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Cây thuốc thơm mùi đặc biệt giúp khỏe trong, đẹp ngoài

Thứ Hai, 05:45, 29/06/2026
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VOV.VN - Tía tô không chỉ đơn thuần là một loại rau gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn là một vị thuốc dân gian đa năng. Từ một bát cháo hành tía tô giải cảm kinh điển cho đến những ly nước sắc làm đẹp da, loại rau này sở hữu những giá trị dược tính đáng kinh ngạc.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp giảm thiểu các vấn đề sức khỏe. Chứa gần như đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, lá tía tô rất tốt trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và mãn tính, đồng thời giữ cho hệ miễn dịch luôn mạnh mẽ.

Giải cảm, hạ sốt và giảm ho nhanh chóng

Nhờ tính ấm cùng lượng tinh dầu dồi dào có khả năng kháng khuẩn, lá tía tô hoạt động như một chất kích thích giúp cơ thể ra mồ hôi, giãn mạch máu ngoại vi để hạ sốt và thải độc một cách tự nhiên.

Khi bạn bị cảm mạo, đau đầu, nghẹt mũi do thay đổi thời tiết, việc thưởng thức một bát cháo nóng kèm thật nhiều lá tía tô thái nhỏ hoặc uống một ly nước sắc tía tô ấm sẽ giúp làm ấm đường hô hấp, tiêu đờm và giảm nhẹ các triệu chứng cảm cúm một cách nhanh chóng và an toàn.

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Tía tô không chỉ đơn thuần là một loại rau gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn là một vị thuốc dân gian đa năng.

Hỗ trợ các bệnh về khớp

Lá tía tô chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, điều này có lợi cho những người mắc các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp và hen suyễn.

Bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá tía tô chứa các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và có thể giúp chống lại các vi khuẩn có hại gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài ra, lá tía tô cũng có thể giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và làm dịu các triệu chứng khó chịu ở dạ dày từ nhẹ đến nặng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Lá tía tô nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3. Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch tối ưu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể góp phần vào một trái tim khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ duy trì huyết áp bình thường và bảo vệ chống lại các rối loạn tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ máu

Tía tô là loại rau cực kỳ giàu chất xơ, vitamin nhưng lại chứa lượng calo rất thấp, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn. Thú vị hơn, các tinh dầu và chất chống oxy hóa trong tía tô còn có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa tích tụ, đồng thời làm giảm đáng kể lượng Cholesterol xấu (LDL) và Triglyceride trong máu, giúp bạn vừa giữ được vóc dáng thon gọn vừa bảo vệ sức khỏe tim mạch vững chắc.

Lá tía tô trị mụn, mờ thâm và dưỡng trắng da

Nhờ đặc tính sát trùng và kháng khuẩn tự nhiên, phái đẹp thường truyền tai nhau cách dùng lá tía tô trị mụn bọc, mụn trứng cá bằng cách giã nát lá tươi để đắp trực tiếp lên các nốt mụn sưng viêm. Ngoài ra, việc xông mặt bằng nước lá tía tô hoặc uống trà tía tô đều đặn còn giúp đào thải độc tố dưới da, làm sạch sâu lỗ chân lông, ức chế hắc sắc tố melanin để làm mờ các vết nám, tàn nhang, nuôi dưỡng một làn da trắng hồng, mịn màng từ gốc.

Giảm căng thẳng, lo âu và bảo vệ hệ thần kinh

Ít ai biết rằng các hoạt chất như Apigenin và Acid Rosmarinic trong loại rau gia vị này có khả năng tác động tích cực đến não bộ bằng cách kích thích sản sinh các hormone hạnh phúc như Dopamine và Serotonin.

Việc duy trì thói quen nhâm nhi một ly trà tía tô ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp làm dịu hệ thần kinh trung ương, giải tỏa những căng thẳng, áp lực tích tụ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

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Cây thuốc quý tốt như sâm, mọc dại nhiều nơi lại ít người chú ý

VOV.VN - Cây bách bộ là loại thảo dược quý, mọc hoang dại ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, nổi tiếng với tác dụng bổ phổi, ngừng ho, sát trùng và diệt ký sinh trùng. Không chỉ dừng lại ở đó, y học hiện đại cũng đã chứng minh loài thảo dược này sở hữu nhiều dược tính vượt trội đối với sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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