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Dây thìa canh giúp bổ tim, nuôi dưỡng sức khoẻ cực tốt ở Việt Nam cũng có

Thứ Năm, 05:45, 09/07/2026
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VOV.VN - Trong kho tàng thảo dược, dây thìa canh được coi như một vị thuốc đa công dụng đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước và ngày càng được chứng minh giá trị qua các nghiên cứu hiện đại. Vậy lợi ích sức khỏe của dây thìa canh là gì? 

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng dây thìa canh là nền tảng của liệu pháp điều trị tiểu đường trong y học cổ truyền. Các nghiên cứu đã chứng minh lợi ích hạ đường huyết vượt trội của dây thìa canh, giúp duy trì mức đường huyết bình thường, đặc biệt là sau bữa ăn.

Hỗ trợ giảm cân 

Theo một nghiên cứu năm 2017, dây thìa canh đang thu hút nhiều sự quan tâm trong việc điều trị béo phì nhờ khả năng giúp giảm cân, ngăn chặn sự hấp thụ glucose và giảm cảm giác thèm đường. Các thành phần của loại thảo dược này có thể ức chế sự tích tụ triglyceride.

Trong cơ bắp và gan, nó giúp giảm sự tích tụ axit béo trong cơ thể. Loại thảo dược này cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate. Dây thìa canh cũng có thể giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt nếu bạn đang cai nghiện đường.

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Dây thìa canh giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt nếu bạn đang cai nghiện đường. (Ảnh minh họa: VTC News)

Giảm mức cholesterol, bảo vệ tim mạch

Dây thìa canh đã được chứng minh là có tác động đến mức cholesterol và sự hấp thụ chất béo. Loại thảo dược này có thể làm giảm triglyceride và cholesterol lipoprotein mật độ thấp, giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Giảm các triệu chứng viêm khớp

Đặc tính chống viêm của dây thìa canh là nhờ vào tannin và saponin. Do đó, sử dụng dây thìa canh đúng cách có thể hỗ trợ ngăn ngừa, giảm triệu chứng các bệnh viêm nhiễm, chẳng hạn như viêm khớp. Các nhà nghiên cứu cho rằng loại thảo dược này có thể làm giảm sự giải phóng các chất trung gian gây viêm, từ đó làm giảm các triệu chứng viêm khớp. Trong một nghiên cứu trên chuột, chiết xuất Gymnema đã làm giảm phù nề hiệu quả từ 39 đến 75%.

Ngăn ngừa sâu răng

Đặc tính kháng khuẩn của cây dây thìa canh đã được chứng minh là có tác dụng điều trị nhiễm trùng răng do vi khuẩn. Do đó, bột dây thìa canh được sử dụng trong kem đánh răng thảo dược, một sản phẩm dễ dàng tìm mua.

Điều hòa hệ miễn dịch

Theo nghiên cứu trên chuột, dây thìa canh có đặc tính điều hòa miễn dịch. Loại thảo dược này làm giảm các phản ứng miễn dịch, có thể làm giảm sưng tấy và các triệu chứng viêm khác. 

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Nhờ khả năng giảm hấp thu đường tại ruột và cắt cơn thèm ngọt, dây thìa canh hỗ trợ đắc lực cho người béo phì, người đang ăn kiêng. Cơ thể sẽ chuyển sang đốt cháy mỡ thừa để tạo năng lượng, giúp bạn giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù dây thài canh mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc cho sức khoẻ tuy nhiên bạn không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng loại thảo dược này nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng với các đối tượng như người đang điều trị bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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