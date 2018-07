Điều gì xảy ra nếu bạn ăn 2 quả chuối một ngày?

Cải thiện tiêu hóa: Chuối có khả năng cải thiện tiêu hóa mà không gây kích ứng. Loại trái cây này cũng chứa tinh bột khó được tiêu hóa và hỗ trợ vi khuẩn khỏe mạnh phát triển. Ngoài ra, nếu bạn đang bị khó tiêu hoặc ợ nóng, chuối là một loại trái cây rất tốt. Chuối có thể ăn sau khi tiêu chảy vì nó bổ sung các khoáng chất đã bị mất. Giảm huyết áp: Nếu bạn bị huyết áp thấp, ăn 2 quả chuối mỗi ngày sẽ làm cho huyết áp trở lại bình thường. Điều này là do chuối chứa khoảng 420 gam kali. Kali giúp cân bằng các tác động tiêu cực của muối, do đó làm giảm huyết áp của bạn. Giúp giảm cân: Chuối cũng có thể giảm cân nếu bạn ăn hai quả chuối nhỏ mỗi ngày. Đó là do hàm lượng chất xơ cao trong chuối sẽ giữ cho dạ dày của bạn đầy trong một khoảng thời gian dài hơn. Chuối cũng chứa tinh bột giúp giảm sự thèm ăn và ngăn tăng cân. Làm giảm nguy cơ thiếu máu: Chuối làm giảm nguy cơ bị thiếu máu (do thiếu sắt trong máu). Điều này có thể làm thiếu cơ thể thiếu hồng cầu (hemoglobin) và mệt mỏi. Ăn 2 quả chuối mỗi ngày sẽ làm tăng lượng sắt bằng cách kích thích sự hình thành các tế bào hồng cầu mới. Chuối bù đắp sự thiếu hụt vitamin: Chuối rất giàu vitamin B6. Vitamin này có thể giúp sản xuất hemoglobin, insulin và axit amin cần thiết để tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Chuối cũng chứa vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do có hại. Chuối tăng cường tâm trạng: Chuối làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn bởi vì chúng chứa tryptophan. Tryptophan là một chất cơ thể cần để sản xuất serotonin - hormone hạnh phúc. Ngoài ra, chuối cũng chuối chứa nhiều magiê có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tăng cường năng lượng: Ăn hai quả chuối trong bữa sáng sẽ làm tăng năng lượng bên trong bạn. Đó là do hàm lượng kali có trong chuối cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chuối cũng là một bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng tuyệt vời.

Cải thiện tiêu hóa: Chuối có khả năng cải thiện tiêu hóa mà không gây kích ứng. Loại trái cây này cũng chứa tinh bột khó được tiêu hóa và hỗ trợ vi khuẩn khỏe mạnh phát triển. Ngoài ra, nếu bạn đang bị khó tiêu hoặc ợ nóng, chuối là một loại trái cây rất tốt. Chuối có thể ăn sau khi tiêu chảy vì nó bổ sung các khoáng chất đã bị mất. Giảm huyết áp: Nếu bạn bị huyết áp thấp, ăn 2 quả chuối mỗi ngày sẽ làm cho huyết áp trở lại bình thường. Điều này là do chuối chứa khoảng 420 gam kali. Kali giúp cân bằng các tác động tiêu cực của muối, do đó làm giảm huyết áp của bạn. Giúp giảm cân: Chuối cũng có thể giảm cân nếu bạn ăn hai quả chuối nhỏ mỗi ngày. Đó là do hàm lượng chất xơ cao trong chuối sẽ giữ cho dạ dày của bạn đầy trong một khoảng thời gian dài hơn. Chuối cũng chứa tinh bột giúp giảm sự thèm ăn và ngăn tăng cân. Làm giảm nguy cơ thiếu máu: Chuối làm giảm nguy cơ bị thiếu máu (do thiếu sắt trong máu). Điều này có thể làm thiếu cơ thể thiếu hồng cầu (hemoglobin) và mệt mỏi. Ăn 2 quả chuối mỗi ngày sẽ làm tăng lượng sắt bằng cách kích thích sự hình thành các tế bào hồng cầu mới. Chuối bù đắp sự thiếu hụt vitamin: Chuối rất giàu vitamin B6. Vitamin này có thể giúp sản xuất hemoglobin, insulin và axit amin cần thiết để tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Chuối cũng chứa vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do có hại. Chuối tăng cường tâm trạng: Chuối làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn bởi vì chúng chứa tryptophan. Tryptophan là một chất cơ thể cần để sản xuất serotonin - hormone hạnh phúc. Ngoài ra, chuối cũng chuối chứa nhiều magiê có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tăng cường năng lượng: Ăn hai quả chuối trong bữa sáng sẽ làm tăng năng lượng bên trong bạn. Đó là do hàm lượng kali có trong chuối cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chuối cũng là một bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng tuyệt vời.