Có nên uống nước nghệ tươi mỗi ngày?

Thứ Hai, 09:37, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước nghệ là thức uống được nhiều người yêu thích và thường xuyên sử dụng, vậy có nên uống nước nghệ tươi mỗi ngày?

Nước nghệ được pha từ bột nghệ hoặc củ nghệ tươi bào nhỏ hòa với nước ấm. Thành phần chính tạo nên giá trị của nghệ là curcumin - hợp chất sinh học đã được nghiên cứu về khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Nước nghệ được nhiều người sử dụng như một biện pháp hỗ trợ sức khỏe tại nhà.

Nước nghệ là thức uống tốt cho sức khỏe

Dưới đây là những lợi ích tiềm năng khi bạn uống nước nghệ mỗi ngày:

Chữa viêm khớp

Báo Lao động dẫn nguồn trang Step To Health cho biết, uống nước nghệ cung cấp cho bạn chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó cũng có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau khớp và cứng khớp.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Curcumin, hợp chất hoạt động trong củ nghệ, sẽ làm giảm viêm trong não và ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Điều đó có nghĩa là nó có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác và bệnh Alzheimer.

Giảm nguy cơ ung thư

Các chất chống oxy hóa trong nghệ có thể giúp tiêu diệt các gốc tự do và các tế bào bất thường liên quan đến ung thư.

Giảm viêm

Một ly nước nghệ ấm vào ban đêm có thể giúp cơ thể bạn chống lại tình trạng viêm nhiễm. Các đặc tính chống viêm của nghệ sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp và rối loạn viêm mãn tính. Nước nghệ còn làm dịu cơn đau nhức xương khớp của người già tương đối hiệu quả.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health Shots cho biết, nước nghệ có tác dụng tăng cường tiêu hóa bằng cách tăng sản xuất mật trong túi mật và các enzyme tiêu hóa khác đồng thời giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, ợ nóng và táo bón. Một hệ tiêu hóa tốt sẽ giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất và giúp giảm cân.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nước nghệ được biết đến với công dụng thanh lọc máu vì nó giúp loại bỏ độc tố. Các chất chống oxy hóa có trong thức uống này giúp các tế bào khỏi bị hư hại, làm sáng tông màu da và làm chậm quá trình lão hóa. Vì vậy, uống nước nghệ có thể giúp làn da của bạn trở lên rạng rỡ và khỏe mạnh hơn.

Như vậy, ngoài việc sử dụng nghệ như một loại gia vị khi nấu ăn, bạn có thể uống nước nghệ mỗi ngày để có thêm lợi ích khác đối với sức khỏe. Bạn nên uống một ly nước nghệ ấm với một thìa cà phê mật ong để tăng thêm hương vị trước bữa sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Curcumin có thể tác động tích cực đến chức năng nội mô – lớp tế bào lót bên trong mạch máu. Đây là yếu tố quan trọng giúp điều hòa huyết áp, duy trì lưu thông máu… Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu"), triglyceride. Những yếu tố này đều liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch. Tuy nhiên, tương tự các lợi ích khác, hiệu quả này chủ yếu ghi nhận ở dạng bổ sung liều cao.

Cách pha nước nghệ đúng tại nhà

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Hoàng Thu Thủy cho biết, nước nghệ có thể dễ dàng chuẩn bị tại nhà:

Dùng 1/2–1 thìa cà phê bột nghệ hoặc một lượng nhỏ nghệ tươi bàoPha với khoảng 200–250ml nước ấm.

Có thể thêm một chút tiêu đen để tăng khả năng hấp thu curcumin.

Thêm chanh hoặc mật ong để cải thiện hương vị.

Nên uống với lượng vừa phải, không lạm dụng.

Uống nước muối buổi sáng: Lợi hay hại cho sức khỏe?

VOV.VN - Uống nước muối có tác dụng gì là thắc mắc phổ biến khi nhiều người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe tại nhà. Thực tế, nước muối có thể mang lại một số lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai cách, trong khi nhiều thông tin truyền miệng chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Thanh Thanh/VTC News
Tổng hợp
Tag: uống nước nghệ tươi nghệ tươi tác dụng của nghệ tươi
