Bệnh nhi rộn ràng đón Tết Thiếu nhi trong bệnh viện

Chương trình diễn ra sáng 28/5 với nhiều hoạt động như sân khấu ca nhạc, múa lân, biểu diễn ảo thuật, chú hề tạo hình bong bóng cùng hệ thống gian hàng trò chơi dân gian, trò chơi sáng tạo, khu check-in, làm kẹo bông gòn, tặng sách truyện, chụp ảnh lấy liền và đổi quà cho các bé tham gia.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm tranh do chính các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực của các em trong hành trình điều trị bệnh.

Trẻ đến khám cũng được vui chơi dịp 1/6.

Dịp này, ban tổ chức trao 10 bộ tóc giả (được làm từ tóc thật) cho bệnh nhi ung thư, tặng 150 phần quà và tổ chức sinh nhật cho các bé có ngày sinh trong tháng 5 và 6 tại Khoa Ung bướu huyết học và Khoa Thận. Đồng thời, bệnh viện cũng hỗ trợ 50 triệu đồng viện phí cho các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, 2.000 phần quà gồm tranh tô màu, sáp màu, khẩu trang, sữa, nước rửa tay… cùng bong bóng tạo hình được trao cho các bệnh nhi đến khám tại hai khu vực phòng khám của bệnh viện.

Nhiều món quà lưu niệm cho các bé.

Bà Nguyễn Thị Thuý, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, chương trình Quốc tế Thiếu nhi năm nay không chỉ mang đến sân chơi, quà tặng tinh thần cho các bệnh nhi mà còn lồng ghép nhiều giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc thông qua chủ đề “Thánh Gióng”.

Các hoạt động được xây dựng từ những câu chuyện cổ tích, bài học về văn hóa, tiếng Việt và truyền thống lịch sử nhằm giúp các em vừa vui chơi vừa tiếp cận những giá trị ý nghĩa của dân tộc.

Nhiều phần quà cho các em nhỏ đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bà Thúy cũng cho hay, năm nay, có nhiều nghệ sĩ và nghệ sĩ nhí đồng hành cùng chương trình, góp phần tạo không khí gần gũi, sôi động cho các em nhỏ.

"Chúng tôi mong các con khi đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ không cảm thấy cô đơn hay thiệt thòi trong dịp Quốc tế Thiếu nhi. Dù không được đến trường hay vui chơi cùng bạn bè, các con vẫn luôn được cộng đồng quan tâm, yêu thương và có thêm động lực để vượt qua bệnh tật", bà Nguyễn Thị Thúy nói.

Bé Lã Thị Bảo An, 11 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang điều trị tại khoa Tiêu hóa tham gia vui chơi tại chương trình vui mừng cho biết: "Con nhập viện nên không được đón Tết Thiếu nhi cùng các bạn ở lớp. Ở trong bệnh viện con cũng không có nhiều bạn để chơi nên con buồn lắm. Hôm nay được tham gia các trò chơi như tô tượng, ném bóng, gắp bi, ô ăn quan… con cảm thấy rất vui".