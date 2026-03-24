Nước vo gạo có lợi ích bất ngờ cho sức khỏe lại ít người biết tận dụng

Thứ Ba, 14:00, 24/03/2026
VOV.VN - Từ xa xưa, phụ nữ đã dùng nước vo gạo để chăm sóc nhan sắc và sức khỏe. Trong nước vo gạo chứa hàm lượng lớn Vitamin B, khoáng chất và các chất chống oxy hóa hòa tan từ lớp cám gạo. Dưới đây là loạt lợi ích tuyệt của nước vo gạo không phải ai cũng biết.

Vũ khí tự nhiên giúp làn da trắng sáng và mịn màng

Nước vo gạo chứa hàm lượng Vitamin B5 cao, có khả năng làm dịu da, mờ thâm và nuôi dưỡng tế bào da trắng hồng tự nhiên. Sử dụng nước vo gạo để rửa mặt mỗi ngày giúp se khít lỗ chân lông, làm sạch sâu và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Đây là phương pháp làm đẹp rẻ tiền nhưng hiệu quả không kém gì các loại toner đắt tiền, giúp làn da luôn giữ được độ ẩm và sự tươi trẻ.

Phục hồi tóc hư tổn và kích thích mọc tóc

Trong nước vo gạo có chứa Inositol – một loại carbohydrate có khả năng xâm nhập vào sợi tóc hư tổn và phục hồi chúng từ bên trong. Gội đầu bằng nước vo gạo (đặc biệt là nước vo gạo lên men nhẹ) giúp giảm tình trạng tóc gãy rụng, chẻ ngọn và tạo một lớp màng bảo vệ tóc khỏi tác động của môi trường. Thói quen này không chỉ giúp tóc bóng mượt hơn mà còn kích thích các nang tóc phát triển nhanh chóng.

nuoc vo gao co loi ich bat ngo cho suc khoe lai it nguoi biet tan dung hinh anh 1
Từ xa xưa, phụ nữ đã dùng nước vo gạo để chăm sóc nhan sắc và sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn

Một trong những lợi ích lớn nhất của nước vo gạo là giúp hỗ trợ tiêu hóa. Theo nghiên cứu năm 2021, nước vo gạo chứa tinh bột, được biết đến với đặc tính làm dịu, có thể giúp giảm các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bạn bị tiêu chảy hoặc đau bụng, uống nước vo gạo pha loãng có thể giúp ích. Tinh bột hoạt động như một chất kết dính, giúp giảm bớt sự khó chịu và thúc đẩy môi trường đường ruột ổn định hơn.

Bù nước

Khi nói về lợi ích của nước vo gạo, chúng ta không thể quên khả năng bù nước của nó. Sau khi bị ốm hoặc hoạt động thể chất mạnh, việc bù nước đúng cách là rất cần thiết. Nước vo gạo cung cấp sự cân bằng điện giải tự nhiên, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng để bù nước. Loại nước này giúp phục hồi lượng chất lỏng và khoáng chất đã mất, ngăn ngừa tình trạng mất nước và mệt mỏi.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Một trong những lợi ích lớn nhất của nước vo gạo là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe mạnh rất quan trọng để phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe tối ưu. Một nghiên cứu năm 2022 cho biết nước vo gạo chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, chẳng hạn như vitamin B, sắt, kẽm và magiê, hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch. Thường xuyên uống nước vo gạo có thể giúp củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Giảm đau bụng kinh

Một trong những lợi ích thú vị nhất của nước vo gạo là nó có thể là một phương thuốc hiệu quả cho chứng đau bụng kinh. Đối với phụ nữ bị đau bụng kinh, nước vo gạo được cho là có thể là một phương pháp tự nhiên giúp giảm đau. Đặc tính thư giãn của nước vo gạo có thể giúp làm dịu các cơn co thắt cơ và giảm đau trong kỳ kinh nguyệt.

Quản lý cân nặng

Nước vo gạo cũng có thể được dùng để giảm cân. nếu bạn đang muốn giảm cân, nước vo gạo có thể hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân. Nó ít calo và có thể là một lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại đồ uống có đường. Uống nước vo gạo có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm sự cám dỗ ăn vặt giữa các bữa ăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Ít ai biết: Hành tây tím lại là "bí quyết" cho làn da sạch mụn
