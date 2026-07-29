Bước vào tuổi 40, đừng để sức khỏe "tụt dốc" nếu chưa ghi nhớ 5 điều cốt lõi này

Đảm bảo giấc ngủ chất lượng

Nhiều người bước vào tuổi 40 thường gặp chứng mất ngủ, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Sự suy giảm của hormone melatonin cùng những lo toan về tài chính, con cái, cha mẹ già khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng (stress). Stress mạn tính sinh ra hormone cortisol, kẻ thù thầm lặng tàn phá hệ miễn dịch và làm tăng huyết áp.

Đừng xem nhẹ giấc ngủ, hãy đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Thiết lập "vệ sinh giấc ngủ" bằng cách tắt tất cả thiết bị điện tử trước khi ngủ 1 tiếng, giữ phòng tối và mát mẻ. Bên cạnh đó, hãy dành ra 15-20 phút mỗi ngày để thực hành các bài tập thở sâu, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ để xoa dịu hệ thần kinh, giúp cơ thể tái tạo năng lượng một cách tự nhiên.

Giữ tinh thần lạc quan và kết nối xã hội tích cực

Khỏe mạnh không chỉ nằm ở thể chất mà còn được quyết định bởi một tinh thần minh mẫn, an yên. Nghiên cứu cho thấy, những người bước vào tuổi trung niên có thái độ sống tích cực, lạc quan thường có tuổi thọ cao hơn và ít nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) hơn.

Hãy tích cực tham gia vào các câu lạc bộ, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, người thân hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. Việc giữ cho bộ não luôn bận rộn một cách vui vẻ và có các kết nối xã hội lành mạnh là liều thuốc bổ vô giá cho tinh thần của bạn.

Tuổi 40 được coi là cột mốc bản lề của cuộc đời. Ở độ tuổi này là lúc cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ rệt về sức khỏe. (Ảnh minh hoạ: Tuổi trẻ)

Duy trì luyện tập thể dục thể thao

Tập thể dục là điều bắt buộc để duy trì sức khỏe, nhưng phương pháp tập ở tuổi 40 cần có sự thay đổi lớn so với tuổi 20 hay 30. Lúc này, các dây chằng, khớp gối và cơ bắp đã không còn độ đàn hồi tối đa. Việc tập luyện quá nặng hoặc chọn các môn thể thao đối kháng mạnh có thể lợi bất cập hại, dễ dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Hãy chuyển hướng sang các bộ môn chú trọng độ dẻo dai, thăng bằng và sức bền như: đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, yoga hoặc thiền định. Đặc biệt, bạn nên kết hợp các bài tập kháng lực vừa phải (như tập với tạ nhẹ hoặc dây kháng lực) từ 2-3 buổi/tuần để duy trì khối lượng cơ bắp, ngăn ngừa tình trạng teo cơ và loãng xương do tuổi tác.

Thiết lập chế độ ăn uống "giảm tải" cho cơ thể

Bước sang tuổi 40, tốc độ trao đổi chất của cơ thể bắt đầu chậm lại. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể bạn tiêu thụ ít calo hơn, dẫn đến năng lượng dư thừa dễ dàng tích tụ thành mỡ bụng, mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa.

Đã đến lúc bạn cần chuyển sang chế độ ăn "giảm tải": Giảm muối (để bảo vệ thận và huyết áp), giảm đường tinh luyện và tinh bột xấu, giảm các loại thịt đỏ và dầu mỡ động vật. Thay vào đó, hãy kết thân với chế độ ăn Địa Trung Hải giàu rau xanh, các loại quả mọng, hạt dinh dưỡng, cá béo (giàu Omega-3) và ưu tiên bổ sung canxi để bảo vệ hệ xương khớp đang dần thoái hóa.