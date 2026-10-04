Cây thuốc giá rẻ cho gan và tim mạch, nhiều người trồng mà không biết tận dụng

Tăng cường hệ miễn dịch

Chanh là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên dồi dào nhất. Vitamin C kích thích sự sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus gây cảm cúm, cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch đường ruột

Axit citric trong quả chanh kích thích dạ dày tiết ra các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra nhanh chóng và mượt mà hơn. Thói quen uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng hỗ trợ kích thích nhu động ruột, giảm tình trạng chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa táo bón.

Cây chanh là loại cây vô cùng quen thuộc trong đời sống hằng ngày. (Ảnh: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Chanh chứa lượng lớn Vitamin C, kali và các hợp chất flavonoid như hesperidin và diosmin. Các dưỡng chất này hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, củng cố độ bền của thành mạch, giúp điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Hỗ trợ phòng ngừa sỏi

Hàm lượng citrate (axit citric) cao trong quả chanh giúp làm tăng độ pH của nước tiểu và tăng thể tích nước tiểu. Cơ chế này ngăn chặn sự kết tinh của canxi với oxalate – nguyên nhân chính hình thành nên sỏi thận, từ đó hỗ trợ làm tan các viên sỏi nhỏ và phòng ngừa sỏi tái phát.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Chanh chứa lượng chất xơ hòa tan pectin (tập trung nhiều ở phần vỏ và tép chanh), giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol trong chanh còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc gan và làm đẹp da

Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, chanh giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do và độc tố. Vitamin C trong chanh cũng đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, làm mờ thâm nám, kháng viêm trị mụn và mang lại làn da sáng mịn rạng rỡ.

Tăng cường hấp thu sắt, phòng chống thiếu máu

Sắt từ thực vật (sắt non-heme) thường khó hấp thu vào cơ thể. Việc sử dụng nước chanh kết hợp với các thực phẩm giàu sắt như rau xanh hay ngũ cốc sẽ giúp Vitamin C trong chanh chuyển hóa sắt thành dạng dễ hấp thu hơn, hỗ trợ quá trình tái tạo máu và phòng ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm từ lá và vỏ chanh

Không chỉ quả chanh, phần vỏ và lá chanh cũng chứa lượng lớn tinh dầu tự nhiên (limonene, citral) có tính kháng khuẩn và kháng nấm cao. Nước sắc từ lá chanh hoặc trà vỏ chanh giúp làm dịu cơn ho, giảm đau rát họng, hỗ trợ thông mũi và xua tan mệt mỏi tinh thần hiệu quả.