Người bệnh nam, 49 tuổi, bị tai nạn giao thông trong tình trạng bất tỉnh, sốc đa chấn thương vừa được tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các chuyên khoa phối hợp cấp cứu và triển khai phẫu thuật khẩn cấp nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh

Trước đó, người bệnh gặp tai nạn giao thông, bất tỉnh và được người dân đưa đến sơ cứu tại một cơ sở y tế tuyến và được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Thời điểm nhập viện, người bệnh không có người nhà đi cùng, chấn thương ngực nghiêm trọng: vết thương ngực hở, gãy xương ức... Trong thời khắc nguy cấp, các y bác sĩ vẫn chủ động triển khai quy trình cấp cứu báo động đỏ, nhanh chóng phẫu thuật để bảo vệ tính mạng và mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Người bệnh được nhanh chóng phẫu thuật cố định xương ức, xử trí vết thương thành ngực, dẫn lưu màng phối phải. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, chính xác, an toàn bởi các bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực. Sau phẫu thuật người bệnh được chăm sóc và hồi sức tích cực. Hiện tại sức khỏe người bệnh tốt, ăn uống tốt.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định

Báo động đỏ toàn viện là quy trình cấp cứu đặc biệt, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa và các bộ phận trong bệnh viện. Việc kích hoạt kịp thời quy trình này một lần nữa thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và tinh thần sẵn sàng ứng phó với những tình huống cấp cứu đặc biệt nguy kịch của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là y đức, là tinh thần nhân văn của người thầy thuốc. Trong bệnh viện, mỗi người bệnh đều cần được quan tâm, chăm sóc và điều trị bình đẳng. Trong mọi hoàn cảnh người bệnh vẫn luôn được chăm sóc và điều trị bằng tất cả trách nhiệm, chuyên môn và tình người.