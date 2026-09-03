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Chỉ ăn thịt để giảm cân: Lợi trước mắt, hại về sau?

Thứ Năm, 09:25, 03/09/2026
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VOV.VN - Chế độ ăn chỉ gồm thịt có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian đầu nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu áp dụng kéo dài. Việc loại bỏ rau củ, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tim mạch và làm mất cân đối dinh dưỡng.

Chế độ chỉ ăn thịt để giảm cân là gì?

Carnivore là chế độ ăn nghiêm ngặt, chủ yếu gồm thịt, cá, trứng và các thực phẩm nguồn gốc động vật, đồng thời loại bỏ rau, trái cây, ngũ cốc và phần lớn thực phẩm giàu chất xơ. Việc cắt giảm mạnh carbohydrate khiến cơ thể tăng sử dụng chất béo làm năng lượng, giúp một số người giảm cân nhanh ban đầu nhưng chưa chắc phù hợp để duy trì lâu dài.

Lợi ích ngắn hạn của việc chỉ ăn thịt để giảm cân

Trong giai đoạn đầu, chế độ Carnivore có thể giúp giảm cân nhanh, giảm cảm giác đói, tăng độ no và hỗ trợ ổn định đường huyết nhờ lượng protein cao và cắt giảm mạnh carbohydrate. Tuy nhiên, những lợi ích này chưa đủ để khẳng định chế độ ăn an toàn khi duy trì lâu dài.

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 Chế độ ăn chỉ gồm thịt có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian đầu nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu áp dụng kéo dài

Chỉ ăn thịt để giảm cân ảnh hưởng thế nào đến dạ dày và tim mạch?

Ảnh hưởng của chế độ chỉ ăn thịt đến dạ dày

Chế độ ăn nhiều thịt, đặc biệt khi có tỷ lệ chất béo cao và thiếu chất xơ, có thể gây ra một số vấn đề đối với hệ tiêu hóa.

Tăng nguy cơ khó chịu ở dạ dày

Một khẩu phần chứa nhiều đạm và chất béo có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra lâu hơn, gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Người đã có bệnh lý tiêu hóa cũng có thể dễ xuất hiện các triệu chứng như ợ nóng hoặc trào ngược.

Thiếu chất xơ gây rối loạn tiêu hóa

Khi loại bỏ hoàn toàn rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, cơ thể gần như không được bổ sung chất xơ từ thực vật. Đây là thành phần quan trọng giúp duy trì nhu động ruột và hỗ trợ quá trình đào thải phân. Vì vậy, người ăn toàn thịt có thể gặp tình trạng táo bón, đầy bụng hoặc khó tiêu.

Làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột

Chất xơ từ thực vật là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi khẩu phần thiếu chất xơ trong thời gian dài, hệ vi sinh có thể thay đổi theo hướng bất lợi, từ đó ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Ảnh hưởng của chế độ chỉ ăn thịt đến tim mạch

Không chỉ hệ tiêu hóa, chế độ ăn nhiều thịt cũng cần được cân nhắc dưới góc độ sức khỏe tim mạch, nhất là khi khẩu phần chứa nhiều thịt đỏ và chất béo bão hòa.

Có thể làm tăng cholesterol LDL

Một số loại thịt đỏ và mỡ động vật chứa nhiều chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL trong máu ở một số người. LDL cao kéo dài là một trong những yếu tố liên quan đến quá trình hình thành mảng xơ vữa trong động mạch.

Tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch

Nếu khẩu phần mất cân đối và chứa nhiều chất béo bão hòa trong thời gian dài, nguy cơ gặp các vấn đề tim mạch có thể tăng, đặc biệt ở người đã có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thừa cân hoặc những yếu tố nguy cơ khác.

Giảm lượng chất chống oxy hóa từ thực vật

Việc loại bỏ rau củ và trái cây đồng nghĩa khẩu phần thiếu đi nhiều hợp chất thực vật, vitamin và chất chống oxy hóa. Đây là những thành phần góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Những rủi ro sức khỏe khác cần lưu ý

Ngoài ảnh hưởng đến dạ dày và tim mạch, ăn toàn thịt kéo dài có thể gây thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Trạng thái ketosis có thể khiến hơi thở có mùi, trong khi khẩu phần giàu đạm làm tăng acid uric, từ đó tăng nguy cơ gout ở người dễ mắc. Ăn quá nhiều protein cũng có thể gây thêm áp lực chuyển hóa cho gan và thận, nhất là người đã có bệnh lý.

Giải pháp giảm cân an toàn và hiệu quả

Để giảm cân bền vững, nên ăn đa dạng, kiểm soát calo và kết hợp vận động thay vì loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Ưu tiên protein, rau xanh, trái cây, chất xơ và tinh bột phù hợp; hạn chế đường, chất béo bão hòa và thực phẩm giàu năng lượng; duy trì ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần. Đồng thời, nên theo dõi cân nặng, huyết áp, đường huyết, mỡ máu và chức năng gan, thận để bảo đảm an toàn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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