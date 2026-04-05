Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được

Chủ Nhật, 11:11, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

Trong ngày nắng nóng, bổ sung đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Nước chanh cung cấp vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi được pha loãng, thức uống này còn giúp bổ sung nước hiệu quả trong thời tiết nắng nóng.

Bù nước và cân bằng điện giải

Cơ thể dễ mất nước hơn khi nhiệt độ tăng cao. Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng đến huyết áp, theo Harvard Health Publishing.

Tiến sĩ Stacy Sims, chuyên gia sinh lý học thể thao (Mỹ), cho biết trong điều kiện nắng nóng, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất các chất điện giải. Việc bổ sung nước kèm một lượng nhỏ khoáng chất tự nhiên có thể giúp duy trì hiệu suất hoạt động và giảm nguy cơ kiệt sức vì nhiệt. Nước chanh, khi thêm một chút muối hoặc mật ong, có thể hỗ trợ phần nào quá trình này.

nang nong de kiet suc chuyen gia goi y loai nuoc giai nhiet ai cung lam duoc hinh anh 1
Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách. (Ảnh: AI)

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Vitamin C trong chanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm stress oxy hóa. Vitamin C tham gia vào nhiều quá trình sinh học, bao gồm sửa chữa mô và tăng cường khả năng chống lại tác nhân gây bệnh, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Giáo sư Sumantra Ray, Giám đốc Viện Dinh dưỡng Toàn cầu NNEdPro (Anh), cho biết việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C từ nguồn tự nhiên là một cách hiệu quả để hỗ trợ sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Hỗ trợ tiêu hóa nhẹ

Một số nghiên cứu cho thấy nước chanh có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Điều này đặc biệt hữu ích trong mùa nóng khi nhiều người có xu hướng ăn uống kém.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là tác dụng hỗ trợ nhẹ, không thay thế điều trị y khoa.

Lưu ý khi dùng nước chanh

Dù có nhiều lợi ích, nước chanh nên được pha loãng để tránh ảnh hưởng đến men răng và dạ dày. Những người bị trào ngược hoặc viêm loét dạ dày cần thận trọng.

Cách làm đơn giản:

1 quả chanh tươi 250 - 300 ml nước 

Có thể thêm một chút muối hoặc mật ong

Khuấy đều và dùng mát.

Nhìn chung, nước chanh là thức uống dễ làm, chi phí thấp nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. Trong mùa nắng nóng, lựa chọn những thức uống tự nhiên như nước chanh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Theo Nguyễn Vy/Báo Thanh Niên
Tin liên quan

Loại nước “siêu dinh dưỡng” có sẵn ở Việt Nam, uống mỗi ngày trẻ lâu, khỏe mạnh
Loại nước “siêu dinh dưỡng” có sẵn ở Việt Nam, uống mỗi ngày trẻ lâu, khỏe mạnh

VOV.VN - Nước cam từ lâu đã trở thành "thức uống quốc dân" trong mỗi bữa sáng hay những lúc cơ thể mệt mỏi. Không chỉ sở hữu hương vị chua ngọt sảng khoái, nước cam còn là một "kho báu" dinh dưỡng với hàng loạt lợi ích bất ngờ.

Loại nước “siêu dinh dưỡng” có sẵn ở Việt Nam, uống mỗi ngày trẻ lâu, khỏe mạnh

Loại nước “siêu dinh dưỡng” có sẵn ở Việt Nam, uống mỗi ngày trẻ lâu, khỏe mạnh

VOV.VN - Nước cam từ lâu đã trở thành "thức uống quốc dân" trong mỗi bữa sáng hay những lúc cơ thể mệt mỏi. Không chỉ sở hữu hương vị chua ngọt sảng khoái, nước cam còn là một "kho báu" dinh dưỡng với hàng loạt lợi ích bất ngờ.

Giảm cân cấp tốc bằng cách hạn chế tinh bột: Lợi ích và rủi ro ít người biết
Giảm cân cấp tốc bằng cách hạn chế tinh bột: Lợi ích và rủi ro ít người biết

VOV.VN - Chế độ ăn hạn chế tinh bột ngày càng được ưa chuộng nhờ dễ áp dụng và ít gây đói. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân còn phụ thuộc vào cách thực hiện và thể trạng mỗi người.

Giảm cân cấp tốc bằng cách hạn chế tinh bột: Lợi ích và rủi ro ít người biết

Giảm cân cấp tốc bằng cách hạn chế tinh bột: Lợi ích và rủi ro ít người biết

VOV.VN - Chế độ ăn hạn chế tinh bột ngày càng được ưa chuộng nhờ dễ áp dụng và ít gây đói. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân còn phụ thuộc vào cách thực hiện và thể trạng mỗi người.

Giải độc gan không cần thuốc: Bí quyết bất ngờ ngay trong căn bếp của bạn
Giải độc gan không cần thuốc: Bí quyết bất ngờ ngay trong căn bếp của bạn

VOV.VN - Gan giữ vai trò then chốt trong chuyển hóa và thải độc, nhưng dễ bị quá tải bởi thói quen ăn uống, sinh hoạt. Việc tận dụng đúng cách các thực phẩm quen thuộc trong gian bếp có thể giúp hỗ trợ và bảo vệ chức năng gan hiệu quả hơn.

Giải độc gan không cần thuốc: Bí quyết bất ngờ ngay trong căn bếp của bạn

Giải độc gan không cần thuốc: Bí quyết bất ngờ ngay trong căn bếp của bạn

VOV.VN - Gan giữ vai trò then chốt trong chuyển hóa và thải độc, nhưng dễ bị quá tải bởi thói quen ăn uống, sinh hoạt. Việc tận dụng đúng cách các thực phẩm quen thuộc trong gian bếp có thể giúp hỗ trợ và bảo vệ chức năng gan hiệu quả hơn.

