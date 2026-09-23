English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chân giò hầm hạt sen có thực sự tốt như nhiều người nghĩ?

Thứ Tư, 15:11, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chân giò hầm hạt sen cung cấp đạm, chất béo, carbohydrate và nhiều khoáng chất, phù hợp bổ sung năng lượng nếu ăn với khẩu phần hợp lý. Tuy nhiên, chân giò khá nhiều chất béo nên không phải ai cũng nên ăn thường xuyên.

Thành phần dinh dưỡng của chân giò heo

Chân giò chứa protein, chất béo, collagen cùng các acid amin như glycine, proline, hydroxyproline và một số vi chất như sắt, kẽm, phốt pho, vitamin B12. Thực phẩm này giúp bổ sung năng lượng, protein và các acid amin từ collagen, nhưng không thay thế nguồn protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa hay các loại đậu. Collagen góp phần cấu tạo mô liên kết, song ăn chân giò không có tác dụng trực tiếp điều trị bệnh xương khớp. Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng để bổ sung năng lượng nhưng cần ăn đa dạng, trong khi người thừa cân, mỡ máu cao nên hạn chế do chân giò khá nhiều chất béo, ưu tiên bỏ bớt da và mỡ khi chế biến.

chan gio ham hat sen co thuc su tot nhu nhieu nguoi nghi hinh anh 1
Chân giò hầm hạt sen cung cấp đạm, chất béo, carbohydrate và nhiều khoáng chất

Thành phần dinh dưỡng của hạt sen

Hạt sen giàu carbohydrate, đồng thời cung cấp protein, chất xơ và các khoáng chất như magie, kali, phốt pho, góp phần bổ sung năng lượng và dưỡng chất. Hạt sen khô có năng lượng cao hơn hạt tươi, vì vậy cần cân đối khẩu phần, nhất là người kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Một số nghiên cứu cho thấy hạt sen có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe thần kinh và giấc ngủ, nhưng chưa đủ cơ sở xem đây là phương pháp điều trị.

Ăn chân giò hầm hạt sen có tác dụng gì?

Chân giò hầm hạt sen là món ăn giàu năng lượng và protein nếu được chế biến, sử dụng hợp lý. Hạt sen cung cấp carbohydrate, protein, chất xơ và khoáng chất, trong khi chân giò bổ sung protein, chất béo và các acid amin từ collagen. Phụ nữ sau sinh có thể dùng món ăn này để bổ sung năng lượng, nhưng không nên xem đây là thực phẩm bắt buộc để lợi sữa, bởi khả năng tiết sữa còn phụ thuộc vào việc cho trẻ bú, nghỉ ngơi, uống đủ nước và chế độ ăn tổng thể. Khi chế biến, nên dùng lượng chân giò vừa phải, bỏ bớt da, mỡ và thêm rau củ; người thừa cân, mỡ máu cao, bệnh tim mạch hoặc cần kiểm soát năng lượng nên hạn chế khẩu phần và tần suất ăn.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Móng giò hầm đu đủ có thực sự lợi sữa? Cách nấu đơn giản tại nhà
Móng giò hầm đu đủ có thực sự lợi sữa? Cách nấu đơn giản tại nhà

VOV.VN - Móng giò hầm đu đủ là món ăn quen thuộc của mẹ sau sinh, dễ nấu và giàu năng lượng. Chỉ với chân giò, đu đủ xanh và khoảng 1-1,5 giờ hầm, bạn đã có món canh mềm thơm, bổ dưỡng.

Móng giò hầm đu đủ có thực sự lợi sữa? Cách nấu đơn giản tại nhà

Móng giò hầm đu đủ có thực sự lợi sữa? Cách nấu đơn giản tại nhà

VOV.VN - Móng giò hầm đu đủ là món ăn quen thuộc của mẹ sau sinh, dễ nấu và giàu năng lượng. Chỉ với chân giò, đu đủ xanh và khoảng 1-1,5 giờ hầm, bạn đã có món canh mềm thơm, bổ dưỡng.

Muốn bồi bổ cơ thể? Đừng bỏ qua những món hầm giàu dinh dưỡng này
Muốn bồi bổ cơ thể? Đừng bỏ qua những món hầm giàu dinh dưỡng này

VOV.VN - Các món hầm không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Với sự kết hợp giữa thịt, xương và rau củ, đây là lựa chọn phù hợp để bồi bổ cơ thể và làm phong phú thực đơn hàng ngày.

Muốn bồi bổ cơ thể? Đừng bỏ qua những món hầm giàu dinh dưỡng này

Muốn bồi bổ cơ thể? Đừng bỏ qua những món hầm giàu dinh dưỡng này

VOV.VN - Các món hầm không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Với sự kết hợp giữa thịt, xương và rau củ, đây là lựa chọn phù hợp để bồi bổ cơ thể và làm phong phú thực đơn hàng ngày.

Những món ăn giúp người cao tuổi hồi phục và khỏe hơn mỗi ngày
Những món ăn giúp người cao tuổi hồi phục và khỏe hơn mỗi ngày

VOV.VN - Ở người cao tuổi, đặc biệt là giai đoạn mới ốm dậy, sức đề kháng suy giảm, hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi thể trạng, duy trì sức khỏe và hạn chế nguy cơ bệnh tật.

Những món ăn giúp người cao tuổi hồi phục và khỏe hơn mỗi ngày

Những món ăn giúp người cao tuổi hồi phục và khỏe hơn mỗi ngày

VOV.VN - Ở người cao tuổi, đặc biệt là giai đoạn mới ốm dậy, sức đề kháng suy giảm, hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi thể trạng, duy trì sức khỏe và hạn chế nguy cơ bệnh tật.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe