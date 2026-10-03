English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Thứ Bảy, 05:45, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với phần nhị hoa vươn dài tựa như râu mèo đặc trưng, cây râu mèo không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng mà còn sở hữu nguồn hoạt chất sinh học dồi dào, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Tăng sức đề kháng

Các hoạt chất flavonoid trong râu mèo có tác dụng chống oxy hóa, chống lại gốc tự do gây tổn hại cho tế bào và hệ miễn dịch của cơ thể, do đó râu mèo còn có tác dụng chống sự oxy hoá và tăng sức đề kháng của cơ thể.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa tế bào

Cây râu mèo chứa lượng polyphenol và flavonoid dồi dào – những hoạt chất có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do nguy hại trong cơ thể. Thói quen sử dụng trà râu mèo điều độ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa, tăng cường sức đề kháng tự nhiên và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

cay thuoc quy khong trong van moc tu nhien, mang lai nhieu loi ich cho suc khoe hinh anh 1
Cây râu mèo là một vị thuốc quý được sử dụng từ lâu đời. (Ảnh: VTC News)

Tác dụng trị mụn

Khi nghiên cứu hiệu quả trị mụn người ta thấy, một loại mỹ phẩm dạng nhũ tương có chứa 2% trích tinh lá râu mèo có tác dụng làm giảm chất bã nhờn và kích thước mụn trên những người da nhờn, từ đó có hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị mụn.

Hạ huyết áp và giảm tần số hô hấp

Dịch trích từ lá râu mèo cho thấy có tác dụng hạ huyết áp, đặc biệt là hạ huyết áp tâm thu do tác dụng giãn mạch, giảm hậu gánh của tim và lợi tiểu. Một nghiên cứu trên chó bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch với liều 0,179g/kg cho thấy có tác dụng hạ huyết áp và làm giảm tần số hô hấp.

Ngăn ngừa sỏi thận

Trong các nghiên cứu trên bệnh nhân cho thấy, cây râu mèo khô có tác dụng làm kiềm hóa máu, sự có mặt của hoạt chất orthosiphonin và muối kali trong râu mèo có tác dụng giữ cho acid uric và muối urat ở dạng hòa tan, do đó phòng ngừa được sự lắng đọng của chúng để tạo thành sỏi thận, kết hợp với tính năng lợi tiểu thì vị này được dùng để phòng và điều trị sỏi thận.

Kháng viêm, ngăn ngừa nhiễm

Các chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm flavonoid (như sinensetin, eupatorin) trong râu mèo có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ. Dùng cây râu mèo giúp làm dịu các vùng niêm mạc đường tiết niệu đang bị tổn thương, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh và hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm thận.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?
Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

VOV.VN - Trẻ uống nhiều sữa thay cơm có thể thiếu sắt, thiếu máu và vitamin C. TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ăn đa dạng, cân đối và dùng sữa theo lượng phù hợp từng độ tuổi.

Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

VOV.VN - Trẻ uống nhiều sữa thay cơm có thể thiếu sắt, thiếu máu và vitamin C. TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ăn đa dạng, cân đối và dùng sữa theo lượng phù hợp từng độ tuổi.

5 sai lầm khiến chế độ ăn lành mạnh chưa chắc đã hợp lý
5 sai lầm khiến chế độ ăn lành mạnh chưa chắc đã hợp lý

VOV.VN - Kiêng khem quá mức, loại bỏ hoàn toàn tinh bột, lạm dụng thực phẩm “healthy” hay thường xuyên uống nước ép thay trái cây nguyên quả có thể khiến chế độ ăn mất cân đối. Ăn uống lành mạnh cần bảo đảm đủ chất, đa dạng, cân bằng và phù hợp với nhu cầu của mỗi người.

5 sai lầm khiến chế độ ăn lành mạnh chưa chắc đã hợp lý

5 sai lầm khiến chế độ ăn lành mạnh chưa chắc đã hợp lý

VOV.VN - Kiêng khem quá mức, loại bỏ hoàn toàn tinh bột, lạm dụng thực phẩm “healthy” hay thường xuyên uống nước ép thay trái cây nguyên quả có thể khiến chế độ ăn mất cân đối. Ăn uống lành mạnh cần bảo đảm đủ chất, đa dạng, cân bằng và phù hợp với nhu cầu của mỗi người.

Loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, dưỡng tim, tốt cho thị lực và vóc dáng
Loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, dưỡng tim, tốt cho thị lực và vóc dáng

VOV.VN - Cá từ lâu đã được coi là một trong những thực phẩm lành mạnh. Việc bổ sung cá vào chế độ ăn uống hằng ngày mang lại vô số lợi ích vượt trội cho cơ thể lẫn trí não nhờ nguồn dưỡng chất phong phú.

Loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, dưỡng tim, tốt cho thị lực và vóc dáng

Loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, dưỡng tim, tốt cho thị lực và vóc dáng

VOV.VN - Cá từ lâu đã được coi là một trong những thực phẩm lành mạnh. Việc bổ sung cá vào chế độ ăn uống hằng ngày mang lại vô số lợi ích vượt trội cho cơ thể lẫn trí não nhờ nguồn dưỡng chất phong phú.

Sau tuổi 50, 5 loại quả này có thể giúp kiểm soát cân nặng
Sau tuổi 50, 5 loại quả này có thể giúp kiểm soát cân nặng

VOV.VN - Táo, bưởi, quả mọng, bơ và kiwi giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất, có thể giúp người sau tuổi 50 tăng cảm giác no và kiểm soát lượng ăn. Khi nhu cầu năng lượng và mức độ vận động thay đổi theo tuổi, lựa chọn trái cây phù hợp có thể góp phần duy trì chế độ ăn cân đối và kiểm soát cân nặng.

Sau tuổi 50, 5 loại quả này có thể giúp kiểm soát cân nặng

Sau tuổi 50, 5 loại quả này có thể giúp kiểm soát cân nặng

VOV.VN - Táo, bưởi, quả mọng, bơ và kiwi giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất, có thể giúp người sau tuổi 50 tăng cảm giác no và kiểm soát lượng ăn. Khi nhu cầu năng lượng và mức độ vận động thay đổi theo tuổi, lựa chọn trái cây phù hợp có thể góp phần duy trì chế độ ăn cân đối và kiểm soát cân nặng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe