Pudding hạt chia

Hạt chia cung cấp khoảng 76 mg canxi mỗi thìa canh. Khi ngâm cùng sữa hoặc đồ uống thực vật tăng cường canxi, hạt chia tạo thành món pudding giàu dinh dưỡng. Có thể thêm dâu tây, kiwi hoặc chuối để tăng hương vị và bổ sung vitamin, chất xơ. Tuy nhiên, nên kiểm tra hàm lượng canxi trên nhãn đồ uống thực vật và kết hợp thêm các thực phẩm giàu canxi khác để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Ngũ cốc ăn kèm sữa

Ngũ cốc ăn sáng kết hợp với sữa là món ăn nhẹ tiện lợi, giúp bổ sung canxi từ sữa và các loại ngũ cốc được tăng cường khoáng chất. Khi lựa chọn, nên chú ý hàm lượng canxi và lượng đường bổ sung. Người không dung nạp lactose có thể dùng sữa không lactose hoặc đồ uống thực vật tăng cường canxi. Để tăng hương vị và dinh dưỡng, có thể ăn kèm sữa chua, trái cây hoặc các loại hạt, đồng thời kiểm soát khẩu phần phù hợp.

Pudding hạt chia, ngũ cốc ăn kèm sữa, sinh tố rau xanh và nước cam tăng cường canxi

Sinh tố rau xanh

Cải xoăn, cải thìa và bông cải xanh cung cấp canxi cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Có thể xay các loại rau này với sữa, sữa chua và trái cây để làm sinh tố giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, khả năng hấp thu canxi tùy thuộc từng loại rau. Chẳng hạn, axit oxalic trong rau bina có thể cản trở hấp thu, trong khi cải xoăn và bông cải xanh có tỷ lệ hấp thu canxi thuận lợi hơn. Nên kết hợp sinh tố với sữa, đậu phụ và các thực phẩm tăng cường canxi để đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Nước cam tăng cường canxi

Nước cam thông thường chứa ít canxi, nhưng một số sản phẩm được tăng cường khoáng chất này. Theo NIH, một cốc nước cam tăng cường có thể cung cấp khoảng 349 mg canxi, tùy nhà sản xuất. Khi chọn mua, nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng và chú ý lượng đường bổ sung. Ngoài ra, cần bổ sung đủ vitamin D vì dưỡng chất này giúp cơ thể hấp thu canxi, góp phần duy trì sức khỏe xương.