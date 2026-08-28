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Khó ngủ, đừng bỏ qua 5 thực phẩm quen thuộc này

Thứ Sáu, 15:14, 28/08/2026
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VOV.VN - Trứng, gạo lứt, đậu phộng, hạt dẻ cười và rau bina chứa nhiều dưỡng chất có thể hỗ trợ giấc ngủ. Bổ sung hợp lý cùng lối sống lành mạnh giúp cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Trứng

Trứng giàu protein và tryptophan, axit amin tham gia sản xuất serotonin, melatonin, góp phần điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Tuy nhiên, ăn trứng không đảm bảo ngủ ngon ngay mà còn phụ thuộc chế độ ăn, sinh hoạt và sức khỏe. Nên ưu tiên trứng luộc, hấp, kết hợp rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế món nhiều dầu mỡ vào buổi tối.

Gạo lứt

Gạo lứt giàu chất xơ, carbohydrate phức hợp, magie, vitamin và khoáng chất, góp phần hỗ trợ sức khỏe và giấc ngủ. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy gạo lứt có thể điều trị mất ngủ. Có thể thay một phần gạo trắng bằng gạo lứt, kết hợp rau xanh, cá, thịt nạc hoặc trứng và tránh ăn quá no gần giờ ngủ.

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Đậu phộng

Đậu phộng giàu protein thực vật, chất béo không bão hòa, magie cùng nhiều vitamin, khoáng chất, góp phần hỗ trợ hoạt động thần kinh và cơ. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng xem đậu phộng là giải pháp trị mất ngủ. Có thể dùng lượng vừa phải đậu phộng rang không muối, nhưng người dị ứng cần tránh vì phản ứng có thể nghiêm trọng.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười giàu protein, chất xơ, chất béo không bão hòa và chứa melatonin tự nhiên, hormone tham gia điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy loại hạt này có thể điều trị mất ngủ. Nên dùng khẩu phần vừa phải, ưu tiên loại ít hoặc không muối; nếu khó ngủ kéo dài, cần tham khảo ý kiến chuyên môn.

kho ngu, dung bo qua 5 thuc pham quen thuoc nay hinh anh 2

Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) giàu chất xơ, folate, magie, vitamin và khoáng chất, góp phần hỗ trợ hoạt động thần kinh, cơ và các quá trình liên quan đến giấc ngủ. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ăn rau bina buổi tối giúp ngủ nhanh hoặc sâu hơn. Có thể luộc, hấp, nấu canh hoặc xào ít dầu, kết hợp trứng, gạo lứt hay nguồn protein khác. Người khó ngủ nên hạn chế caffeine cuối ngày, tránh ăn quá no và duy trì giờ ngủ ổn định; nếu tình trạng kéo dài hoặc kèm ngáy lớn, ngừng thở khi ngủ, buồn ngủ ban ngày, nên đi khám.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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