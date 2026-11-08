English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đập chết muỗi có đủ để phòng sốt xuất huyết?

Chủ Nhật, 07:00, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đập chết muỗi chưa đủ để phòng sốt xuất huyết bởi muỗi vẫn có thể sinh sản trong các dụng cụ chứa nước nếu không diệt lăng quăng, bọ gậy.

 

Sốt xuất huyết Dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn lây truyền có tốc độ gia tăng nhanh nhất thế giới, với khoảng 100-400 triệu ca nhiễm mỗi năm.

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết Dengue gây gánh nặng liên tục suốt hơn 4 thập kỷ. Kể từ năm 1980 đến nay, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm và năm nào cũng có trường hợp tử vong. Tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao hơn nhiều so với các bệnh truyền nhiễm khác. Trong nhóm bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, sốt xuất huyết Dengue đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và thứ hai về tỷ lệ tử vong.

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 184.903 ca mắc, cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vượt Philippines, Indonesia và Bangladesh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 170.684 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và 21 ca tử vong. Bệnh lưu hành quanh năm tại tất cả các tỉnh, thành phố, đồng thời lan rộng ra các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Sơn La, vốn trước đây ít ghi nhận ca bệnh.

Dap chet muoi co du de phong sot xuat huyet hinh anh 1
Khác với cúm, COVID-19 hay lao có thể lây qua không khí, sốt xuất huyết Dengue lây truyền chủ yếu qua vết đốt của muỗi vằn mang virus Dengue (Ảnh minh họa)

Vì sao đập muỗi chưa đủ để phòng sốt xuất huyết?

Khác với các bệnh truyền nhiễm qua đường không khí như cúm, COVID-19 hay lao, sốt xuất huyết Dengue không lây qua việc nói chuyện, dùng chung vật dụng cá nhân hoặc hít phải giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi.

Trong chu trình lây truyền qua muỗi, muỗi vằn (Aedes aegypti hoặc Aedes albopictus) hút máu người đang mang virus Dengue. Sau thời gian ủ bệnh trong muỗi, thường từ 8-12 ngày, virus nhân lên và có thể truyền sang người khỏe mạnh khi muỗi đốt. Vậy đập chết muỗi truyền bệnh có đủ để loại bỏ nguy cơ lây nhiễm sốt xuất huyết?

TTND.GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết đập muỗi chỉ diệt được từng con, chưa thể loại bỏ nguy cơ trên diện rộng. Nếu phun thuốc trên diện rộng, muỗi trưởng thành chỉ sống trong 4-5 ngày. Tuy nhiên, trong những ngày đó, chúng vẫn kịp đẻ trứng vào các dụng cụ chứa nước. Đặc biệt trong môi trường nước ngọt, một con muỗi có thể đẻ tới hàng trăm quả trứng. Chỉ sau 3 ngày, hàng loạt trứng đã nở thành bọ gậy và phát triển thành muỗi trưởng thành.

“Do đó có đập ngàn đời cũng không hết được muỗi. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải diệt lăng quăng. Tức là không cho muỗi có cơ hội được đẻ trứng vào các dụng cụ chứa nước, không để lăng quăng phát triển nữa. Thế nên mới có câu nói quen thuộc trong tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết Dengue là không lăng quăng, không bọ gậy thì sẽ không có sốt xuất huyết”, ông Kính nói.

Dap chet muoi co du de phong sot xuat huyet hinh anh 2
TTND.GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Theo ông Kính, để thực hiện được điều đó, mọi người, mọi nhà cần chung tay phá hủy môi trường sống của muỗi bằng cách lật úp tất cả dụng cụ chứa nước. Khi không còn chỗ cho muỗi đẻ trứng, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm.

Cảnh giác với biến chứng khi người bệnh hạ sốt

Bên cạnh phòng bệnh, ông Kính nhấn mạnh việc phát hiện sớm các biểu hiện của bệnh, như sốt cao, để đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Sốt xuất huyết diễn biến nhanh, trong khoảng 3-7 ngày. Khác với các bệnh truyền nhiễm cấp tính khác, khi hết sốt thường là lúc sức khỏe ổn định, với sốt xuất huyết, lúc hạ sốt, đặc biệt là hạ sốt đột ngột, lại là thời điểm biến chứng có thể xảy ra.

“Thế nên nhiều người chủ quan hết sốt rồi không cần đến bệnh viện, nằm ở nhà nên nguy cơ sốc nặng và tử vong rất cao”, ông Kính cho biết.

Khi người mắc sốt xuất huyết Dengue bắt đầu hạ nhiệt, đáp ứng miễn dịch của cơ thể với virus có thể rất mạnh, dẫn đến tình trạng viêm quá mức. Đây cũng là lúc nguy cơ thoát huyết tương và sốc có thể tăng lên.

Người dân cần lưu ý tình trạng sốt cao liên tục rồi hạ nhiệt đột ngột. Người ở xa bệnh viện nên đến cơ sở y tế sớm. Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý gồm mệt rã rời, lừ đừ, vật vã, kích thích, đau tức vùng gan hoặc nôn nhiều.

Cần đặc biệt lưu ý phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Đây là những nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm soát sốt xuất huyết bắt đầu từ tuyến cơ sở
Kiểm soát sốt xuất huyết bắt đầu từ tuyến cơ sở

VOV.VN - Trước tình hình sốt xuất huyết gia tăng, TP.HCM đang tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch từ tuyến cơ sở. Ngành y tế triển khai các giải pháp giám sát, xử lý điểm nguy cơ, trong đó nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong kiểm soát lăng quăng, hạn chế số ca mắc và tử vong.

Kiểm soát sốt xuất huyết bắt đầu từ tuyến cơ sở

Kiểm soát sốt xuất huyết bắt đầu từ tuyến cơ sở

VOV.VN - Trước tình hình sốt xuất huyết gia tăng, TP.HCM đang tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch từ tuyến cơ sở. Ngành y tế triển khai các giải pháp giám sát, xử lý điểm nguy cơ, trong đó nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong kiểm soát lăng quăng, hạn chế số ca mắc và tử vong.

Đồng Nai: 2 người tử vong do sốt xuất huyết trong chưa đầy 24 giờ
Đồng Nai: 2 người tử vong do sốt xuất huyết trong chưa đầy 24 giờ

VOV.VN - Trong chưa đầy 24 giờ, xã Thuận Lợi, Đồng Nai ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết nặng, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm lên 10.

Đồng Nai: 2 người tử vong do sốt xuất huyết trong chưa đầy 24 giờ

Đồng Nai: 2 người tử vong do sốt xuất huyết trong chưa đầy 24 giờ

VOV.VN - Trong chưa đầy 24 giờ, xã Thuận Lợi, Đồng Nai ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết nặng, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm lên 10.

Sốt xuất huyết diễn biến nặng ở nam thanh niên không có bệnh nền
Sốt xuất huyết diễn biến nặng ở nam thanh niên không có bệnh nền

VOV.VN - Nam bệnh nhân 23 tuổi mắc sốt xuất huyết nguy kịch đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản sau 13 ngày hồi sức tích cực.

Sốt xuất huyết diễn biến nặng ở nam thanh niên không có bệnh nền

Sốt xuất huyết diễn biến nặng ở nam thanh niên không có bệnh nền

VOV.VN - Nam bệnh nhân 23 tuổi mắc sốt xuất huyết nguy kịch đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản sau 13 ngày hồi sức tích cực.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe