Đu đủ xanh có tác dụng bất ngờ với tóc và da

Đu đủ xanh chứa nhiều enzyme, vitamin và khoáng chất. Loại trái cây nhiệt đới này cũng có nhiều công dụng tự nhiên, hiệu quả trong làm đẹp.

Theo tạp chí Biology của nhà xuất bản các tạp chí khoa học truy cập mở MDPI, chiết xuất đu đủ xanh có lợi ích chữa bệnh ung thư, chứng viêm, lão hóa, chữa lành da và một số bệnh đặc thù. Dưới đây là tác dụng thần kỳ cho mái tóc và làn da đến từ đu đủ xanh.

Tác dụng thần kỳ của đu đủ xanh với tóc và da

Tẩy da chết bằng enzyme: Đu đủ xanh chứa papain, một loại enzyme hoạt động như chất tẩy tế bào da chết nhẹ nhàng.

Giàu Vitamin A, C và E: Vitamin A thúc đẩy tái tạo tế bào da, Vitamin C tăng cường sản xuất collagen giúp da săn chắc, còn Vitamin E giúp chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do trên da.

Hydrat hóa nuôi dưỡng da: Đu đủ xanh có hàm lượng nước cao giúp hỗ trợ hydrat hóa cho làn da.

Chống mụn trứng cá và vết thâm: Đặc tính kháng khuẩn của đu đủ xanh có thể giúp chống lại mụn trứng cá, giảm vết thâm, làm dịu chứng viêm và giúp làn da sáng bóng hơn.

Lợi ích chống lão hóa: Sự kết hợp của chất chống oxy hóa và vitamin trong đu đủ xanh giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, bằng cách giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Tăng cường sức khỏe tóc: Đu đủ xanh chứa protein giúp tăng cường sức khỏe sợi tóc, giảm gãy rụng và tăng cường sức khỏe tổng thể của mái tóc.

Kiểm soát gàu: Các enzym trong đu đủ xanh có thể giúp kiểm soát gàu hiệu quả.

Tăng độ bóng: Thành phần giàu dinh dưỡng của đu đủ xanh góp phần giúp tóc bóng mượt hơn.

Một số cách chăm sóc bản thân bằng đu đủ xanh

- Rửa sạch mủ, nghiền một vài miếng đu đủ xanh và trộn với dầu dừa, lấy hỗn hợp đắp mặt nạ mặt. Để trong 15-20 phút trước khi rửa sạch bằng nước. Cách này giúp tẩy tế bào da chết và trẻ hóa làn da.

- Trộn đu đủ xanh nghiền với mật ong để tạo thành chất tẩy rửa tự nhiên. Massage hỗn hợp lên mặt, sau đó rửa sạch. Bạn cũng có thể thoa hỗn hợp lên tóc, để trong 20 phút rồi xả sạch.

- Kết hợp đu đủ với sữa chua để làm mặt nạ đắp giúp làm dịu các làn da dễ bị kích ứng, mang lại cảm giác sảng khoái.

- Trộn đu đủ xanh nghiền với dầu dừa rồi đun nóng, sau khi hỗn hợp nguội hãy thoa vào da đầu để tăng cường sức khỏe mái tóc.