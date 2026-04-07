Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc um tùm đầy vườn, nhiều người lại tưởng cỏ dại

Thứ Ba, 05:45, 07/04/2026
VOV.VN - Cỏ mực hay còn gọi là cây nhọ nồi, là loại cây mọc hoang khắp nơi nhưng lại sở hữu những giá trị y học đáng kinh ngạc. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh được nhiều tác dụng sinh học quý giá từ các hoạt chất có trong cỏ mực.

Hỗ trợ giải độc và tăng cường chức năng gan

Cỏ mực tốt lá gan nhờ khả năng bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại từ rượu bia và thực phẩm bẩn. Các hợp chất flavonoid trong cây giúp kích thích quá trình đào thải độc tố, giảm tình trạng nóng gan và hỗ trợ điều trị các bệnh lý như viêm gan hay vàng da. Việc uống nước sắc từ cỏ mực thường xuyên giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện chỉ số men gan một cách tự nhiên.

Kháng khuẩn chống viêm

Hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên trong cây giúp cơ thể chống lại các ổ viêm, làm dịu tình trạng sưng tấy và ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Các thành phần hóa học khác nhau được phân lập từ cỏ nhọ nồi cho thấy hoạt động chống lại nhiều chủng vi khuẩn. Chiết xuất ethanol và ethyl acetate từ cỏ nhọ nồi cho thấy hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất.  

Cỏ mực tốt lá gan nhờ khả năng bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại từ rượu bia và thực phẩm bẩn. (Ảnh minh họa).

Nuôi dưỡng tóc chắc khỏe và ngăn ngừa tóc bạc sớm

Một công dụng thú vị của cỏ mực là khả năng nhuộm đen tóc và kích thích mọc tóc nhờ sắc tố đen đặc trưng và các dưỡng chất thiết yếu. Các chất chống oxy hóa trong cỏ mực giúp nuôi dưỡng nang tóc từ sâu bên trong, giảm tình trạng rụng tóc và làm chậm quá trình bạc tóc do tuổi tác hoặc căng thẳng. Nhiều người thường dùng nước cốt cỏ mực để gội đầu hoặc bôi lên da đầu để duy trì mái tóc đen mượt, óng ả.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Cỏ mực có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày và giảm nồng độ axit dịch vị, từ đó hỗ trợ điều trị các vết loét và chứng trào ngược dạ dày thực quản. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, nó còn giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường ruột, giảm tình trạng kiết lỵ, tiêu chảy và đầy hơi. Sử dụng cỏ mực đúng cách sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp bạn ăn ngon miệng và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy cỏ mực có khả năng làm giãn mạch máu và hỗ trợ điều hòa nhịp tim, từ đó giúp ổn định huyết áp ở người cao tuổi. Việc giảm bớt áp lực lên thành mạch không chỉ ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ mà còn giảm lượng cholesterol xấu trong máu, bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh. Đây là một liệu pháp hỗ trợ tự nhiên giúp duy trì sức khỏe hệ tuần hoàn một cách bền vững.

Tác dụng bảo vệ thần kinh

Các nghiên cứu trên mô hình động vật đã chứng minh cỏ mực sở hữu những tác động tích cực đối với hệ thần kinh trung ương. Đặc biệt, sự hiện diện của hoạt chất flavonoid luteolin trong loại cây này được đánh giá cao nhờ khả năng bảo vệ tế bào thần kinh ưu việt, mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến suy giảm hệ thần kinh.

Lưu ý khi sử dụng cỏ mực

Dù là loại thảo dược lành tính, việc sử dụng cỏ mực vẫn cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Bạn không nên dùng cỏ mực khi chưa tham khảo ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia. Đồng thời đồng thời tuyệt đối không lạm dụng liều lượng quá mức hoặc dùng thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị y khoa chuyên biệt.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
VOV.VN - Quả sim rừng với vị ngọt chát đặc trưng từ lâu đã gắn bó với đời sống dân dã và được sử dụng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ những lợi ích thực sự của loại quả này cũng như cách dùng sao cho an toàn và hiệu quả.

VOV.VN - Nhiều người thường truyền tai nhau câu nói "thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh" để ca ngợi vị béo ngậy đặc trưng của bộ phận này. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo chúng ta nên hạn chế ăn phao câu gà để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Trong ngày nắng nóng, bổ sung đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

