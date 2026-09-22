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Hạt sen có nhiều lợi ích, nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Thứ Ba, 15:09, 22/09/2026
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VOV.VN - Hạt sen giàu dưỡng chất, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học cổ truyền. Tuy nhiên, ăn quá nhiều không hẳn tốt cho sức khỏe; lượng dùng cần phù hợp với nhu cầu và thể trạng mỗi người.

Ăn hạt sen nhiều có tốt không?

Hạt sen có vị bùi, dễ ăn và chứa nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trong thời gian dài không nhất thiết mang lại lợi ích nhiều hơn cho sức khỏe. Việc sử dụng nên dựa trên khẩu phần tổng thể và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người.

Không nên xem một con số khẩu phần cố định là phù hợp với tất cả mọi người. Lượng hạt sen cần điều chỉnh theo tuổi, tình trạng sức khỏe, chế độ ăn và mức độ vận động. Ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng năng lượng và chất xơ trong khẩu phần, từ đó gây ra một số vấn đề tiêu hóa.

Đầy bụng khó tiêu

Hạt sen cung cấp chất xơ, có vai trò hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, khi bổ sung quá nhiều chất xơ trong thời gian ngắn, đặc biệt ở người chưa quen với chế độ ăn giàu chất xơ, có thể xuất hiện đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu.

Do đó, nên ăn hạt sen với lượng vừa phải, đồng thời uống đủ nước và duy trì chế độ ăn đa dạng để hỗ trợ hệ tiêu hóa, hạn chế nguy cơ táo bón.

hat sen co nhieu loi ich, nhung khong phai ai cung nen an nhieu hinh anh 1

Rối loạn nhịp tim

Tâm sen chứa các alkaloid, trong đó có một số hoạt chất được nghiên cứu về tác động lên hệ thần kinh và tim mạch. Đây cũng là lý do tâm sen thường được sử dụng trong các sản phẩm hoặc bài thuốc dân gian với mục đích hỗ trợ thư giãn, cải thiện giấc ngủ.

Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng tâm sen với lượng lớn hoặc trong thời gian dài. Người đang mắc bệnh tim mạch, huyết áp hoặc sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên, bởi các hoạt chất trong tâm sen có thể tương tác hoặc ảnh hưởng đến cơ thể.

Suy giảm trí nhớ

Giấc ngủ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, ghi nhớ và hoạt động của não bộ. Tâm sen thường được dùng trong dân gian để hỗ trợ an thần, cải thiện khó ngủ. Tuy nhiên, dùng quá nhiều có thể gây buồn ngủ, ảnh hưởng tập trung và sinh hoạt. Người mất ngủ kéo dài nên tìm nguyên nhân và được tư vấn thay vì tự dùng tâm sen lâu ngày.

Một số lưu ý khi sử dụng hạt sen đúng cách

Để sử dụng hạt sen hợp lý, cần lưu ý một số điểm: trẻ dưới 6 tháng tuổi chủ yếu nên bú mẹ hoặc dùng sữa công thức phù hợp; khi bắt đầu ăn dặm, hạt sen cần được nấu chín, xay hoặc nghiền nhuyễn để hạn chế hóc nghẹn. Tâm sen chứa alkaloid, thường được dùng trong dân gian để hỗ trợ giấc ngủ nhưng không nên tự dùng liều cao hoặc kéo dài; người mất ngủ thường xuyên nên tìm nguyên nhân và tham khảo chuyên môn. Khi dùng tâm sen, cần chọn nguyên liệu sạch, bảo quản đúng cách, không tự ý cho rằng sao vàng hay ngâm nước muối có thể “khử độc”. Người đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu cũng nên hạn chế ăn nhiều hạt sen cùng lúc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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