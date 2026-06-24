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Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM hoạt động từ 1/7

Thứ Tư, 18:49, 24/06/2026
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VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết Cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tại khu vực Bình Dương (cũ) sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ ngày 1/7/2026. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, cơ sở này đưa vào hoạt động giai đoạn 1 sẽ góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn Thành phố sau hợp nhất.

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Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đưa cơ sở 4 của BV Tâm thần (Ảnh Sở Y tế)

Trước đó, cơ sở từng được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên nhiều hạng mục hạ tầng và trang thiết bị xuống cấp, cần được cải tạo trước khi đưa vào sử dụng trở lại. Sau thời gian khẩn trương sửa chữa và chuẩn bị, các điều kiện cần thiết cho hoạt động khám chữa bệnh giai đoạn đầu đã cơ bản hoàn tất.

Theo kế hoạch, bệnh viện bố trí 48 nhân viên y tế làm việc tại Cơ sở 4, gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ. Trong đó có 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần giàu kinh nghiệm trực tiếp đảm nhiệm công tác khám, điều trị và quản lý người bệnh.

Sở Y tế đánh giá việc bố trí đội ngũ chuyên môn ngay từ những ngày đầu hoạt động sẽ góp phần bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khu vực Bình Dương và các địa bàn lân cận tiếp cận dịch vụ chuyên khoa tâm thần ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong bối cảnh thành phố sau hợp nhất có quy mô dân số trên 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tăng, việc đưa Cơ sở 4 vào hoạt động là bước đi quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới y tế chuyên khoa, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn.

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Ngành y tế TP.HCM nhận 629 phản ánh trong hơn 3 tháng

VOV.VN - Chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, ngành y tế TP.HCM đã tiếp nhận 629 phản ánh từ người dân, trong đó 605 ý kiến đã được xử lý. Từ nguồn dữ liệu này, Sở Y tế TP.HCM đang thay đổi cách điều hành, kịp thời chấn chỉnh bất cập và nâng chất lượng phục vụ.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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