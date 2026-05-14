Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng

Nam bệnh nhân 67 tuổi (Hà Nội) tham gia chương trình khám sàng lọc ung thư phổi miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai. Ông có tiền sử hút thuốc lá 20 năm nhưng tới thời điểm đi khám không ho kéo dài, không đau ngực, không khó thở.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương nhấn mạnh vai trò quan trọng của phat hiện sớm ung thư.

Theo kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT), ông có một khối đặc nằm ở thùy trên phổi phải, bờ tua gai – hình ảnh nghi ngờ tổn thương ác tính theo phân loại Lung-RADS 4X.

Cũng trong buổi khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ phát hiện thêm một nữ bệnh nhân 50 tuổi tổn thương phổi nghi ngờ ác tính. Người phụ nữ không hút thuốc lá, song nhiều năm phải làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với khí than và hít phải khói thuốc lá thụ động.

Kết quả CT ghi nhận khối đặc phổi kích thước 24x39 mm kèm dấu hiệu co kéo màng phổi – dấu hiệu khiến các bác sĩ nghi ngờ nguy cơ ác tính và chỉ định nhập viện để tiếp tục làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

Theo các chuyên gia, cả hai trường hợp đều chưa có biểu hiện lâm sàng rõ rệt. Nếu không tham gia chương trình tầm soát, các tổn thương này hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển âm thầm.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương (Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, ung thư phổi là bệnh lý nguy hiểm bởi diễn tiến rất âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường gần như không có triệu chứng đặc hiệu.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho ra máu, đau ngực hay khó thở thì nhiều trường hợp bệnh đã bước sang giai đoạn muộn. Hai ca được phát hiện trong ngày đầu tiên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của tầm soát sớm”, chuyên gia nhấn mạnh.

Để nâng cao khả năng phát hiện tổn thương nhỏ, Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh CT phổi. Hệ thống hỗ trợ phát hiện các nốt phổi nhỏ và đánh giá nguy cơ theo thang điểm Lung-RADS chuẩn quốc tế, sau đó kết quả được hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đưa ra hướng xử trí tối ưu.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, những người hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc khói thuốc thụ động, khói bụi, khí than, mắc Chronic obstructive pulmonary disease hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi nên chủ động tầm soát định kỳ.