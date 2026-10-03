Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ
VOV.VN - Với phần nhị hoa vươn dài tựa như râu mèo đặc trưng, cây râu mèo không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng mà còn sở hữu nguồn hoạt chất sinh học dồi dào, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.
Tăng sức đề kháng
Các hoạt chất flavonoid trong râu mèo có tác dụng chống oxy hóa, chống lại gốc tự do gây tổn hại cho tế bào và hệ miễn dịch của cơ thể, do đó râu mèo còn có tác dụng chống sự oxy hoá và tăng sức đề kháng của cơ thể.
Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa tế bào
Cây râu mèo chứa lượng polyphenol và flavonoid dồi dào – những hoạt chất có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do nguy hại trong cơ thể. Thói quen sử dụng trà râu mèo điều độ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa, tăng cường sức đề kháng tự nhiên và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.
Tác dụng trị mụn
Khi nghiên cứu hiệu quả trị mụn người ta thấy, một loại mỹ phẩm dạng nhũ tương có chứa 2% trích tinh lá râu mèo có tác dụng làm giảm chất bã nhờn và kích thước mụn trên những người da nhờn, từ đó có hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị mụn.
Hạ huyết áp và giảm tần số hô hấp
Dịch trích từ lá râu mèo cho thấy có tác dụng hạ huyết áp, đặc biệt là hạ huyết áp tâm thu do tác dụng giãn mạch, giảm hậu gánh của tim và lợi tiểu. Một nghiên cứu trên chó bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch với liều 0,179g/kg cho thấy có tác dụng hạ huyết áp và làm giảm tần số hô hấp.
Ngăn ngừa sỏi thận
Trong các nghiên cứu trên bệnh nhân cho thấy, cây râu mèo khô có tác dụng làm kiềm hóa máu, sự có mặt của hoạt chất orthosiphonin và muối kali trong râu mèo có tác dụng giữ cho acid uric và muối urat ở dạng hòa tan, do đó phòng ngừa được sự lắng đọng của chúng để tạo thành sỏi thận, kết hợp với tính năng lợi tiểu thì vị này được dùng để phòng và điều trị sỏi thận.
Kháng viêm, ngăn ngừa nhiễm
Các chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm flavonoid (như sinensetin, eupatorin) trong râu mèo có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ. Dùng cây râu mèo giúp làm dịu các vùng niêm mạc đường tiết niệu đang bị tổn thương, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh và hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm thận.