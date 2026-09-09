Đắk Lắk ghi nhận ca thứ 2 tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2026

Theo thông tin dịch tễ, bà H.B.K. xuất hiện triệu chứng sốt cao và được người thân đưa đến cơ sở y tế tại xã Quảng Phú để điều trị từ ngày 31/8. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm. Đến ngày 3/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận 50 - 60 ca mắc sốt xuất huyết.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 6, có dấu hiệu cảnh báo, xuất huyết niêm mạc, chảy máu chân răng, theo dõi xuất huyết tiêu hóa trên. Bệnh nhân đồng thời có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Đến 13h ngày 5/9/2026, bệnh nhân diễn biến rất nặng, ngừng tuần hoàn. Sau 30 phút cấp cứu hồi sức tim phổi (CPR), bệnh nhân tái lập tuần hoàn tự nhiên. Tuy nhiên, mạch chỉ 60 lần/phút, huyết áp không đo được. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao và đã giải thích tình trạng bệnh cho người thân.

Sau khi được giải thích, gia đình xin đưa bệnh nhân về và làm thủ tục xuất viện theo nguyện vọng. Bà H.B.K. tử vong vào chiều cùng ngày.

Trước đó, một nam bệnh nhân lớn tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cũng đã tử vong do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào ngày 30/7. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 6.012 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 252 ổ dịch thuộc 24 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.