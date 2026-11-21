Tổn thương da do kiến ba khoang dễ nhầm với zona

Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang là tình trạng tổn thương da cấp tính xảy ra khi da tiếp xúc với độc tố Pederin có trong cơ thể loài côn trùng này. Độc tố được giải phóng khi kiến bị nghiền nát hoặc chà xát trên bề mặt da, gây phản ứng viêm tại vùng tiếp xúc.

Kiến ba khoang thường sống ở khu vực gần đồng ruộng, vườn cây và có thể bay vào nhà khi bị thu hút bởi ánh sáng. Chúng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, đặc biệt vào mùa mưa. Tại Việt Nam, loài côn trùng này có thể xuất hiện nhiều từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, nhất là sau những đợt mưa lớn hoặc thời điểm thu hoạch lúa.

Khi môi trường sống bị xáo trộn do mưa lớn, ngập úng hoặc hoạt động thu hoạch nông nghiệp, kiến ba khoang có thể di chuyển đến khu dân cư. Chúng thường bay vào nhà, bám trên quần áo, chăn màn hoặc các vật dụng sinh hoạt do bị thu hút bởi ánh sáng.

Đáng chú ý, kiến ba khoang không chủ động tấn công con người. Tổn thương da thường xảy ra khi chúng vô tình bị đập, giết hoặc chà xát trên cơ thể.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, tổn thương da do kiến ba khoang có thể tiến triển thành phỏng rộp, trợt loét.

Theo ThS.BS CKII Phạm Ngọc Hảo, Khoa Da liễu và Miễn dịch Dị ứng, Bệnh viện 19-8, tổn thương da do kiến ba khoang thường xuất hiện sau khi tiếp xúc với độc tố vài giờ và có thể rõ hơn trong khoảng 6-24 giờ. Bệnh dễ bị nhầm lẫn với zona thần kinh, herpes hoặc một số bệnh viêm da khác nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý là tổn thương thường xuất hiện ở những vùng da hở như mặt, cổ, tay và chân. Ban đầu, vùng da tiếp xúc có thể đỏ, nóng rát, sau đó xuất hiện các mụn nước hoặc mụn mủ nhỏ li ti trên nền da viêm.

Các tổn thương có thể tạo thành vệt dài, hình dạng không đều, tương ứng với vùng da bị dính độc tố khi côn trùng bị chà xát. Người bệnh thường cảm thấy nóng rát, châm chích như bị bỏng, kèm theo ngứa và khó chịu.

Một dấu hiệu khác có thể gặp là tổn thương dạng đối xứng ở hai bề mặt da tiếp xúc với nhau, chẳng hạn vùng da ở hai bên nếp gấp. Hiện tượng này thường được gọi là tổn thương dạng đối diện hoặc "hôn nhau", xảy ra khi độc tố từ vùng da tổn thương tiếp xúc sang vùng da bên cạnh.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, tổn thương da do kiến ba khoang có thể tiến triển thành phỏng rộp, trợt loét. BS Hảo cho biết thêm, vùng da bị viêm có thể xuất hiện mụn nước, phỏng rộp, trợt hoặc loét. Nếu tổn thương lan rộng, người bệnh có thể kèm theo biểu hiện toàn thân như sốt hoặc nổi hạch lân cận.

Do biểu hiện của viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có thể giống nhiều bệnh da liễu khác, người bệnh không nên tự chẩn đoán và điều trị theo kinh nghiệm. Khi xuất hiện tổn thương bất thường, đặc biệt là tình trạng đau rát, phồng rộp hoặc lan rộng, cần được bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám.

Làm gì khi nghi ngờ tiếp xúc với kiến ba khoang?

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, xử trí đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế độc tố tiếp xúc với da và giảm nguy cơ tổn thương nặng hơn. Khi phát hiện kiến ba khoang bò trên cơ thể, cần bình tĩnh thổi nhẹ hoặc dùng một tờ giấy để gạt côn trùng ra khỏi da. Tuyệt đối không dùng tay không đập, miết hoặc nghiền nát chúng vì có thể khiến độc tố tiếp xúc trực tiếp với vùng da rộng hơn.

Nếu nghi ngờ da đã tiếp xúc với kiến ba khoang, cần nhanh chóng rửa sạch vùng da đó bằng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ. Sau khi rửa, có thể thấm khô nhẹ nhàng bằng khăn sạch, tránh chà xát mạnh lên vùng da tổn thương.

Khi da xuất hiện biểu hiện đỏ rát, nổi mụn nước hoặc phồng rộp, người bệnh cần giữ vùng tổn thương sạch sẽ, tránh gãi, cào hoặc tự ý làm vỡ mụn nước.

Tùy mức độ tổn thương, bác sĩ có thể chỉ định các dung dịch làm sạch, thuốc bôi hoặc sản phẩm chăm sóc da phù hợp nhằm giảm viêm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc bôi có chứa corticoid mạnh, kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa được bác sĩ hướng dẫn. Việc lựa chọn thuốc cần căn cứ vào mức độ tổn thương và tình trạng cụ thể của từng người.

Do kiến ba khoang thường bị thu hút bởi ánh sáng, việc hạn chế côn trùng bay vào nhà và giữ gìn vệ sinh không gian sống là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ tiếp xúc. Một số biện pháp có thể áp dụng gồm như hạn chế thu hút côn trùng, buông rèm cửa vào buổi tối, hạn chế để ánh sáng đèn chiếu trực tiếp ra khu vực cửa sổ, ban công. Có thể sử dụng đèn ánh sáng vàng ở những vị trí gần cửa ra vào, cửa sổ để giảm sự thu hút của một số loài côn trùng. Lắp lưới chống côn trùng, sử dụng lưới chắn tại cửa sổ, cửa thông gió và những vị trí côn trùng có thể bay vào nhà. Trước khi ngủ, nên kiểm tra giường, chăn, gối và giũ quần áo trước khi mặc. Nếu phát hiện kiến ba khoang trên các vật dụng, cần dùng giấy hoặc dụng cụ phù hợp để loại bỏ, tránh tiếp xúc trực tiếp bằng tay. Thường xuyên quét dọn, vệ sinh các góc khuất, ban công và khu vực gần cửa sổ. Hạn chế để cây cỏ, bụi rậm phát triển sát khu vực sinh hoạt. Khi phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường hoặc làm việc ở khu vực gần đồng ruộng, nên mặc quần áo dài tay, đeo găng và sử dụng các phương tiện bảo hộ phù hợp. Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có thể gây đau rát, phồng rộp và ảnh hưởng đến sinh hoạt nếu không được xử trí đúng cách. Người dân cần lưu ý không đập hoặc chà xát kiến trên da, vệ sinh ngay vùng da nghi tiếp xúc với độc tố và chủ động phòng tránh côn trùng xâm nhập vào nhà. Khi xuất hiện tổn thương bất thường, cần thăm khám chuyên khoa da liễu thay vì tự ý điều trị tại nhà.