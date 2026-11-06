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Cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết

Thứ Sáu, 14:20, 06/11/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết và 21 ca tử vong. Các chuyên gia kêu gọi chủ động phòng bệnh.

Sáng nay (6/11), Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị Sốt xuất huyết Dengue 2026. Hội nghị quy tụ hơn 700 đại biểu, bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, gồm đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sốt xuất huyết Dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn lây truyền gia tăng nhanh nhất thế giới, với khoảng 100-400 triệu ca nhiễm mỗi năm. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết Dengue đã gây gánh nặng liên tục suốt hơn 4 thập kỷ. Kể từ năm 1980 đến nay, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm, và năm nào cũng có ca tử vong. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue/100.000 dân cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm khác - đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và thứ hai về tỷ lệ tử vong trong nhóm bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

ca nuoc ghi nhan hon 170.000 ca nghi mac sot xuat huyet hinh anh 1
Toàn cảnh hội nghị

Cả bốn tuýp huyết thanh virus Dengue (DENV-1, 2, 3, 4) đều lưu hành tại Việt Nam, với tuýp ưu thế thay đổi theo thời gian và khu vực. Sự luân chuyển các tuýp huyết thanh virus, kết hợp biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và muỗi kháng hóa chất, khiến sốt xuất huyết Dengue ngày càng khó dự báo

Tại hội nghị, TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Đây là điều khiến ngành y tế trăn trở, bởi sau nhiều năm triển khai các biện pháp phòng, chống, tay chân miệng và sốt xuất huyết vẫn là 2 bệnh lưu hành ở Việt Nam.

“Công tác phòng, chống đã có hiệu quả, song chúng ta vẫn chưa kiểm soát được hai bệnh này như mong muốn. Năm nào, lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh, các viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Sốt rét và Viện Pasteur cũng phải tổ chức các đoàn làm việc với Sở Y tế tại TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương ở cả miền Nam, miền Bắc về tình hình sốt xuất huyết”, TS. Hoàng Minh Đức cho biết.

ca nuoc ghi nhan hon 170.000 ca nghi mac sot xuat huyet hinh anh 2
TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế

TS. Đức cho biết, từ đợt dịch năm 1998, khi số ca mắc và tử vong ở mức cao, chúng ta đã triển khai nhiều nghiên cứu và biện pháp phòng, chống. Các hoạt động này có nguồn lực từ chương trình mục tiêu. Tuy nhiên khi chương trình kết thúc, công tác phòng, chống dựa vào ngân sách địa phương. Hiện tại các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết là diệt muỗi và lăng quăng, bọ gậy vẫn đang được duy trì.

Trình bày Dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue 2026 của Việt Nam, TTND.GS.TS. Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phòng, ngừa bệnh sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt hiện nay khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong đó khuyến nghị kết hợp đồng thời các biện pháp, gồm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết Dengue theo quy định hiện hành cùng với công tác giám sát, phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế và kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh (tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy, lăng quăng).

“Việc kết hợp cùng lúc các biện pháp phòng bệnh chủ động được xem là tín hiệu chính sách phù hợp với khuyến nghị của WHO về chiến lược tích hợp kiểm soát Sốt xuất huyết Dengue”, ông Kính nhấn mạnh.

Trước thực tế sốt xuất huyết Dengue xảy ra quanh năm, các chuyên gia kêu gọi triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng chủ động ở mọi cấp - từ tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực điều trị, đến truyền thông thay đổi hành vi và khuyến khích tiêm chủng phù hợp.

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Kiểm soát sốt xuất huyết bắt đầu từ tuyến cơ sở

VOV.VN - Trước tình hình sốt xuất huyết gia tăng, TP.HCM đang tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch từ tuyến cơ sở. Ngành y tế triển khai các giải pháp giám sát, xử lý điểm nguy cơ, trong đó nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong kiểm soát lăng quăng, hạn chế số ca mắc và tử vong.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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