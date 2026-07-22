Đau đầu, tê tay tưởng bệnh não, cô gái 32 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Tưởng đau đầu do bệnh não, hóa ra đau cổ vai gáy

Chị Đ.T.H. (32 tuổi, ở Hà Nội) là nhân viên văn phòng. Công việc này gắn bó với chị trong suốt 10 năm qua. Mỗi ngày đến công ty, chị “ôm” bộ máy tính, kỳ cạch trên bàn phím, mắt dúi theo từng dòng chữ, từng con số trên màn hình từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối tan làm.

Cuốn theo công việc, chị H. không biết rằng sức khỏe của bản thân đang âm thầm kêu cứu. Ban đầu đó là những cơn đau đầu ngắt quãng. Tuy nhiên 2-3 tháng trở lại đây, tình trạng đau vùng chẩm gáy (phía sau đầu) ngày một nặng hơn, cùng với đó là hiện tượng tê tay xuất hiện, khiến chị đinh ninh não bộ đang có vấn đề.

Cơn đau đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc của chị H. Cứ ngồi 30-1 tiếng, chị H. không thể làm được bất cứ việc gì nên phải đứng lên di chuyển. Quá lo lắng đến sức khỏe, chị buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Sau 8 buổi điều trị bằng phương pháp Đông y, cơn tê bì chân tay của chị H. đã biến mất cùng với đó hiện tượng đau vùng chẩm gáy cũng đã nhẹ hơn

“Tôi sợ não có vấn đề khi xuất hiện cả hiện tượng tê tay nữa. Tôi khám chụp cộng hưởng từ MRI. Và kết quả, bác sĩ kết luận tôi bị đau cổ vai gáy và được chỉ định nên điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền”, chị H. cho biết.

Biết mình bị đau cổ vai gáy, chị H. mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời chị cũng quyết định nghỉ việc ở công ty để có thời gian điều trị.

“Đến hôm nay là buổi thứ 8 tôi châm cứu tại Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó để vừa duy trì công việc vừa chữa bệnh, tôi thường xin công ty cho nghỉ vào đầu giờ sáng để đi massage ở những cửa hàng có gội đầu, nhưng về cơn đau vẫn y nguyên”, chị H. nói. Sau hơn 1 tuần điều trị, cơn tê bì chân tay của chị đã biến mất cùng với đó hiện tượng đau vùng chẩm gáy cũng đã nhẹ hơn, không còn xuất hiện những cơn đau lên đỉnh đầu nữa.

Là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân H., Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền cho biết đây là bệnh nhân trẻ bị đau vai gáy kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là do làm công việc văn phòng, thường xuyên ngồi lâu trong một tư thế và làm việc trong môi trường điều hòa lạnh. Bệnh nhân đau vùng chẩm gáy lan lên nửa đầu, đau vùng cổ, vai, sau đó lan xuống cánh tay và đôi khi xuất hiện tình trạng tê cả tay.

Để điều trị, các bác sĩ áp dụng các phương pháp giúp làm giãn các nhóm cơ vùng cổ vai gáy như cơ thang, cơ ức đòn chũm và các cơ bám da đầu. Mục tiêu là làm giãn cơ, từ đó giúp giảm đau cho bệnh nhân.

Đau cổ vai gáy đang ngày càng trẻ hóa

Theo BSCKII Nguyễn Minh Trang, Quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, xu hướng hiện nay, số bệnh nhân mắc đau cổ vai gáy ngày càng nhiều và độ tuổi cũng đang trẻ hóa. Phần lớn người bệnh là nhân viên văn phòng, giáo viên hoặc những người thường xuyên phải ngồi lâu, làm việc với máy tính hay lái xe trong thời gian dài.

Nếu như trước đây Khoa Y học Cổ truyền chủ yếu tiếp nhận bệnh nhân ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, thì hiện nay, trong nhóm điều trị đau cổ vai gáy, tỷ lệ bệnh nhân trẻ chiếm khá cao. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân điều trị ngoại trú vì đau cổ vai gáy, trong đó có khoảng 5-6 người dưới 35 tuổi. Ngoài ra, một số trẻ em cũng có thể gặp tình trạng vẹo cổ cấp. Tuy nhiên, nhóm bệnh nhân chủ yếu vẫn là nhân viên văn phòng trong độ tuổi từ 25 - 35.

