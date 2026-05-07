Cây thuốc quý mọc đầy vườn mà nhiều người không biết

Thứ Năm, 05:45, 07/05/2026
VOV.VN - Dù mọc dại ở khắp nơi, nhưng giá trị dược tính của cỏ xước lại khiến y học hiện đại phải kinh ngạc. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại thảo dược này.

Chữa lành vết thương

Nhờ các thành phần hoạt tính sinh học có đặc chống viêm mạnh mẽ, chiết xuất từ cỏ xước có thể giúp điều trị loét, vết loét miệng và loét dạ dày. Các hợp chất hoạt tính sinh học ở loại thảo dược này có thể được sử dụng để làm sạch vết thương và thúc đẩy tái tạo mô, do đó hỗ trợ vết thương mau lành hơn. Ngoài ra, cỏ xước có thể, giúp ngăn ngừa sự phát triển của mầm bệnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng tại vị trí vết thương.

Hỗ trợ điều trị hen suyễn

Cỏ xước có tác dụng chống viêm và chống hen suyễn mạnh mẽ, có thể hỗ trợ điều trị viêm phế quản và hen suyễn. Loại cây này cũng có thể được sử dụng để làm sạch phổi, trở thành một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời cho nhiều vấn đề về hô hấp.

Bột cỏ xước sử dụng cùng với lượng tỏi và hạt tiêu đen bằng nhau, dùng khi bụng đói để long đờm, làm loãng các chất nhầy trong phổi và giúp dễ thở hơn. Ngoài ra, uống 1/2 thìa cà phê chiết xuất cỏ xước 3 đến 4 lần một ngày giúp hạ sốt do cảm lạnh và cúm. Song, người bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Chiết xuất từ cỏ xước có thể giúp điều trị loét, vết loét miệng và loét dạ dày. (Ảnh minh họa)

Kiểm soát cân nặng

Các chất bổ sung từ cây cỏ xước có tác dụng trong việc loại bỏ lượng mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng và mông. Uống trà từ loại thảo dược này đúng cách giúp giảm mức cholesterol, giảm sự tích tụ mỡ và hỗ trợ giảm cân. Hơn nữa, thêm cỏ xước vào chế độ ăn uống giúp kiểm soát cơn đói không mong muốn, tiêu hóa độc tố trong cơ thể và điều hòa chức năng ruột.

Hỗ trợ khắc phục chứng khó tiêu

Nhờ đặc tính kích thích ăn ngon và hỗ trợ tiêu hóa, cỏ xước là một phương thuốc hiệu quả cho mọi vấn đề về tiêu hóa. Đặc tính hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên của loại thảo dược này ngăn ngừa sự hình thành axit dư thừa và điều trị chứng khó tiêu, loét dạ dày và viêm dạ dày. Bên cạnh đó, cỏ xước còn có thể hỗ trợ làm giảm đầy hơi, chướng bụng và căng tức bụng.

Thúc đẩy sức khỏe thận

Với đặc tính lợi tiểu, cỏ xước có thể giúp hỗ trợ phân giải và loại bỏ sỏi thận. Sử dụng các loại thuốc sắc từ thảo dược này đúng cách có thể  giúp giảm chứng tiểu khó, bí tiểu và sưng tấy.

Giảm đau xương khớp

Cỏ xước chứa các hoạt chất như saponin giúp chống viêm và giảm đau tự nhiên. Chính vì vậy, loại cây này có thể hỗ trợ điều trị phong thấp, viêm khớp, gảm tình trạng đau nhức cột sống, thoát vị đĩa đệm, giảm sưng tấy các khớp khi thời tiết thay đổi.

Cỏ xước là một món quà quý giá từ thiên nhiên với chi phí rẻ nhưng hiệu quả mang lại cho sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi bắt đầu sử dụng loại thảo dược này.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
