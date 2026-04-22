Cây thuốc Việt thơm nức mũi, biết sử dụng da đẹp, dáng xinh, cơ thể khỏe mạnh

Thứ Tư, 05:45, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoắc hương từ lâu đã nổi tiếng là một vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mùi hương đặc trưng, loại thảo mộc này còn sở hữu hàng loạt công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, làn da và tinh thần.

Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa

Lợi ích nổi bật nhất của hoắc hương chính là khả năng hỗ trợ xử lý các vấn đề về đường ruột. Nhờ hoạt chất patchoulol, hoắc hương giúp kích thích tiết dịch vị, thúc đẩy quá trình phân giải thức ăn, từ đó loại bỏ cảm giác đầy bụng, chướng hơi và khó tiêu.

Kháng khuẩn và hỗ trợ hệ miễn dịch

Hoắc hương được xem như một chất kháng sinh tự nhiên mạnh mẽ nhờ đặc tính kháng nấm và diệt khuẩn cao. Việc sử dụng hoắc hương giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp và các loại nấm da. Khi thời tiết giao mùa, xông tinh dầu hoắc hương không chỉ giúp làm sạch không khí trong không gian sống mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch ngăn ngừa cảm cúm, sổ mũi và đau đầu hiệu quả.

cay thuoc viet thom nuc mui, biet su dung da dep, dang xinh, co the khoe manh hinh anh 1
Hoắc hương từ lâu đã nổi tiếng là một vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. (Ảnh Internet)

Tái tạo làn da và hỗ trợ điều trị mụn

Trong lĩnh vực làm đẹp, hoắc hương là "cứu cánh" cho những làn da đang gặp vấn đề về viêm nhiễm hoặc lão hóa. Với khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, loại thảo mộc này giúp các vết thương mau lành, làm mờ sẹo và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Nhờ đặc tính kháng viêm, hoắc hương còn giúp làm dịu các vùng da bị mụn trứng cá, chàm hoặc viêm da cơ địa, mang lại làn da khỏe mạnh và mịn màng hơn.

Giảm căng thẳng và cân bằng tâm trí

Hương thơm nồng ấm, đậm đà đặc trưng của hoắc hương có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, giúp xoa dịu cảm giác lo âu và căng thẳng kéo dài. Khi hít phải mùi hương này, cơ thể sẽ kích thích giải phóng serotonin và dopamine – những "hormone hạnh phúc" giúp cải thiện tâm trạng và xua tan mệt mỏi.

Đây là lý do tại sao hoắc hương thường được sử dụng trong liệu pháp mùi hương để hỗ trợ điều trị trầm cảm nhẹ và giúp những người mất ngủ có được giấc ngủ sâu hơn.

Khử mùi cơ thể và thanh lọc mùi hôi

Khả năng khử mùi của hoắc hương vô cùng mạnh mẽ, giúp ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi khó chịu trên da. Không giống như các loại hương liệu nhân tạo, mùi hương từ hoắc hương lưu lại rất lâu và có khả năng trung hòa các mùi hôi đặc trưng như mùi mồ hôi hay mùi ẩm mốc. Việc sử dụng các sản phẩm chứa chiết xuất hoắc hương không chỉ giúp cơ thể luôn thơm tho một cách tự nhiên mà còn tạo cảm giác sạch sẽ, tự tin suốt cả ngày dài.

Lợi ích sức khỏe của hoắc hương là không thể phủ nhận, từ việc chăm sóc bên trong cơ thể đến vẻ đẹp bên ngoài. Mặc dù hoắc hương có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe tuy nhiên, chỉ nên sử dụng loại thảo dược này khi đã tham khảo ý kiển bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?
Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

VOV.VN - Gạo lứt đỏ là ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, giữ lại lớp cám và mầm gạo nên chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn gạo trắng. Nhờ vậy, loại gạo này ngày càng được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Công dụng bất ngờ của dây tơ hồng vàng đối với sức khỏe nam giới
Công dụng bất ngờ của dây tơ hồng vàng đối với sức khỏe nam giới

VOV.VN - Dây tơ hồng vàng (còn gọi là tơ vàng, thỏ ty tử…) là loài dây leo ký sinh có màu vàng đặc trưng, được y học cổ truyền sử dụng với công dụng bổ thận, tráng dương và hỗ trợ sinh lý. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc dân gian, dược liệu này còn được nghiên cứu về giá trị đối với sức khỏe.

Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não
Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não

VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

