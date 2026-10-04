English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc giá rẻ cho gan và tim mạch, nhiều người trồng mà không biết tận dụng

Chủ Nhật, 05:45, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ quả chanh mà từ lá chanh, vỏ chanh đến nước ép chanh đều chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Tăng cường hệ miễn dịch 

Chanh là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên dồi dào nhất. Vitamin C kích thích sự sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus gây cảm cúm, cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch đường ruột

Axit citric trong quả chanh kích thích dạ dày tiết ra các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra nhanh chóng và mượt mà hơn. Thói quen uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng hỗ trợ kích thích nhu động ruột, giảm tình trạng chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa táo bón.

cay thuoc gia re cho gan va tim mach, nhieu nguoi trong ma khong biet tan dung hinh anh 1
Cây chanh là loại cây vô cùng quen thuộc trong đời sống hằng ngày. (Ảnh: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Chanh chứa lượng lớn Vitamin C, kali và các hợp chất flavonoid như hesperidin và diosmin. Các dưỡng chất này hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, củng cố độ bền của thành mạch, giúp điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Hỗ trợ phòng ngừa sỏi

Hàm lượng citrate (axit citric) cao trong quả chanh giúp làm tăng độ pH của nước tiểu và tăng thể tích nước tiểu. Cơ chế này ngăn chặn sự kết tinh của canxi với oxalate – nguyên nhân chính hình thành nên sỏi thận, từ đó hỗ trợ làm tan các viên sỏi nhỏ và phòng ngừa sỏi tái phát.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Chanh chứa lượng chất xơ hòa tan pectin (tập trung nhiều ở phần vỏ và tép chanh), giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol trong chanh còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc gan và làm đẹp da

Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, chanh giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do và độc tố. Vitamin C trong chanh cũng đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, làm mờ thâm nám, kháng viêm trị mụn và mang lại làn da sáng mịn rạng rỡ.

Tăng cường hấp thu sắt, phòng chống thiếu máu

Sắt từ thực vật (sắt non-heme) thường khó hấp thu vào cơ thể. Việc sử dụng nước chanh kết hợp với các thực phẩm giàu sắt như rau xanh hay ngũ cốc sẽ giúp Vitamin C trong chanh chuyển hóa sắt thành dạng dễ hấp thu hơn, hỗ trợ quá trình tái tạo máu và phòng ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm từ lá và vỏ chanh

Không chỉ quả chanh, phần vỏ và lá chanh cũng chứa lượng lớn tinh dầu tự nhiên (limonene, citral) có tính kháng khuẩn và kháng nấm cao. Nước sắc từ lá chanh hoặc trà vỏ chanh giúp làm dịu cơn ho, giảm đau rát họng, hỗ trợ thông mũi và xua tan mệt mỏi tinh thần hiệu quả.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rong nho có thực sự tốt cho sức khỏe? Những điều cần biết trước khi ăn
Rong nho có thực sự tốt cho sức khỏe? Những điều cần biết trước khi ăn

VOV.VN - Rong nho giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần bổ sung dinh dưỡng khi dùng hợp lý. Tuy nhiên, hàm lượng i-ốt và natri cao khiến không phải ai cũng nên ăn nhiều, nhất là người mắc bệnh tuyến giáp hoặc có vấn đề tiêu hóa.

Rong nho có thực sự tốt cho sức khỏe? Những điều cần biết trước khi ăn

Rong nho có thực sự tốt cho sức khỏe? Những điều cần biết trước khi ăn

VOV.VN - Rong nho giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần bổ sung dinh dưỡng khi dùng hợp lý. Tuy nhiên, hàm lượng i-ốt và natri cao khiến không phải ai cũng nên ăn nhiều, nhất là người mắc bệnh tuyến giáp hoặc có vấn đề tiêu hóa.

Trứng gà sống có thực sự tốt cho sức khỏe như nhiều người nghĩ?
Trứng gà sống có thực sự tốt cho sức khỏe như nhiều người nghĩ?

VOV.VN - Trứng gà giàu dinh dưỡng nhưng ăn sống không đồng nghĩa với việc giữ lại nhiều dưỡng chất hơn. Trước khi sử dụng trứng chưa nấu chín, cần cân nhắc cả giá trị dinh dưỡng và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Trứng gà sống có thực sự tốt cho sức khỏe như nhiều người nghĩ?

Trứng gà sống có thực sự tốt cho sức khỏe như nhiều người nghĩ?

VOV.VN - Trứng gà giàu dinh dưỡng nhưng ăn sống không đồng nghĩa với việc giữ lại nhiều dưỡng chất hơn. Trước khi sử dụng trứng chưa nấu chín, cần cân nhắc cả giá trị dinh dưỡng và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ
Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

VOV.VN - Với phần nhị hoa vươn dài tựa như râu mèo đặc trưng, cây râu mèo không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng mà còn sở hữu nguồn hoạt chất sinh học dồi dào, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

VOV.VN - Với phần nhị hoa vươn dài tựa như râu mèo đặc trưng, cây râu mèo không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng mà còn sở hữu nguồn hoạt chất sinh học dồi dào, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Kỳ tích 36 giờ giành lại cơ hội sống cho ca tam thai cực non hiếm gặp
Kỳ tích 36 giờ giành lại cơ hội sống cho ca tam thai cực non hiếm gặp

VOV.VN - Ca tam thai cực non đối mặt nguy cơ sinh ở tuần 27, khi một thai đã vỡ ối sớm. Các bác sĩ quyết định trì hoãn sinh, giúp hai thai còn lại tiếp tục ở trong bụng mẹ thêm 36 giờ, tạo thêm cơ hội sống cho cả ba em bé.

Kỳ tích 36 giờ giành lại cơ hội sống cho ca tam thai cực non hiếm gặp

Kỳ tích 36 giờ giành lại cơ hội sống cho ca tam thai cực non hiếm gặp

VOV.VN - Ca tam thai cực non đối mặt nguy cơ sinh ở tuần 27, khi một thai đã vỡ ối sớm. Các bác sĩ quyết định trì hoãn sinh, giúp hai thai còn lại tiếp tục ở trong bụng mẹ thêm 36 giờ, tạo thêm cơ hội sống cho cả ba em bé.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe