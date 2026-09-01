Vì sao ăn kiêng mãi vẫn không giảm cân? 4 sai lầm nhiều người mắc

Thiếu chất xơ

Chất xơ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong yến mạch, đậu và các loại hạt tạo dạng gel khi gặp nước, làm chậm tiêu hóa, hấp thu đường và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Theo Academy of Nutrition and Dietetics (Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống), phụ nữ cần khoảng 25 g chất xơ/ngày, nam giới khoảng 38 g. Có thể bổ sung qua bánh mì nguyên cám, rau xanh và trái cây như bưởi, táo, thanh long.

Cắt giảm chất đạm

Loại bỏ thịt, cá để giảm calo có thể khiến cơ thể thiếu protein, ảnh hưởng đến cơ bắp và trao đổi chất. Cung cấp khoảng 1,1-1,5 g protein/kg cân nặng mỗi ngày giúp duy trì khối cơ, tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng thịt đỏ, thịt chế biến sẵn vì chứa nhiều muối và chất béo. Nên đa dạng nguồn đạm từ cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu nành và sữa ít béo.

Nhiều người ăn kiêng lâu ngày nhưng cân nặng vẫn không giảm do mắc những sai lầm trong lựa chọn và kiểm soát thực phẩm

Lạm dụng thực phẩm giảm cân chế biến sẵn

Nhiều sản phẩm được quảng bá là thực phẩm “ăn kiêng” hoặc “hỗ trợ giảm cân”, nhưng không phải lựa chọn nào cũng ít năng lượng. Quá trình chế biến có thể làm sản phẩm chứa thêm đường, chất béo hoặc các thành phần khác, khiến tổng lượng calo cao hơn dự tính.

Một số thực phẩm tưởng phù hợp với chế độ giảm cân nhưng vẫn có thể nhiều năng lượng như ngũ cốc ăn liền chứa thêm đường, chất béo; trái cây sấy có mật độ năng lượng cao; sushi và bơ đậu phộng cũng dễ vượt lượng calo cần thiết nếu ăn nhiều. Vì vậy, nên đọc kỹ thành phần, thông tin dinh dưỡng và kiểm soát khẩu phần thay vì chỉ dựa vào nhãn “ăn kiêng”.

Ăn vặt liên tục

Chia nhỏ bữa ăn có thể phù hợp với một số người, nhưng không đồng nghĩa với việc ăn liên tục trong ngày. Nếu các bữa phụ không được tính vào tổng khẩu phần, lượng năng lượng nạp vào có thể vượt nhu cầu mà người ăn kiêng không nhận ra.

Đặc biệt, nhiều người chọn các loại trái cây có vị ngọt như sầu riêng, nhãn, vải, mít làm món ăn phụ vì cho rằng đây là thực phẩm tự nhiên nên có thể ăn thoải mái. Tuy nhiên, những loại quả này chứa lượng đường tương đối cao và vẫn cung cấp năng lượng. Ăn với khẩu phần lớn có thể làm tăng tổng năng lượng trong ngày, ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm mà là kiểm soát khẩu phần, cân đối dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu năng lượng của cơ thể.