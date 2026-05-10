中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đói bụng trước khi ngủ, nên ăn ngay hay cố nhịn?

Chủ Nhật, 09:26, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơn đói trước giờ đi ngủ khiến nhiều người băn khoăn: nên ăn thêm hay cố nhịn đến sáng? Quyết định tưởng đơn giản này lại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng và sức khỏe nếu không xử lý đúng cách.

Vì sao bạn thường cảm thấy đói vào ban đêm?

Cơn đói trước khi ngủ có thể xuất phát từ nhu cầu năng lượng thực sự, nhất là khi bữa tối ăn quá ít hoặc khoảng cách giữa các bữa ăn quá dài. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, cảm giác này lại đến từ thói quen ăn vặt kéo dài, khiến não bộ hình thành phản xạ thèm ăn vào buổi tối.

Việc phân biệt giữa cơn đói thật và cảm giác thèm ăn theo thói quen là điều cần thiết để tránh ăn uống theo cảm xúc, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Bên cạnh chế độ ăn, giấc ngủ và trạng thái tinh thần cũng tác động đáng kể đến cảm giác đói. Thiếu ngủ hoặc căng thẳng kéo dài có thể làm rối loạn các hormone điều chỉnh cảm giác no và đói, khiến bạn dễ tìm đến đồ ăn vào ban đêm dù cơ thể không thực sự cần thêm năng lượng.

Doi bung truoc khi ngu, nen an ngay hay co nhin hinh anh 1
Để hạn chế cảm giác đói vào buổi tối, bạn nên ăn tối đủ chất, cân đối protein, chất xơ và chất béo lành mạnh

Ăn tối muộn có thực sự khiến bạn tăng cân?

Ăn vào buổi tối không đồng nghĩa với việc chắc chắn tăng cân. Yếu tố quyết định vẫn là tổng lượng calo nạp vào trong cả ngày. Nếu chỉ ăn một phần nhỏ, lựa chọn thực phẩm lành mạnh và duy trì mức năng lượng hợp lý, cơ thể sẽ không dễ tích tụ mỡ thừa.

Ngược lại, việc cố nhịn đói vào ban đêm đôi khi lại phản tác dụng. Cơn đói kéo dài có thể khiến bạn ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau, dẫn đến mất kiểm soát khẩu phần ăn. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, nhịp sinh hoạt ăn uống có thể bị xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trao đổi chất.

Làm thế nào để hạn chế cảm giác đói trước giờ ngủ?

Để hạn chế cảm giác đói vào buổi tối, bạn nên ăn tối đủ chất, cân đối protein, chất xơ và chất béo lành mạnh; tránh ăn quá sớm hoặc quá muộn; duy trì giấc ngủ điều độ; kiểm soát căng thẳng để không ăn theo cảm xúc. Nếu vẫn thấy đói trước khi ngủ, hãy chọn thực phẩm nhẹ như sữa ấm, sữa chua hoặc một ít yến mạch để bổ sung năng lượng mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Đói vào buổi tối là tình trạng khá phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu bạn hiểu rõ tín hiệu của cơ thể. Điều quan trọng không nằm ở việc ăn hay nhịn, mà là lựa chọn cách xử lý hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tế. Khi xây dựng được thói quen ăn uống khoa học, bạn sẽ vừa có giấc ngủ ngon hơn, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: đói bụng trước khi ngủ ăn ngay hay cố nhịn cơn đói trước giờ đi ngủ ăn đêm ảnh hưởng đến sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn đêm không sợ béo: Bí quyết chọn thực phẩm trước giờ ngủ
Ăn đêm không sợ béo: Bí quyết chọn thực phẩm trước giờ ngủ

VOV.VN - Ăn trước khi ngủ có khiến cân nặng tăng nhanh? Theo chuyên gia, vấn đề không nằm ở thời điểm mà ở tổng năng lượng nạp vào, loại thực phẩm và thói quen sinh hoạt. Thay vì nhịn đói, một bữa nhẹ hợp lý có thể giúp ngủ ngon hơn và tránh ăn bù vào hôm sau, miễn là kiểm soát tốt khẩu phần.

Ăn đêm không sợ béo: Bí quyết chọn thực phẩm trước giờ ngủ

Ăn đêm không sợ béo: Bí quyết chọn thực phẩm trước giờ ngủ

VOV.VN - Ăn trước khi ngủ có khiến cân nặng tăng nhanh? Theo chuyên gia, vấn đề không nằm ở thời điểm mà ở tổng năng lượng nạp vào, loại thực phẩm và thói quen sinh hoạt. Thay vì nhịn đói, một bữa nhẹ hợp lý có thể giúp ngủ ngon hơn và tránh ăn bù vào hôm sau, miễn là kiểm soát tốt khẩu phần.

Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?
Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?

VOV.VN - Nhịn ăn tối là cách nhiều người lựa chọn để giảm cân vì đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không chỉ phụ thuộc vào việc bỏ một bữa mà còn liên quan đến tổng năng lượng nạp vào và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?

Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?

VOV.VN - Nhịn ăn tối là cách nhiều người lựa chọn để giảm cân vì đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không chỉ phụ thuộc vào việc bỏ một bữa mà còn liên quan đến tổng năng lượng nạp vào và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Ăn gì để ngủ ngon hơn vào ban đêm?
Ăn gì để ngủ ngon hơn vào ban đêm?

VOV.VN - Với những người có chứng mất ngủ đêm, hãy thử ăn một số loại thực phẩm sau đây để giúp làm dịu tâm trí, đưa đẩy giấc ngủ đến nhanh hơn mà không bị trằn trọc.

Ăn gì để ngủ ngon hơn vào ban đêm?

Ăn gì để ngủ ngon hơn vào ban đêm?

VOV.VN - Với những người có chứng mất ngủ đêm, hãy thử ăn một số loại thực phẩm sau đây để giúp làm dịu tâm trí, đưa đẩy giấc ngủ đến nhanh hơn mà không bị trằn trọc.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe