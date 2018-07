Phụ nữ đừng bao giờ mắc phải những sai lầm này khiến sức khoẻ giảm sút

Đi giày cao gót thường xuyên: Đi giày cao gót có thể không làm hỏng bàn chân, nhưng nếu bạn đi nó quá thường xuyên thì nó có thể bắt đầu gây áp lực lớn lên khớp xương. Điều này có thể gây ra một số tình trạng sức khỏe như đau lưng, viêm khớp, chấn thương gân, viêm xương khớp, tổn thương thần kinh và xương, tĩnh mạch nhện. Tuy nhiên, không cần bỏ giày cao gót hoàn toàn, chỉ cần đi giày không quá cao và dùng lót giày để giảm áp lực. Ngủ khi chưa tẩy trang: Bạn có thường về nhà trong tình trạng mệt mỏi và để lớp trang điểm qua đêm? Để lớp trang điểm trong khi ngủ có thể làm cho dầu và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông và làm tắc lỗ chân lông. Ngoài ra ngủ với lớp trang điểm mắt như mascara, kẻ mắt và phấn có thể gây kích ứng mắt của bạn. Không ngủ đủ giấc: Giấc ngủ vô cùng quan trọng để giúp cơ thể làm việc hiệu quả. Thức đêm và ngủ muộn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, điều mà bạn có thể không nhận ra. Thiếu ngủ thích hợp có thể khiến bạn cảm thấy bị mất tinh thần, thờ ơ và có nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao hơn, chẳng hạn như cao huyết áp và bệnh tim. Một người cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày. Ăn uống khi buồn: Đối với nhiều phụ nữ, thức ăn như một cách an ủi và giảm stress, điều này không tốt. Bạn đang nghĩ rằng ăn uống giúp cải thiện cảm xúc nhanh chóng, nhưng sau đó bạn nên biết rằng nó có thể có hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe. Ăn uống có thể giúp kiểm soát cảm xúc của bạn trong thời điểm này, nhưng nó sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Nó có thể dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh và thậm chí béo phì. Không tập thể dục: Tập thể dục ít được ưu tiên hơn do lịch làm việc hàng ngày. Tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ và không bị thương tích. Nó không có nghĩa là bạn phải tập luyện nặng nhọc, bạn có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc tập yoga. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, đau lưng, loãng xương, tiểu đường,... Bỏ qua Stress: Những căng thẳng có thể dễ dàng leo thang và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và nếu bỏ qua, nó có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài, chẳng hạn như trầm cảm và lo âu. Bỏ qua các vấn đề về răng miệng: Nếu bạn không chăm sóc răng đúng cách, răng có thể bị ố vàng. Dần dần, bạn có thể bắt đầu đối mặt với vấn đề về nướu và viêm. Đánh răng hai lần một ngày và cắt giảm đồ uống có đường (vì chúng làm hại men răng) có thể giúp khắc phục các vấn đề về răng miệng. Luôn ăn salad: Không phải lúc nào ăn một bát salad cũng là lựa chọn đúng đắn khi bạn đi ăn bên ngoài. Sự thật là món salad ở nhà hàng có nhiều calo và chất béo không mong muốn do các nguyên liệu được sử dụng như gà rán, bánh mì, nước sốt,... Bạn chỉ cần chọn những món ăn lành mạnh hơn, tránh những thức ăn có chất béo cao như pho mát, thịt xông khói, kem.... Chọn món salad có rau diếp, cà rốt và cải bắp. Mặc sai kích cỡ áo ngực: Đó là một thực tế khá bổ biến, nhiều phụ nữ mặc sai kích cỡ áo ngực. Điều này gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như đau cổ, đau ngực và đau lưng. Ngoài ra, nếu bạn mặc áo ngực bó sát, nó có thể làm hỏng tư thế hoặc gây kích ứng da.

Đi giày cao gót thường xuyên: Đi giày cao gót có thể không làm hỏng bàn chân, nhưng nếu bạn đi nó quá thường xuyên thì nó có thể bắt đầu gây áp lực lớn lên khớp xương. Điều này có thể gây ra một số tình trạng sức khỏe như đau lưng, viêm khớp, chấn thương gân, viêm xương khớp, tổn thương thần kinh và xương, tĩnh mạch nhện. Tuy nhiên, không cần bỏ giày cao gót hoàn toàn, chỉ cần đi giày không quá cao và dùng lót giày để giảm áp lực. Ngủ khi chưa tẩy trang: Bạn có thường về nhà trong tình trạng mệt mỏi và để lớp trang điểm qua đêm? Để lớp trang điểm trong khi ngủ có thể làm cho dầu và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông và làm tắc lỗ chân lông. Ngoài ra ngủ với lớp trang điểm mắt như mascara, kẻ mắt và phấn có thể gây kích ứng mắt của bạn. Không ngủ đủ giấc: Giấc ngủ vô cùng quan trọng để giúp cơ thể làm việc hiệu quả. Thức đêm và ngủ muộn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, điều mà bạn có thể không nhận ra. Thiếu ngủ thích hợp có thể khiến bạn cảm thấy bị mất tinh thần, thờ ơ và có nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao hơn, chẳng hạn như cao huyết áp và bệnh tim. Một người cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày. Ăn uống khi buồn: Đối với nhiều phụ nữ, thức ăn như một cách an ủi và giảm stress, điều này không tốt. Bạn đang nghĩ rằng ăn uống giúp cải thiện cảm xúc nhanh chóng, nhưng sau đó bạn nên biết rằng nó có thể có hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe. Ăn uống có thể giúp kiểm soát cảm xúc của bạn trong thời điểm này, nhưng nó sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Nó có thể dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh và thậm chí béo phì. Không tập thể dục: Tập thể dục ít được ưu tiên hơn do lịch làm việc hàng ngày. Tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ và không bị thương tích. Nó không có nghĩa là bạn phải tập luyện nặng nhọc, bạn có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc tập yoga. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, đau lưng, loãng xương, tiểu đường,... Bỏ qua Stress: Những căng thẳng có thể dễ dàng leo thang và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và nếu bỏ qua, nó có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài, chẳng hạn như trầm cảm và lo âu. Bỏ qua các vấn đề về răng miệng: Nếu bạn không chăm sóc răng đúng cách, răng có thể bị ố vàng. Dần dần, bạn có thể bắt đầu đối mặt với vấn đề về nướu và viêm. Đánh răng hai lần một ngày và cắt giảm đồ uống có đường (vì chúng làm hại men răng) có thể giúp khắc phục các vấn đề về răng miệng. Luôn ăn salad: Không phải lúc nào ăn một bát salad cũng là lựa chọn đúng đắn khi bạn đi ăn bên ngoài. Sự thật là món salad ở nhà hàng có nhiều calo và chất béo không mong muốn do các nguyên liệu được sử dụng như gà rán, bánh mì, nước sốt,... Bạn chỉ cần chọn những món ăn lành mạnh hơn, tránh những thức ăn có chất béo cao như pho mát, thịt xông khói, kem.... Chọn món salad có rau diếp, cà rốt và cải bắp. Mặc sai kích cỡ áo ngực: Đó là một thực tế khá bổ biến, nhiều phụ nữ mặc sai kích cỡ áo ngực. Điều này gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như đau cổ, đau ngực và đau lưng. Ngoài ra, nếu bạn mặc áo ngực bó sát, nó có thể làm hỏng tư thế hoặc gây kích ứng da.