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Điều gì xảy ra khi uống nước rau húng quế thường xuyên?

Thứ Ba, 09:27, 13/10/2026
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VOV.VN - Nước rau húng quế được ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng và cách chế biến đơn giản. Tuy chứa một số hợp chất chống oxy hóa, lợi ích của thức uống này vẫn cần được nhìn nhận thận trọng, đồng thời phân biệt với tinh dầu và các chế phẩm chiết xuất cô đặc.

 

Uống nước rau húng quế có tác dụng gì?

Bổ sung một số hợp chất chống oxy hóa

Lá húng quế chứa polyphenol và một số hợp chất có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Uống nước húng quế có thể bổ sung một phần hợp chất thực vật cho cơ thể, nhưng hàm lượng phụ thuộc vào cách pha chế. Thức uống này không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị bệnh.

Góp phần bổ sung nước cho cơ thể

Nước húng quế không thêm nhiều đường giúp bổ sung chất lỏng, đồng thời tạo hương vị tự nhiên, dễ uống hơn nước lọc thông thường. Tuy nhiên, lợi ích cấp nước chủ yếu đến từ nước, chưa có bằng chứng cho thấy thức uống này giúp thải độc tốt hơn nước lọc.

Cung cấp thêm một số vi chất từ húng quế

Lá húng quế chứa một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Đáng chú ý, khi ăn trực tiếp, loại rau này có thể cung cấp vitamin K, dưỡng chất tham gia vào quá trình đông máu bình thường và duy trì sức khỏe xương.

Dieu gi xay ra khi uong nuoc rau hung que thuong xuyen hinh anh 1
Nước rau húng quế được ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng và cách chế biến đơn giản

Tuy nhiên, nếu chỉ ngâm vài lá húng quế trong nước rồi bỏ phần lá, lượng vitamin và khoáng chất nhận được có thể thấp hơn đáng kể so với ăn trực tiếp. Do đó, nếu muốn tận dụng giá trị dinh dưỡng của loại rau này, bạn nên kết hợp húng quế trong các bữa ăn thay vì chỉ uống nước ngâm lá.

Hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm và stress oxy hóa

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy húng quế chứa các hợp chất như acid rosmarinic, eugenol có khả năng chống viêm, chống oxy hóa. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định uống nước húng quế giúp điều trị viêm mạn tính. Thức uống này không thể thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị của bác sĩ.

Hỗ trợ thư giãn và giấc ngủ nhưng bằng chứng còn hạn chế

Một số nghiên cứu đã khảo sát tác động của chiết xuất húng quế đối với tâm trạng và giấc ngủ. Tuy nhiên, kết quả từ các chế phẩm cô đặc không thể áp dụng trực tiếp cho nước ngâm lá húng quế. Thức uống này có thể là lựa chọn không chứa caffeine nếu không pha thêm thành phần chứa caffeine, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy giúp điều trị mất ngủ, lo âu hoặc các rối loạn tâm lý.

Uống nước rau húng quế khi nào tốt?

Chưa có bằng chứng cho thấy uống nước húng quế vào một thời điểm cụ thể trong ngày mang lại lợi ích vượt trội. Bạn có thể uống theo thói quen, chú ý rửa sạch lá và dùng dụng cụ pha chế vệ sinh. Nếu uống buổi tối, nên tránh dùng quá nhiều ngay trước khi ngủ để hạn chế tiểu đêm. Thức uống này không nhất thiết phải dùng khi bụng đói và chỉ nên xem là một lựa chọn bổ sung nước, không phải phương pháp chữa bệnh hay thải độc.

Lưu ý khi uống nước rau húng quế

Húng quế thường được dùng làm rau gia vị, nhưng cần phân biệt lá tươi với tinh dầu và các chế phẩm cô đặc. Khi uống nước húng quế, không nên xem đây là thuốc chữa bệnh, hạn chế thêm đường và không tự ý uống tinh dầu. Người đang điều trị bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng chiết xuất húng quế thường xuyên. Phụ nữ mang thai, cho con bú cần thận trọng với chế phẩm cô đặc do thiếu dữ liệu an toàn. Nếu xuất hiện dấu hiệu dị ứng, hãy ngừng sử dụng; trường hợp khó thở hoặc sưng môi, lưỡi, họng cần cấp cứu ngay.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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