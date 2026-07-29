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Nên dùng nghệ tươi hay bột nghệ?

Thứ Tư, 14:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Nghệ từ lâu đã được ví như "thần dược" trong gian bếp Việt với vô vàn công dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, khi đứng trước lựa chọn giữa nghệ tươi và bột nghệ, rất nhiều người băn khoăn không biết loại nào thực sự mang lại hiệu quả tốt hơn?

Lợi ích của nghệ tươi

Củ nghệ tươi có thể ăn được với lượng nhỏ và được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực. Một số nghiên cứu cho thấy nghệ tươi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học tương tự như bột nghệ, chẳng hạn như curcumin, tinh dầu và polyphenol. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ và sinh khả dụng của các hợp chất này trong nghệ tươi thấp hơn nhiều. Các nghiên cứu cho thấy curcumin tan rất ít trong nước và khả năng hấp thụ ở ruột rất hạn chế khi dùng ở dạng thô.

Nghệ tươi chứa chất xơ, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tiêu hóa trơn tru. Cấu trúc chất xơ của nghệ tươi không thúc đẩy sự hấp thụ curcumin. Do nguồn cung khan hiếm và hương vị nồng, đặc trưng của nghệ tươi, nên việc tiêu thụ với số lượng thường xuyên trong chế độ ăn uống khó có thể mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

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Nghệ từ lâu đã được ví như "thần dược" trong gian bếp Việt với vô vàn công dụng cho sức khỏe và làm đẹp. (Ảnh minh họa: VTC News)

Lợi ích sức khoẻ của bột nghệ

Cả nghệ tươi và nghệ dạng bột đều chứa chất chống oxy hóa giúp sửa chữa tổn thương tế bào và chống lại chứng viêm mãn tính, nhưng các chuyên gia cho rằng nghệ dạng bột có nồng độ các hợp chất có lợi này cao hơn.

“Nghệ tươi có hàm lượng nước cao hơn nghệ khô, vì vậy việc loại bỏ nước khỏi nghệ (bằng cách sấy khô) sẽ làm tăng tổng nồng độ curcumin theo thể tích”, Jenna Volpe, chuyên gia dinh dưỡng tích hợp, nhà thảo dược học chia sẻ với Health.com. Hàm lượng curcumin trong nghệ tươi thường dao động từ 0,3% đến 5,4%, trong khi nghệ khô có hàm lượng cao hơn, từ 3% đến 8%.

Bột nghệ cũng có xu hướng dễ hấp thụ hơn, nghĩa là các chất chống oxy hóa của nó dễ được cơ thể hấp thụ hơn, đặc biệt khi kết hợp với các chất tăng cường dinh dưỡng như hạt tiêu đen hoặc chất béo. Thành tế bào của bột nghệ bị phá vỡ, giúp dễ dàng chiết xuất các thành phần trị liệu (như curcumin) trong điều kiện thích hợp.

Tuy nhiên, nghệ tươi cũng có những ưu điểm riêng khi giàu các loại tinh dầu dễ bay hơi như turmerones và zingiberene hơn. Những chất này được biết đến là có mang lại một số lợi ích trị liệu cho sức khỏe như bảo vệ gan, hoạt tính chống oxy hóa và có thể cả hoạt tính chống ung thư.

Khi nào nên sử dụng nghệ tươi hoặc nghệ dạng bột?

Các món ăn dạng lỏng như trà, súp, sữa nghệ và sinh tố là nơi nghệ tươi thực sự phát huy tác dụng. Khi được ngâm hoặc bào nhỏ, nghệ tươi mang lại hương vị tươi mát, đậm đà. Vì củ nghệ tươi chứa ít chất chống oxy hóa hơn, bạn có thể thử kết hợp nó với các nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa khác, ví dụ như súp khoai lang nghệ hoặc sinh tố dứa nghệ. Ngoài ra, nước cốt nghệ tươi bôi trực tiếp lên da cũng giúp tái tạo tế bào cực kỳ nhanh nhờ lượng tinh dầu đậm đặc. 

Trong khi đó, bột nghệ rất lý tưởng cho các món ăn đã nấu chín. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để tạo hương vị cho toàn bộ món ăn, và bột nghệ dễ dàng hòa quyện vào các món như cà ri, rau củ nướng và các món xào. Khi mua sắm, hãy chọn một thương hiệu mà bạn tin tưởng. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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