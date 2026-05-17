Nâng cao năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh ở đặc khu Phú Quý

Tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người dân đến khám và điều trị các bệnh lý thông thường. Những năm gần đây, ngành y tế trên đảo đã có nhiều chuyển biến rõ rệt với việc đầu tư thêm trang thiết bị, mở rộng nhiều dịch vụ kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại chỗ.

Nhiều ca bệnh trước đây phải chuyển vào đất liền thì nay đã có thể được chẩn đoán, xử lý ban đầu và điều trị ngay trên đảo, giúp người dân giảm chi phí, thời gian đi lại.

Người dân đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý.

Ông Nguyễn Văn Hai, ở thôn Quý Hải cho biết, so với trước đây, điều kiện khám chữa bệnh đã thuận lợi hơn nhiều, đội ngũ y bác sĩ tận tình, tạo được niềm tin cho người dân. “Bây giờ mình tới khám thì các bác sĩ phục vụ tốt, vui vẻ, khám bệnh rồi cấp thuốc cho bà con. So với hồi trước thì y tế ở đảo phát triển hơn nhiều rồi. Chỉ có những ca nặng quá thì phải chuyển viện thôi, vì điều kiện ở đảo còn khó khăn”, ông Nguyễn Văn Hai chia sẻ.

Công tác khám chữa bệnh thông thường tại đặc khu Phú Quý hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, với các trường hợp nặng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay đa chấn thương, năng lực cấp cứu và điều trị tại chỗ vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, việc chuyển bệnh nhân vào đất liền phụ thuộc nhiều vào thời tiết và lịch tàu, thậm chí có thời điểm phải huy động trực thăng để giành giật sự sống cho người bệnh.

Theo bác sĩ Bùi Thị Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, yêu cầu cấp thiết hiện nay là nâng cao năng lực xử trí cấp cứu ngay tại chỗ nhằm tận dụng “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Hiện đơn vị vẫn thiếu các chuyên khoa sâu, nhất là hồi sức cấp cứu, can thiệp tim mạch và ngoại thần kinh.

Để khắc phục khó khăn này, Trung tâm đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai mời các chuyên gia trực tiếp ra đảo tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về điều trị đột quỵ cho đội ngũ y tế địa phương.

“Hiện trung tâm đã được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ đào tạo miễn phí cho một ekip chuyên sâu để cấp cứu đột quỵ, trong đó có một bác sĩ và một điều dưỡng. Vừa rồi được Sở Y tế quan tâm đầu tư một máy CT xử lý cấp cứu đột quỵ. Bệnh viện Bạch Mai cũng hỗ trợ cho đơn vị hội chẩn trực tuyến, đọc kết quả từ xa, hội chuẩn cho chính xác giúp xử lý nhanh các ca cấp cứu”, bác sĩ Bùi Thị Hảo nói.

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý đang từng bước nâng năng lực cấp cứu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân vùng biển đảo.

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, đặc khu Phú Quý hiện có 121 cán bộ, viên chức ngành y tế, trong đó có 29 bác sĩ, là địa phương có tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân cao nhất tỉnh. Với lực lượng này, ngành y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên đảo, lực lượng vũ trang và ngư dân hoạt động trên biển.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh Phú Quý đẩy mạnh thu hút du lịch, ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nâng cao năng lực khám chữa bệnh, nhất là hồi sức cấp cứu. Theo bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Sở Y tế đang đề xuất sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung thêm trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám chữa bệnh trong điều kiện đặc thù của vùng biển đảo.

“Điều rất đáng mừng là 100% cán bộ y tế của Phú Quý đã được Trung tâm cấp cứu Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tập huấn hồi sức cấp cứu ngừng tuần hoàn và đã được cấp chứng chỉ. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai cũng cam kết hỗ trợ miễn phí toàn bộ kinh phí đào tạo cho Phú Quý đến năm 2028”, bà Huỳnh Thị Phương Duyên nhấn mạnh.

Việc tăng cường nhân lực, đào tạo chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân đặc khu Phú Quý mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân và du khách giữa vùng biển đảo xa đất liền. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để y tế Phú Quý đáp ứng tốt hơn những tình huống cấp cứu khẩn cấp trong điều kiện đặc thù biển đảo.