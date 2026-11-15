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Dùng cà chua làm đẹp: 7 mẹo đơn giản giúp da sáng mịn hơn

Chủ Nhật, 11:20, 15/11/2026
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VOV.VN - Cà chua giàu vitamin C, lycopene và các chất chống oxy hóa, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được sử dụng trong nhiều công thức chăm sóc da và tóc. Dưới đây là 7 cách làm đẹp với cà chua đơn giản có thể tham khảo, tuy nhiên hiệu quả còn tùy thuộc vào tình trạng da và cơ địa mỗi người.

 

Làm sạch da với mặt nạ cà chua và bơ

Cà chua chứa lycopene có tác dụng chống oxy hóa, trong khi bơ giàu vitamin E và chất béo giúp làm mềm, hạn chế khô da. Để làm mặt nạ, nghiền nhuyễn một quả cà chua chín, trộn với lượng bơ vừa đủ rồi thoa một lớp mỏng lên mặt đã làm sạch. Giữ khoảng 15-20 phút và rửa lại bằng nước sạch. Phương pháp này có thể hỗ trợ dưỡng ẩm nhưng không thay thế sản phẩm làm sạch da chuyên dụng.

Cải thiện dầu nhờn và tăng độ đàn hồi cho da

Cà chua chứa beta-carotene và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của gốc tự do. Bạn có thể ép cà chua lấy nước, trộn với mật ong rồi thoa lên mặt đã làm sạch, để khoảng 15 phút trước khi rửa lại bằng nước mát. Mật ong giúp giữ ẩm, làm mềm da. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy mặt nạ cà chua kiểm soát bã nhờn hoặc điều trị mụn. Người da dầu, dễ nổi mụn vẫn cần làm sạch đúng cách và sử dụng sản phẩm chăm sóc chuyên biệt.

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Cà chua không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được sử dụng trong nhiều công thức chăm sóc da và tóc

Làm dịu da cháy nắng

Lycopene trong cà chua có đặc tính chống oxy hóa; việc bổ sung qua chế độ ăn có thể góp phần bảo vệ da trước một phần tác động của tia UV. Tuy nhiên, đắp cà chua không thể điều trị cháy nắng hoặc thay thế kem chống nắng. Không nên thoa mặt nạ cà chua trộn sữa chua lên vùng da đang đỏ rát, tổn thương vì có thể gây khó chịu. Khi bị cháy nắng, nên chườm mát, dưỡng ẩm nhẹ nhàng và tránh nắng. Nếu da phồng rộp, đau nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước, cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Loại bỏ tế bào chết hiệu quả

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp sừng tích tụ, cải thiện độ mịn của da. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy cà chua nghiền có thể tẩy tế bào chết hiệu quả và an toàn. Việc trộn cà chua với đường để massage còn có nguy cơ gây ma sát, tổn thương hàng rào bảo vệ da, nhất là với da khô hoặc nhạy cảm. Thay vào đó, nên chọn sản phẩm phù hợp, sử dụng đúng tần suất và tránh kết hợp nhiều hoạt chất mạnh cùng lúc để hạn chế kích ứng.

Dưỡng ẩm cho da

Cà chua chứa nhiều nước, vitamin và chất chống oxy hóa nhưng không thể thay thế sản phẩm dưỡng ẩm chuyên dụng. Bạn có thể nghiền nhuyễn cà chua chín, thoa lên da khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch, sau đó dùng kem dưỡng phù hợp. Với da khô, nên ưu tiên sản phẩm chứa glycerin, hyaluronic acid hoặc ceramide để giữ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Trước khi đắp mặt nạ, hãy thử trên một vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng.

Cải thiện quầng thâm dưới mắt

Quầng thâm mắt có thể do thiếu ngủ, di truyền, lão hóa hoặc tăng sắc tố. Cà chua chứa vitamin C và lycopene chống oxy hóa, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy đắp trực tiếp giúp làm mờ quầng thâm. Chườm cà chua lạnh có thể giảm sưng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu tạm thời, song cần tránh để nước ép tiếp xúc với mắt hoặc vùng da kích ứng. Để cải thiện tình trạng này, nên ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế dụi mắt và dùng sản phẩm chăm sóc phù hợp.

Dưỡng tóc mềm mượt

Cà chua chứa nhiều nước và chất chống oxy hóa, thường được kết hợp với mật ong trong các công thức dưỡng tóc tại nhà. Bạn có thể nghiền nhuyễn 2 quả cà chua chín, trộn với 2 thìa cà phê mật ong, thoa lên thân tóc khoảng 15-20 phút rồi gội sạch. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy hỗn hợp này giúp phục hồi tóc hư tổn hoặc kích thích mọc tóc. Để giữ tóc khỏe, nên ăn uống đủ chất, hạn chế dùng nhiệt khi tạo kiểu và chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp.

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Ăn cà chua mỗi ngày: Lợi hay hại cho sức khỏe?

VOV.VN - Cà chua là thực phẩm quen thuộc, được dùng phổ biến trong nhiều món ăn như salad, nước ép hay món nấu. Dù giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng hiểu rõ việc ăn cà chua hàng ngày có thực sự phù hợp hay không.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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