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Giải pháp nào cho thí sinh cận thị muốn thi các ngành công an, quân đội, phi công?

Thứ Tư, 10:45, 01/07/2026
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VOV.VN - Bước vào mùa tuyển sinh, những ngành nghề đặc thù như công an, quân đội hay phi công luôn là ước mơ cháy bỏng của rất nhiều thí sinh. Tuy nhiên, không ít em lại gặp rào cản lớn bởi mắc tật khúc xạ như cận thị.

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6 lưu ý quan trọng khi ăn dứa bạn nhất định phải biết để tránh mang họa vào thân

VOV.VN - Không chỉ giải nhiệt, dứa còn là "kho báu" dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn dứa sai cách, loại quả này có thể gây ra những rắc rối không nhỏ cho sức khỏe. Vậy, cụ thể là những lưu ý gì và ăn thế nào để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của dứa một cách an toàn nhất.

PV/VOV.VN
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