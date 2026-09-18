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Nhà đang trồng húng quế, đừng bỏ qua những lưu ý này

Thứ Sáu, 11:29, 18/09/2026
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VOV.VN - Húng quế là loại rau thơm quen thuộc, dễ trồng tại nhà, vừa tăng hương vị món ăn vừa cung cấp một số dưỡng chất. Tuy nhiên, khi sử dụng, cần lưu ý cách dùng và an toàn thực phẩm, không xem húng quế như thuốc điều trị.

Húng quế: Không chỉ là rau gia vị

Húng quế có mùi thơm đặc trưng, thường dùng làm rau gia vị và dễ trồng tại nhà. Lá húng quế chứa polyphenol, flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa trong một số nghiên cứu thực nghiệm, nhưng không nên xem đây là thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Trồng húng quế giúp gia đình chủ động nguồn rau thơm tươi, đa dạng bữa ăn và tạo thêm mảng xanh cho không gian sống.

Những lợi ích sức khỏe tiềm năng của cây húng quế

Ngoài tác dụng tạo mùi thơm và tăng vị cho món ăn, húng quế còn được quan tâm bởi các hợp chất tự nhiên có trong lá. Nhiều nghiên cứu hiện nay tập trung vào đặc tính chống oxy hóa và hoạt tính sinh học của những hợp chất này.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa những kết quả nghiên cứu thực nghiệm và tác dụng sức khỏe đã được chứng minh ở người. Húng quế nên được xem là một thành phần của chế độ ăn đa dạng, thay vì một loại thực phẩm có khả năng phòng hoặc chữa bệnh.

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Húng quế là loại rau thơm quen thuộc, dễ trồng tại nhà, vừa tăng hương vị món ăn vừa cung cấp một số dưỡng chất

Húng quế bổ sung chất chống oxy hóa

Lá húng quế chứa một số hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa được ghi nhận qua các nghiên cứu. Việc duy trì chế độ ăn đa dạng với nhiều loại rau, củ, quả và thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất khác nhau.

Bổ sung húng quế vào món ăn là cách đơn giản để tăng thêm sự phong phú của thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong khẩu phần. Tuy nhiên, vì húng quế thường chỉ được sử dụng với lượng nhỏ như một loại rau gia vị, không nên xem đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa chính hoặc kỳ vọng tác dụng điều trị.

Húng quế tăng vị, tốt cho chế độ ăn

Hương thơm đặc trưng là một trong những ưu điểm dễ nhận thấy nhất của húng quế. Loại rau này có thể tạo thêm mùi vị cho món ăn, giúp thực đơn trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn.

Húng quế thường được ăn kèm với phở, bún, các món cuốn, salad, món xào hoặc nhiều món có nước. Việc kết hợp các loại rau và rau gia vị khác nhau cũng góp phần làm phong phú khẩu phần ăn hàng ngày.

Nên sử dụng cây húng quế như thế nào cho phù hợp?

Húng quế có thể ăn kèm phở, bún, món cuốn, món nước hoặc thêm vào salad, món xào, món nướng để tăng hương vị. Lá cũng có thể phơi khô làm gia vị, nhưng cần bảo quản đúng cách. Dù trồng tại nhà, húng quế vẫn phải rửa sạch trước khi ăn, nhất là với món sống. Đồng thời, cần phân biệt rau húng quế với tinh dầu, chiết xuất cô đặc và không tự ý sử dụng các sản phẩm này để phòng hoặc hỗ trợ điều trị bệnh.

Những lưu ý quan trọng khi dùng húng quế cho sức khỏe

Húng quế có thể dùng như rau gia vị trong bữa ăn, nhưng không thay thế thuốc hay phương pháp điều trị. Người đang dùng thuốc, phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền nên thận trọng với tinh dầu, chiết xuất và sản phẩm cô đặc từ húng quế, chỉ sử dụng khi có hướng dẫn chuyên môn. Người tiêu dùng cũng nên cảnh giác với quảng cáo quá mức về công dụng của loại rau này.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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