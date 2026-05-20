Đưa con sang Việt Nam chữa bệnh, người cha Lào nghẹn ngào viết thư cảm ơn

Thứ Tư, 08:45, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đi qua nhiều bệnh viện lớn tại Lào nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh của con, anh V.X quyết định đưa con sang bệnh viện Nhi Trung ương.

Bé V.P.I.O (quốc tịch Lào) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công khối u máu lỗ niệu đạo – một bệnh lý hiếm gặp.

Anh V.X (bố của bé V.P.I.O) cho biết, trước khi đến Việt Nam, anh đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện lớn ở Lào nhưng không nơi nào xác định được chính xác bệnh của con. Các bác sĩ tại đây khuyên gia đình nên đưa trẻ sang Việt Nam hoặc Thái Lan để tiếp tục điều trị.

Anh V.X lựa chọn đưa con sang Việt Nam chữa trị. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu thăm khám và chẩn đoán mắc u máu lỗ niệu đạo – một bệnh lý hiếm gặp.

Dua con sang viet nam chua benh, nguoi cha lao nghen ngao viet thu cam on hinh anh 1
Anh V.X xúc động viết thư cảm ơn bệnh viện.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật và can thiệp thành công, giúp trẻ vượt qua nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, biết gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn khi phải vay mượn để đưa con sang Việt Nam điều trị, gia đình nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con.

Sau một thời gian điều trị tích cực, bé V.P.I.O đã hồi phục nhanh chóng.

Trong thư cảm ơn gửi tới Ban lãnh đạo bệnh viện, anh V.X. cho biết điều khiến gia đình cảm kích không chỉ là việc con trai được phẫu thuật thành công mà còn là sự tận tâm của các bác sĩ, điều dưỡng trong suốt quá trình điều trị.

Người bố đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Lê Anh Dũng, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật thành công cho con trai. “Đối với tôi, đó không chỉ là sự chữa trị, mà còn là một món quà vô giá của cuộc đời tôi cũng như gia đình tôi”, anh viết trong thư.

Không chỉ đối diện với nỗi lo bệnh tật của con, gia đình anh V.X. còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để có tiền đưa con sang Việt Nam chữa bệnh, anh phải vay mượn nhiều nơi. Ngay cả khoản tạm ứng viện phí ban đầu, gia đình cũng không đủ khả năng chi trả.

Biết được hoàn cảnh của bệnh nhi, các bác sĩ chủ động liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để kết nối, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, giúp gia đình có thêm kinh phí tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Người bố bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Phòng Công tác xã hội vì đã hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

“Nhờ sự sẻ chia ấy, gia đình tôi không chỉ có thêm điều kiện chữa bệnh cho con mà còn có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục cố gắng. Ân tình này, gia đình tôi xin khắc ghi mãi trong lòng”, anh xúc động viết.

Nâng cao năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh ở đặc khu Phú Quý

VOV.VN - Cách đất liền hàng chục hải lý, công tác khám chữa bệnh tại đặc khu Phú Quý luôn đối mặt nhiều khó khăn. Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang tập trung nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu, đào tạo chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị cho y tế biển đảo.

Bài thuốc chữa bệnh từ lá vối
VOV.VN - Không chỉ là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích mà lá vối còn có thể chữa bệnh, dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ lá vối.

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ trực, đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh ngày Lễ

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường kíp trực, bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thông suốt, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các tình huống cấp cứu phát sinh.

Lá nhàu chữa được bệnh gì? Có nên ăn sống loại lá này?

VOV.VN - Lá nhàu từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu loại lá này có thể ăn sống hay cần chế biến trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Thực tế, lá nhàu có thể sử dụng theo nhiều cách nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn.

