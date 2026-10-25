English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chọn đúng tinh bột: Bí quyết hỗ trợ gan khỏe mạnh

Chủ Nhật, 11:36, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người bị gan nhiễm mỡ không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cơm, bánh mì hay khoai. Quan trọng là chọn nguồn tinh bột phù hợp, kiểm soát khẩu phần và duy trì chế độ ăn cân đối để bảo vệ gan.

 

Những loại tinh bột có lợi cho gan nên bổ sung

Gan giữ vai trò quan trọng trong chuyển hóa và điều phối năng lượng. Khi cơ thể hấp thu carbohydrate, gan chuyển một phần glucose thành glycogen để dự trữ và sử dụng khi cần. Ở người mắc bệnh gan mạn tính, đặc biệt là xơ gan, khả năng dự trữ glycogen có thể suy giảm, làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng và mất khối cơ khi nhịn đói kéo dài. Vì vậy, người bệnh cần bảo đảm đủ năng lượng, tránh bỏ bữa và duy trì chế độ ăn phù hợp.

Nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch vì giàu chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết; các loại đậu như đậu đen, đậu xanh cung cấp carbohydrate, chất xơ và protein thực vật; rau củ giàu tinh bột như khoai lang, khoai tây bổ sung năng lượng và vi chất, phù hợp với cách chế biến luộc, hấp hoặc nướng. Trong khi đó, tinh bột tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng thường ít chất xơ hơn ngũ cốc nguyên hạt, nên cần chú ý khẩu phần và kết hợp với rau xanh, protein. Người bệnh cũng nên hạn chế đường bổ sung từ nước ngọt, bánh kẹo vì tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là fructose, có thể thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ trong gan khi cơ thể dư thừa năng lượng. Trái cây nguyên quả vẫn là lựa chọn phù hợp nếu ăn với lượng vừa phải nhờ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất.

chon dung tinh bot bi quyet ho tro gan khoe manh hinh anh 1
Cần chọn nguồn tinh bột phù hợp, kiểm soát khẩu phần và duy trì chế độ ăn cân đối để bảo vệ gan

Cách bổ sung tinh bột hợp lý để hỗ trợ sức khỏe gan

Để tinh bột cung cấp năng lượng mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa, cần chú ý chất lượng thực phẩm, khẩu phần và cách kết hợp dinh dưỡng. Chất xơ từ rau củ, trái cây nguyên quả, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chuyển hóa chất béo và sức khỏe đường ruột; một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu chất xơ với nguy cơ gan nhiễm mỡ thấp hơn, nhưng đây không phải biện pháp điều trị độc lập.

Chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều rau củ, trái cây, cá, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và dầu thực vật không bão hòa, đồng thời hạn chế thực phẩm siêu chế biến, đồ uống có đường và chất béo bão hòa, là lựa chọn có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Lượng tinh bột cần được điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Để xây dựng thực đơn hợp lý, nên thay một phần gạo trắng bằng gạo lứt hoặc yến mạch, ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép, hạn chế nước ngọt, trà sữa và bánh kẹo, kết hợp tinh bột với protein từ cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ cùng rau xanh, đồng thời kiểm soát tổng khẩu phần để tránh dư thừa năng lượng kéo dài, nhất là ở người thừa cân hoặc có rối loạn chuyển hóa.

Người bị gan nhiễm mỡ có nên ăn tinh bột không?

Người mắc gan nhiễm mỡ vẫn có thể ăn tinh bột, nhưng cần chọn thực phẩm phù hợp, kiểm soát khẩu phần và điều chỉnh chế độ ăn theo tình trạng sức khỏe. Mục tiêu là hạn chế tích tụ mỡ trong gan, cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát cân nặng nếu thừa cân, béo phì. Với người cholesterol cao hoặc mắc đái tháo đường típ 2, nên hạn chế tinh bột tinh chế, đường bổ sung và ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau củ giàu chất xơ. Tuy nhiên, người mắc bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan có nguy cơ suy dinh dưỡng, mất khối cơ nên cần bảo đảm đủ năng lượng, tránh nhịn ăn kéo dài hoặc tự ý cắt giảm tinh bột. Vì vậy, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo tình trạng gan, cân nặng, đường huyết và bệnh lý đi kèm, ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến và duy trì dinh dưỡng cân đối thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muốn gan khỏe nên uống gì mỗi ngày?
Muốn gan khỏe nên uống gì mỗi ngày?

VOV.VN - “Thải độc gan” được nhiều người quan tâm, nhưng gan vốn có cơ chế tự chuyển hóa và đào thải chất cặn. Thay vì tìm đồ uống “giải độc” nhanh, nên duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ gan.

Muốn gan khỏe nên uống gì mỗi ngày?

Muốn gan khỏe nên uống gì mỗi ngày?

VOV.VN - “Thải độc gan” được nhiều người quan tâm, nhưng gan vốn có cơ chế tự chuyển hóa và đào thải chất cặn. Thay vì tìm đồ uống “giải độc” nhanh, nên duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ gan.

Muốn gan khỏe, đừng bỏ qua những loại trái cây quen thuộc này
Muốn gan khỏe, đừng bỏ qua những loại trái cây quen thuộc này

VOV.VN - Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và đào thải độc tố. Bổ sung đúng loại trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, cải thiện chức năng chuyển hóa và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Muốn gan khỏe, đừng bỏ qua những loại trái cây quen thuộc này

Muốn gan khỏe, đừng bỏ qua những loại trái cây quen thuộc này

VOV.VN - Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và đào thải độc tố. Bổ sung đúng loại trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, cải thiện chức năng chuyển hóa và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Muốn giải nhiệt, hỗ trợ gan khỏe mạnh, nên bổ sung ngay 4 loại rau này
Muốn giải nhiệt, hỗ trợ gan khỏe mạnh, nên bổ sung ngay 4 loại rau này

VOV.VN - Chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ chức năng gan và điều hòa thân nhiệt. Một số loại rau quen thuộc, dễ tìm không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn góp phần hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố hiệu quả.

Muốn giải nhiệt, hỗ trợ gan khỏe mạnh, nên bổ sung ngay 4 loại rau này

Muốn giải nhiệt, hỗ trợ gan khỏe mạnh, nên bổ sung ngay 4 loại rau này

VOV.VN - Chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ chức năng gan và điều hòa thân nhiệt. Một số loại rau quen thuộc, dễ tìm không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn góp phần hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố hiệu quả.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe