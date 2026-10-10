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Gội đầu theo 3 cách này, tóc có thể ngày càng yếu và dễ rụng

Thứ Bảy, 15:07, 10/10/2026
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VOV.VN - Gội đầu giúp làm sạch dầu thừa, mồ hôi và bụi bẩn, nhưng gội sai cách hoặc quá mức có thể khiến da đầu mất cân bằng, tóc khô xơ, yếu và dễ gãy rụng. Điều chỉnh thói quen gội phù hợp với da đầu và chất tóc giúp hạn chế tổn thương không mong muốn.

 

Gội đầu quá thường xuyên

Gội đầu hàng ngày, đặc biệt với dầu gội có chất tẩy rửa mạnh, có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu và tóc, khiến da đầu khô, tóc xơ rối, dễ gãy rụng. Tần suất gội nên tùy tình trạng da đầu và chất tóc; người da đầu nhiều dầu, thường xuyên ra mồ hôi có thể cần gội thường xuyên hơn, trong khi tóc khô, xoăn hoặc đã nhuộm, uốn nên gội thưa hơn và ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ.

Gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng tạo cảm giác thư giãn nhưng nhiệt độ quá cao khi gội có thể làm da đầu khô, căng và khiến tóc mất độ ẩm. Khi tóc thường xuyên khô xơ, lớp biểu bì bên ngoài dễ bị tổn thương, khiến sợi tóc kém mềm mại và dễ gãy khi chải hoặc tạo kiểu.

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Gội đầu giúp làm sạch dầu thừa, mồ hôi và bụi bẩn, nhưng gội sai cách hoặc quá mức có thể khiến da đầu mất cân bằng

Nên sử dụng nước ấm vừa phải thay vì nước quá nóng để giảm tác động nhiệt lên tóc và da đầu. Không cần dùng nước thật nóng để loại bỏ dầu thừa, bởi cảm giác tóc sạch không đồng nghĩa với việc da đầu được chăm sóc tốt. Với tóc khô hoặc đã qua xử lý hóa chất, càng nên hạn chế nhiệt độ nước cao.

Chà xát tóc và da đầu quá mạnh

Dùng móng tay cào hoặc chà xát mạnh khi gội có thể gây kích ứng da đầu, trong khi vò, kéo hoặc xoắn tóc ướt dễ làm sợi tóc tổn thương, gãy rụng. Khi gội, nên massage nhẹ bằng đầu ngón tay, thoa dầu gội đều và tránh chà mạnh; sau đó dùng khăn mềm thấm nước, hạn chế chải hoặc kéo tóc khi còn ướt.

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Tóc rụng cả nắm khi gội đầu, đừng bỏ qua 5 cách này

VOV.VN - Tóc rụng nhiều sau mỗi lần gội không phải lúc nào cũng do bệnh lý mà có thể bắt nguồn từ thói quen chăm sóc tóc chưa đúng. Điều chỉnh cách gội, chải và làm khô tóc có thể giúp giảm ma sát, hạn chế gãy rụng và bảo vệ mái tóc tốt hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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