BSCKII Nguyễn Minh Trang, Quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai

Lý giải về điều này, bác sĩ Trang cho biết, nhiều người trẻ thường nóng vội trong quá trình điều trị nên ưu tiên sử dụng thuốc Tây để giảm đau. Tuy nhiên thuốc Tây có ưu điểm là giúp giảm đau nhanh, nhưng khi ngừng thuốc, cơn đau có thể tái phát. Bên cạnh đó, nếu sử dụng trong thời gian dài, người bệnh có nguy cơ gặp một số tác dụng không mong muốn như ảnh hưởng đến dạ dày, thực quản, trào ngược và có thể hình thành tâm lý phụ thuộc vào thuốc.

“Ngoài ra, hiện nay, với sự phát triển của các phương tiện thông tin và mạng xã hội, nhiều người trẻ đã chủ động tìm hiểu về các phương pháp y học cổ truyền. Đây là những phương pháp có tác dụng từ từ, đòi hỏi sự kiên trì trong điều trị nhưng hiệu quả có thể duy trì lâu dài, đồng thời giúp hạn chế các tác dụng phụ”, vị chuyên gia này cho biết.

Khi nào người bệnh cần đi khám?

Theo bác sĩ trang, đau cổ vai gáy là bệnh lý phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, việc xác định đúng nguyên nhân gây bệnh là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình điều trị.

Trước hết là các thói quen sinh hoạt như ngồi sai tư thế, nằm sai tư thế hoặc làm việc trong một tư thế cố định trong thời gian dài mà không thay đổi, từ đó gây đau cổ vai gáy.

Một nguyên nhân khác là cơ thể không điều hòa được gân cơ và khí huyết, cũng có thể dẫn đến tình trạng đau cổ, vai gáy.

Bệnh có thể gặp ở cả người trẻ và người lớn tuổi. Tuy nhiên, ở người cao tuổi thường kèm theo các bệnh lý như thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hoặc các bệnh toàn thân như đái tháo đường. Những bệnh lý này có thể gây tổn thương thần kinh, ảnh hưởng đến cột sống cổ và dẫn đến đau cổ vai gáy.

Triệu chứng phổ biến nhất của đau cổ vai gáy là đau vùng cổ gáy. Cơn đau có thể lan lên đầu hoặc lan xuống hai vai và cánh tay, tuy nhiên đa số bệnh nhân ban đầu đều đau chủ yếu ở vùng cổ gáy.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền thực hiện châm cứu cho bệnh nhân

Một số trường hợp bị co cứng cơ một bên cổ, gây vẹo cổ cấp, khiến người bệnh không thể quay đầu sang trái, sang phải hoặc ngửa ra sau mà phải xoay cả người theo hướng nhìn.

Ngoài ra, cơn đau có thể lan xuống vai và gây tê hai cánh tay. Một số bệnh nhân còn đau vùng chẩm gáy kèm đau đầu. Mức độ đau đầu ở mỗi người khác nhau, có trường hợp chỉ đau nhẹ nhưng cũng có người đau dữ dội.

“Nếu nguyên nhân xuất phát từ thói quen sinh hoạt hoặc đặc thù nghề nghiệp, người bệnh cần điều chỉnh các thói quen này. Với những trường hợp đau cổ, vai gáy mức độ nhẹ, việc thay đổi tư thế và thói quen sinh hoạt có thể giúp triệu chứng tự cải thiện”, bác sĩ Trang cho biết.

Tuy nhiên, nếu tình trạng đau kéo dài hoặc người bệnh bị vẹo cổ cấp, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, đánh giá và chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu khi cần thiết nhằm xác định nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Tình trạng đau cổ vai gáy kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống mà còn khiến người bệnh thường xuyên rơi vào trạng thái đau đớn, mệt mỏi, làm giảm hiệu quả công việc và sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, một số trường hợp điều trị kéo dài nhưng không cải thiện có thể dẫn đến các vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.

Theo bác sĩ Trang, đau cổ vai gáy có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp của y học cổ truyền như điện châm, giác hơi, xoa bóp, bấm huyệt và cấy chỉ. Các phương pháp y học cổ truyền có ưu điểm là ít gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, hiệu quả thường đến từ từ, không mang lại tác dụng tức thì nên người bệnh cần kiên trì trong quá trình điều trị.