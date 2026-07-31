Cây thuốc siêu bổ là loại rau, sẵn ở chợ quê, nhiều người hay ăn mà không biết

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Nhờ hàm lượng Vitamin C và Vitamin A khổng lồ, rau ngót hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó giúp cơ thể tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu để chống lại vi khuẩn, virus, đồng thời bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do gây lão hóa, giúp da sáng mịn từ bên trong.

Hỗ trợ kiểm soát và ổn định huyết áp

Rau ngót chứa hàm lượng Papaverin – một hợp chất có tác dụng làm giãn mạch mỡ và chống co thắt cơ trơn. Nhờ đó, việc bổ sung rau ngót vào thực đơn định kỳ giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên, rất tốt cho những người có tiền sử cao huyết áp hoặc người tai biến.

Rau ngót chứa hàm lượng Papaverin – một hợp chất có tác dụng làm giãn mạch mỡ và chống co thắt cơ trơn. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người tiểu đường

Trong rau ngót có chứa inulin, một loại chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Đồng thời, các hoạt chất sinh học trong rau ngót cũng hỗ trợ cơ thể tối ưu hóa việc tiết insulin, giúp người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát chỉ số đường huyết sau ăn tốt hơn.

Giúp giảm cân, giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, rau ngót là một người bạn đồng hành lý tưởng. Với lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và protein thực vật, rau ngót giúp tăng cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn.

Thúc đẩy sữa mẹ và làm sạch sản dịch sau sinh

Đây là công dụng kinh điển của rau ngót đối với phụ nữ sau sinh. Các chất dinh dưỡng trong rau ngót giúp kích thích nội tiết tố, làm tăng lượng sữa mẹ. Ngoài ra, tính chất co bóp tử cung nhẹ của rau ngót giúp sản phụ nhanh chóng đẩy hết sản dịch ra ngoài, giúp tử cung mau chóng hồi phục.

Đẩy nhanh quá trình hồi phục

Rau ngót chứa vitamin C, giúp hình thành collagen, một loại protein quan trọng cần thiết cho tế bào da để phục hồi vết thương. Thường xuyên sử dụng chiết xuất từ rau ngót có thể giúp quá trình lành da diễn ra nhanh hơn, giúp rút ngắn thời gian phục hồi.

Ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn

Chiết xuất ethanol có trong rau ngót có thể ngăn ngừa viêm phổi và nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Klebsiella pneumoniae và tụ cầu vàng gây ra.