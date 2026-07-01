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Loài hoa lãng mạn bậc nhất là thuốc quý, biết dùng sức khỏe thăng hạng gấp bội

Thứ Tư, 05:45, 01/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của tình yêu và vẻ đẹp lãng mạn, hoa hồng từ lâu đã được ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và y học hiện đại nhờ những dược tính sinh học mạnh mẽ. Vậy cụ thể hoa hồng có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Giải tỏa căng thẳng, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Hương thơm tự nhiên và các hoạt chất chiết xuất từ hoa hồng có khả năng kích thích não bộ giải phóng endorphin – hormone giúp cải thiện tâm trạng và giảm stress. Việc nhâm nhi một tách trà hoa hồng ấm hoặc xông tinh dầu hoa hồng trước khi ngủ là liệu pháp thư giãn hệ thần kinh tuyệt vời, giúp làm dịu cảm giác lo âu, mệt mỏi và đưa bạn vào giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn.

Nuôi dưỡng làn da trắng mịn, trị mụn và ngăn ngừa lão hóa

Hoa hồng là một thành phần "vàng" trong ngành mỹ phẩm nhờ đặc tính kháng viêm, sát khuẩn tự nhiên giúp làm dịu nhanh các vùng da bị kích ứng, mẩn đỏ và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá. Thêm vào đó, nguồn vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa trong cánh hoa hồng giúp ức chế hắc sắc tố melanin, làm mờ vết thâm, thu nhỏ lỗ chân lông và kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da săn chắc, rạng rỡ.

Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trà hoa hồng hoạt động như một chất kích thích tự nhiên thúc đẩy quá trình sản xuất mật của gan, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Ngoài ra, loại trà này hoàn toàn không chứa calo, có khả năng tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đào thải độc tố, giúp giảm cảm giác thèm ăn và là thức uống lý tưởng cho thực đơn giữ dáng của bạn.

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Trà hoa hồng hoạt động như một chất kích thích tự nhiên thúc đẩy quá trình sản xuất mật của gan, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các bệnh đường hô hấp

Nhờ hàm lượng vitamin C và các chất kháng khuẩn mạnh mẽ, hoa hồng đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại virus, vi khuẩn gây bệnh. Sử dụng trà nụ hoa hồng giúp làm ấm cơ thể, dịu cổ họng, giảm nhanh các triệu chứng ho khan, ho có đờm, đau họng và ngăn ngừa các bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp khi thời tiết giao mùa.

Giảm đau bụng kinh, điều hòa kinh nguyệt

Trong y học cổ truyền, hoa hồng có tính ấm, giúp hành khí, hoạt huyết và giảm trạng thái ứ trệ. Nhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng chứng minh rằng việc uống từ 1-2 tách trà hoa hồng mỗi ngày trước và trong chu kỳ kinh nguyệt giúp co bóp tử cung nhẹ nhàng hơn, từ đó làm giảm đáng kể các cơn đau bụng kinh quằn quại, giảm mệt mỏi và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt ổn định.

Kháng viêm, giảm đau và hỗ trợ cải thiện các khớp xương

Các hợp chất polyphenol và anthocyanin trong cánh hoa hồng mang đặc tính chống viêm mạnh mẽ, có khả năng ức chế các tác nhân gây viêm nhiễm cấp tính trong cơ thể. Đối với những người bị đau nhức xương khớp nhẹ hoặc viêm khớp, việc sử dụng các sản phẩm từ hoa hồng (như trà hoặc ngâm tắm) góp phần làm giảm tình trạng sưng tấy, xoa dịu các cơn đau và bảo vệ mô khớp khỏe mạnh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa ung thư

Nguồn chất chống oxy hóa dồi dào trong hoa hồng có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân chính dẫn đến tổn thương tế bào và gây ra các bệnh mãn tính. Các hoạt chất này giúp bảo vệ màng mạch máu, giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và hạ nguy cơ đột quỵ, đồng thời góp phần ức chế sự hình thành của các tế bào ác tính trong cơ thể.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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