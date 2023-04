Đàn ông cương cứng quá lâu có nguy hiểm?

Cương cứng kéo dài là bệnh lý hiếm gặp ở nam giới. Đây là tình trạng dương vật cương cứng dai dẳng và đau đớn trên 4 giờ mà không liên quan đến các kích thích tình dục. Cương dương kéo dài gồm 2 thể chính: cương dương vật do thiếu máu cục bộ và không do thiếu máu cục bộ.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ở Bệnh viện nam học và hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, thể thiếu máu cục bộ là một tình huống cấp cứu. Nếu không được đánh giá và điều trị kịp thời có thể khiến dương vật bị hoại tử, bởi trong khi cương cứng, dương vật sẽ bị thiếu oxy, gây tổn thương mô dương vật.

Thể thứ 2 xảy ra khi lưu lượng máu đến dương vật không ổn định.

Ảnh minh họa

Triệu chứng chung của 2 thể là dương vật cương kéo dài trên 4h, nhưng mức độ khác nhau. Với thể thiếu máu, dương vật cương cứng có thể tím đen và người bệnh sẽ cảm thấy đau. Còn ở thể thứ 2, cương do thông động tĩnh mạch hoặc do tưới máu vật hang thì dương vật cương khoảng 7-8 phần so với bình thường và bệnh nhân có thể không đau.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Lạm dụng rượu, cần sa, cocaine và các chất gây nghiện khác có thể gây cương cứng dương vật kéo dài, đặc biệt do thiếu máu cục bộ. Ngoài ra còn có do dùng thuốc chữa rối loạn cương dương không đúng cách. “Chúng tôi hay gặp trường hợp bệnh nhân tự ý mua thuốc về sử dụng, không biết liều lượng tối đa, tối thiểu cho phép là bao nhiêu. Có người khi uống thấy không hiệu quả lại tự ý uống thêm, có người uống tăng gấp đôi liều. Nhiều khi ở thời điểm họ uống thêm, thuốc đã uống chưa kịp hấp thụ, uống thêm 1 liều nữa đến khi đạt được nồng độ đỉnh trong máu thì tác dụng rất mạnh làm cho dương vật cương rất cứng” – bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cho biết.

Tùy thuộc nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ có phương án điều trị cụ thể, tuy nhiên, điều quan trọng là người bệnh cần đến bệnh viện sớm. “Nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm 70% thậm chí 80% có thể trở lại trạng thái cương bình thường, tránh dùng thuốc tùy tiện, nhất là các loại thuốc chữa rối loạn cương đường tiêm trực tiếp vào dương vật” - bác sĩ Hà Ngọc Mạnh khuyến cáo.

Tình trạng này không phổ biến, tuy nhiên, nam giới cần biết để phòng ngừa. Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ dẫn, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đặc biệt lưu ý nam giới cần hạn chế hành vi kìm chế không xuất tinh khi quan hệ tình dục, bởi nếu lặp đi lặp lại hành động này sẽ gây ra tình trạng rối loạn cương dương, lúc đó nam giới không thể kiểm soát được khả năng cương cứng của dương vật theo ý muốn./.