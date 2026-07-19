English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất mỗi người dân có một bác sĩ quản lý sức khỏe

Chủ Nhật, 07:20, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất mỗi người dân được một bác sĩ quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, khám từ xa và không phải khai lại thông tin mỗi lần đi khám.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030). Điểm đáng chú ý là định hướng chuyển đổi số toàn diện trong quản lý sức khỏe, hướng tới mục tiêu “mỗi người dân có một bác sĩ” quản lý sức khỏe.

Theo dự thảo, 100% trạm y tế xã trên cả nước sẽ triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã trước ngày 31/12/2027. Đây sẽ là hệ thống thông tin thống nhất, phục vụ việc tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân ngay từ tuyến y tế cơ sở, đồng thời quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử của người dân.

De xuat moi nguoi dan co mot bac si quan ly suc khoe hinh anh 1
Bộ Y tế hướng đến mục tiêu mỗi người dân có một bác sĩ quản lý sức khỏe

Bộ Y tế cũng đề xuất triển khai đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Khi đến cơ sở y tế, người dân chỉ cần sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID mà không phải khai báo lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật hay lịch sử khám chữa bệnh đã được cập nhật trong hệ thống. Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được quản lý xuyên suốt theo vòng đời của mỗi người.

Bên cạnh đó, dự thảo mở rộng dịch vụ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Người dân có thể gửi yêu cầu tư vấn sức khỏe qua nền tảng số, được cán bộ y tế hướng dẫn chăm sóc tại nhà, theo dõi bệnh mạn tính hoặc tư vấn sử dụng dịch vụ y tế phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Y tế định hướng triển khai mô hình bác sĩ gia đình gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, từng bước hiện thực hóa sáng kiến “mỗi người dân có một bác sĩ” theo Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo đề xuất, người dân sẽ được quản lý sức khỏe liên tục thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, trong đó ưu tiên các nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật và người sau điều trị nội trú.

Dự thảo cũng khuyến khích ứng dụng các thiết bị y tế thông minh và thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa để tự động cập nhật các chỉ số sức khỏe vào hồ sơ điện tử. Trên cơ sở dữ liệu này, cán bộ y tế có thể theo dõi diễn biến sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bất thường, tư vấn chăm sóc tại nhà và hướng dẫn người dân đến cơ sở khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Để triển khai chương trình, UBND các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho toàn bộ trạm y tế xã, phường, đặc khu. Theo lộ trình, việc đầu tư hạ tầng phải hoàn thành trước ngày 30/9/2027 và toàn bộ trạm y tế cấp xã phải đưa Nền tảng Trạm Y tế xã vào vận hành trước ngày 31/12/2027.

Việt Linh/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân
Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

VOV.VN - Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

VOV.VN - Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào
Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, lực lượng quân y hai nước đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới tại xã Kim Bảng, (Nghệ An), góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, lực lượng quân y hai nước đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới tại xã Kim Bảng, (Nghệ An), góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Vì sao giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện Trung ương tăng khoảng 4%?
Vì sao giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện Trung ương tăng khoảng 4%?

VOV.VN - Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% sau khi bổ sung chi phí quản lý vào cơ cấu giá dịch vụ. Đây là bước thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ, tạo thêm nguồn lực nâng cao chất lượng y tế.

Vì sao giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện Trung ương tăng khoảng 4%?

Vì sao giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện Trung ương tăng khoảng 4%?

VOV.VN - Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% sau khi bổ sung chi phí quản lý vào cơ cấu giá dịch vụ. Đây là bước thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ, tạo thêm nguồn lực nâng cao chất lượng y tế.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

VOV.VN - Thời gian gần đây, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố triển khai các giải pháp cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

VOV.VN - Thời gian gần đây, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố triển khai các giải pháp cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Ba trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán viện phí từ 1/7
Ba trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán viện phí từ 1/7

VOV.VN - Từ ngày 1/7, mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với một số trường hợp cũng được điều chỉnh tăng, mức cao nhất thêm 475.000 đồng.

Ba trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán viện phí từ 1/7

Ba trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán viện phí từ 1/7

VOV.VN - Từ ngày 1/7, mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với một số trường hợp cũng được điều chỉnh tăng, mức cao nhất thêm 475.000 đồng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe