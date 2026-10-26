Sốt xuất huyết diễn biến nặng ở nam thanh niên không có bệnh nền

Sốt xuất huyết diễn biến nguy kịch ở người trẻ không bệnh nền

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân L.T.S, 23 tuổi, trú tại Tuyên Quang, trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền. Người bệnh khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm tình trạng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi.

Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, được chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp. Bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nam bệnh nhân 23 tuổi không có bệnh nền mắc sốt xuất huyết nguy kịch, phải thở máy, hỗ trợ ECMO, đã cải thiện sau 13 ngày điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Người bệnh phải thở máy xâm nhập với nồng độ oxy 100% nhưng độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ đạt khoảng 80%. Nhịp tim nhanh 120-140 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Các xét nghiệm ghi nhận Dengue dương tính, kèm theo bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS Phúc, đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền, với tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Rút ECMO sau 13 ngày hồi sức tích cực

Trước tình trạng suy hô hấp nặng, oxy máu không cải thiện dù đã được thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi khí.

Bệnh nhân đồng thời được điều trị bằng thở máy, thuốc vận mạch và lọc máu liên tục. Các biện pháp hồi sức được phối hợp nhằm hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, cân bằng dịch và hỗ trợ chức năng thận theo tình trạng lâm sàng. Người bệnh được theo dõi sát huyết động, đông máu và chức năng các cơ quan.

Sau quá trình hồi sức chuyên sâu, tình trạng oxy hóa máu và huyết động của bệnh nhân bước đầu cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải duy trì hỗ trợ VV-ECMO và các biện pháp hồi sức tích cực. Người bệnh chưa được đánh giá là đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, cần tiếp tục theo dõi và điều trị sát sao.

Đến 15h ngày 26/10, sau 13 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng bệnh nhân L.T.S. đã có những chuyển biến tích cực. Người bệnh đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. Bệnh nhân dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai nếu tình trạng sức khỏe tiếp tục ổn định và đáp ứng các tiêu chí ra viện.