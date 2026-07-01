Giải pháp nào cho thí sinh cận thị muốn thi các ngành công an, quân đội, phi công?

VOV.VN - Không chỉ giải nhiệt, dứa còn là "kho báu" dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn dứa sai cách, loại quả này có thể gây ra những rắc rối không nhỏ cho sức khỏe. Vậy, cụ thể là những lưu ý gì và ăn thế nào để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của dứa một cách an toàn nhất.
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VOV.VN - Thường mọc hoang ở bờ ruộng, ao hồ, rau bợ tưởng chừng chỉ là loại cỏ dại nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất và được y học cổ truyền sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
VOV.VN - Thường mọc hoang ở bờ ruộng, ao hồ, rau bợ tưởng chừng chỉ là loại cỏ dại nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất và được y học cổ truyền sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
VOV.VN - Từ ngày 1/7, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám trái tuyến sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Đây là tín hiệu vui cho nhiều người dân, không còn phải lo lắng đi xin giấy chuyển viện như trước đây.
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VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của tình yêu và vẻ đẹp lãng mạn, hoa hồng từ lâu đã được ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và y học hiện đại nhờ những dược tính sinh học mạnh mẽ. Vậy cụ thể hoa hồng có tác dụng gì đối với sức khỏe?
VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của tình yêu và vẻ đẹp lãng mạn, hoa hồng từ lâu đã được ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và y học hiện đại nhờ những dược tính sinh học mạnh mẽ. Vậy cụ thể hoa hồng có tác dụng gì đối với sức khỏe?