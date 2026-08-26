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Hạt hướng dương tốt nhưng ăn bao nhiêu là đủ?

Thứ Tư, 15:11, 26/08/2026
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VOV.VN - Hạt hướng dương giàu chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa nhiều năng lượng. Ăn đúng lượng giúp bổ sung dinh dưỡng mà hạn chế nguy cơ dư thừa calo và tăng cân.

Một ngày nên ăn bao nhiêu hạt hướng dương?

Người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn khoảng 20-30 g hạt hướng dương/ngày, tương đương một nắm nhỏ hoặc 1-2 thìa canh, cung cấp khoảng 120-180 kcal cùng vitamin E, magie, selen và chất béo không bão hòa. Do 100 g hạt chứa tới 570-600 kcal, ăn quá nhiều dễ dư thừa năng lượng, nhất là khi kết hợp với các món ăn vặt khác. Người thừa cân, béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp hoặc có bệnh nền nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Lợi ích hạt hướng dương mang lại cho sức khỏe

Cung cấp chất béo tốt cho tim mạch

Hạt hướng dương chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và đa, trong đó có axit linoleic. Khi được dùng thay thế các nguồn chất béo bão hòa, nhóm chất béo này có thể góp phần cải thiện mức cholesterol LDL và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bổ sung các loại hạt với khẩu phần hợp lý trong chế độ ăn cũng được xem là một lựa chọn có lợi cho sức khỏe tim.

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Hạt hướng dương giàu chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa nhiều năng lượng

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Hạt hướng dương giàu vitamin E, giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, da và hệ miễn dịch; magie tham gia chuyển hóa, hỗ trợ cơ và thần kinh; selen cần thiết cho chức năng tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Duy trì năng lượng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Sự kết hợp giữa protein thực vật, chất xơ và chất béo không bão hòa trong hạt hướng dương có thể giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác đói giữa các bữa ăn. Nhờ đó, hạt hướng dương có thể được sử dụng như một món ăn nhẹ. Tuy nhiên, do chứa nhiều năng lượng, việc ăn quá nhiều lại có thể phản tác dụng và gây tăng cân.

Rủi ro tiềm ẩn khi ăn quá nhiều hạt hướng dương

Nguy cơ mất kiểm soát cân nặng

Hạt hướng dương có mật độ năng lượng cao, chủ yếu do chứa nhiều chất béo. Trung bình 100 g hạt có thể cung cấp khoảng 580-600 kcal. Nếu thường xuyên ăn 50-100 g hạt mỗi ngày ngoài các bữa chính, lượng calo nạp vào có thể tăng đáng kể, từ đó làm tăng nguy cơ dư thừa năng lượng và tăng cân.

Tác động tiêu cực đến huyết áp và thận

Hạt hướng dương rang muối hoặc tẩm nhiều gia vị thường chứa lượng natri cao. Ăn thường xuyên với khẩu phần lớn có thể làm tăng lượng muối trong chế độ ăn, ảnh hưởng đến huyết áp và gây thêm gánh nặng cho thận. Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc cần hạn chế natri nên ưu tiên hạt hướng dương nguyên chất, không muối hoặc ít muối.

Rối loạn chức năng tiêu hóa

Ăn quá nhiều hạt trong thời gian ngắn khiến hệ tiêu hóa phải xử lý lượng lớn chất béo và chất xơ, có thể gây đầy bụng, khó chịu hoặc tiêu chảy ở một số người. Không nên ăn cả vỏ hạt. Vỏ hướng dương khó tiêu hóa và nếu nuốt phải nhiều mảnh vỏ có thể gây tổn thương hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa.

Những lưu ý quan trọng khi ăn hạt hướng dương

Ưu tiên hạt hướng dương không muối hoặc ít muối

Hạt rang muối có thể chứa nhiều natri, đặc biệt không phù hợp với người cần kiểm soát huyết áp hoặc hạn chế muối. Vì vậy, nên chọn hạt nguyên chất, không muối hoặc ít muối thay vì các sản phẩm tẩm ướp đậm vị.

Không dùng hạt hướng dương thay thế bữa chính

Hạt hướng dương giàu năng lượng nhưng không thể cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết như một bữa ăn hoàn chỉnh. Vì vậy, chỉ nên dùng loại hạt này như món ăn nhẹ hoặc bữa phụ, không thay thế các bữa chính.

Kiểm soát lượng ăn trong ngày

Người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn khoảng 20-30 g hạt hướng dương mỗi ngày. Nếu dùng làm bữa phụ, cần tính lượng hạt vào tổng năng lượng của cả ngày để tránh ăn quá mức.

Một số đối tượng cần thận trọng

Người thừa cân, béo phì cần kiểm soát khẩu phần để tránh dư thừa năng lượng; người tăng huyết áp, bệnh tim mạch nên hạn chế hạt rang muối hoặc tẩm gia vị; người đang giảm cân cần tính lượng hạt vào tổng năng lượng hằng ngày; trẻ em nên ăn lượng nhỏ, khoảng 10-15 g/ngày tùy độ tuổi và có người lớn giám sát để tránh hóc, nghẹn.

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Vì sao không nên ăn quá nhiều hạt hướng dương vào dịp Tết?

VOV.VN - Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, magie và các chất béo lành mạnh, nhưng nó chỉ thực sự tốt khi bạn ăn với lượng vừa phải. Việc tiêu thụ quá mức loại hạt này, đặc biệt là các loại hạt đã qua chế biến thêm gia vị, có thể biến món ăn nhẹ bổ dưỡng thành "con dao hai lưỡi" đe dọa sức khỏe của bạn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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