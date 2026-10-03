Trứng gà sống có thực sự tốt cho sức khỏe như nhiều người nghĩ?

Dinh dưỡng có trong trứng gà

Trứng gà quen thuộc trong bữa ăn, cung cấp protein, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết. Trung bình một quả trứng 50g chứa khoảng 72 calo, 5g chất béo, 6g protein, cùng vitamin A, B12, B2, B5, folate, phốt pho và selenium. Mỗi quả còn cung cấp khoảng 147mg choline, dưỡng chất tham gia vào hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Lòng đỏ chứa phần lớn vitamin, khoáng chất, chất béo và choline, trong khi lòng trắng chủ yếu cung cấp protein. Ngoài ra, lòng đỏ giàu lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe mắt.

Ăn trứng gà sống có tác dụng gì?

Giúp xương chắc khỏe

Trứng cung cấp protein, phốt pho và một lượng vitamin D, những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương. Vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi, trong khi protein tham gia duy trì cấu trúc và khối lượng xương.

Tuy nhiên, trứng không phải nguồn cung cấp canxi chính và không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng với các thực phẩm giàu canxi.

Tốt cho não bộ

Choline trong trứng tham gia vào quá trình hình thành các chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ. Bổ sung đủ choline trong chế độ ăn giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tổng thể

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn cân bằng, thực phẩm này góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Một số nghiên cứu cũng xem xét mối liên quan giữa choline và sức khỏe gan, tim mạch hoặc nguy cơ một số bệnh, nhưng không nên hiểu rằng ăn trứng, đặc biệt là trứng sống, có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư.

Bảo vệ thị lực

Lutein và zeaxanthin tập trung nhiều ở lòng đỏ trứng. Đây là những chất chống oxy hóa có liên quan đến sức khỏe mắt và có thể giúp bảo vệ võng mạc trước tác động của stress oxy hóa.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Trứng cung cấp folate, choline, vitamin B12 và protein, đều là những dưỡng chất quan trọng trong thời kỳ mang thai. Folate đặc biệt cần thiết cho quá trình hình thành và phát triển ống thần kinh của thai nhi.

Phụ nữ chuẩn bị mang thai và đang mang thai cần bảo đảm đủ folate theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Tuy nhiên, trứng sống không phải lựa chọn phù hợp trong thai kỳ do nguy cơ nhiễm khuẩn.

Giúp giảm căng thẳng, lo âu

Trứng cung cấp protein và một số axit amin cần thiết cho cơ thể. Một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng góp phần duy trì sức khỏe tổng thể, trong đó có sức khỏe thần kinh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định ăn trứng sống có thể trực tiếp làm giảm căng thẳng hoặc lo âu.

Hỗ trợ giảm cân

Protein trong trứng có khả năng tạo cảm giác no, từ đó có thể giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày. Vì vậy, trứng có thể được đưa vào thực đơn giảm cân nếu khẩu phần và tổng năng lượng được kiểm soát phù hợp. Nên ưu tiên trứng được nấu chín thay vì ăn sống để vừa bảo đảm dinh dưỡng vừa hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Tác dụng không mong muốn khi ăn trứng sống

Ăn trứng sống không giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn trứng chín mà còn tiềm ẩn một số rủi ro. Trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa Salmonella, gây đau bụng, tiêu chảy, nôn và sốt. Bên cạnh đó, protein trong trứng chín được cơ thể hấp thu tốt hơn; lòng trắng trứng sống chứa avidin, có thể làm giảm hấp thu biotin nếu tiêu thụ nhiều và thường xuyên. Vì vậy, nên ưu tiên ăn trứng được nấu chín, đặc biệt trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu nên tránh trứng sống hoặc chưa chín kỹ.