English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng ai không nên ăn quá nhiều?

Thứ Năm, 11:22, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoai mỡ giàu tinh bột, chất xơ và nhiều dưỡng chất, thường được dùng để nấu canh, cháo hoặc làm bánh. Tuy nhiên, ăn quá nhiều loại củ này có thể gây những tác động không mong muốn, vậy bao nhiêu là phù hợp?

Theo y học cổ truyền, khoai mỡ có vị ngọt, tính bình và thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa, bổ tỳ. Dưới góc độ dinh dưỡng, khoai mỡ cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng một số protein, chất béo, kali, canxi, sắt, đồng, mangan và vitamin như A, C.

Ăn khoai mỡ mang đến lợi ích gì cho sức khỏe?

Khoai mỡ tốt cho người tiểu đường

Khoai mỡ chứa carbohydrate và một lượng tinh bột kháng nhất định. Tinh bột kháng được tiêu hóa chậm hơn so với một số loại carbohydrate thông thường, vì vậy có thể giúp hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn so với những thực phẩm chứa carbohydrate hấp thu nhanh.

Tuy nhiên, khoai mỡ vẫn là thực phẩm giàu tinh bột. Người mắc đái tháo đường cần tính lượng khoai vào tổng carbohydrate của bữa ăn và kiểm soát khẩu phần phù hợp.

khoai mo co nhieu loi ich, nhung ai khong nen an qua nhieu hinh anh 1
Khoai mỡ giàu tinh bột, chất xơ và nhiều dưỡng chất, thường được dùng để nấu canh, cháo hoặc làm bánh

Khoai mỡ hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Khoai mỡ cung cấp chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi được sử dụng thay thế một phần các nguồn tinh bột tinh chế trong khẩu phần, loại củ này có thể góp phần giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Dù vậy, khoai mỡ vẫn cung cấp năng lượng, do đó ăn với số lượng lớn hoặc chế biến cùng nhiều đường, dầu, chất béo có thể làm tăng tổng lượng calo của bữa ăn.

Khoai mỡ tốt cho huyết áp và tim mạch

Khoai mỡ cung cấp kali, một khoáng chất đóng vai trò trong việc duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Chất xơ trong khoai cũng góp phần vào chế độ ăn có lợi cho việc kiểm soát cholesterol khi kết hợp với khẩu phần lành mạnh.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, nên ăn khoai mỡ cùng nhiều rau củ, nguồn protein phù hợp và hạn chế các món chế biến nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa.

Ăn khoai mỡ tốt cho chức năng gan, ruột

Khoai mỡ chứa chất xơ và một lượng tinh bột kháng, những thành phần có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tinh bột kháng không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non và có thể trở thành nguồn thức ăn cho một số vi khuẩn có lợi trong đại tràng.

Bên cạnh đó, khoai mỡ còn chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Một chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ và thực phẩm có nguồn gốc thực vật nói chung có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Khoai mỡ tốt cho thần kinh và não bộ

Khoai mỡ chứa một số hợp chất thực vật như diosgenin. Các nghiên cứu về những hợp chất này đang được quan tâm vì khả năng tác động đến tế bào thần kinh và sức khỏe não bộ.

Tuy nhiên, những bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định ăn khoai mỡ có thể trực tiếp cải thiện trí nhớ hay khả năng học tập. Vì vậy, không nên xem khoai mỡ như một thực phẩm có tác dụng đặc biệt đối với não bộ.

Khoai mỡ tốt cho sức khỏe nữ giới

Khoai mỡ chứa diosgenin nhưng cơ thể không tự chuyển chất này thành progesterone. Hiện chưa đủ bằng chứng cho thấy ăn khoai mỡ làm tăng estrogen hay cải thiện triệu chứng mãn kinh. Loại củ này vẫn cung cấp kali, mangan, canxi, đồng, sắt và vitamin C, tốt cho xương, tạo máu và miễn dịch.

Ăn nhiều khoai mỡ có tốt không?

Khoai mỡ giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn vừa phải. Ăn quá nhiều có thể tăng lượng calo, gây mất cân đối khẩu phần và đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Người mắc đái tháo đường cũng cần kiểm soát lượng khoai do loại củ này vẫn chứa carbohydrate và có thể làm tăng đường huyết. Vì vậy, nên ăn với khẩu phần phù hợp, chế biến đơn giản và kết hợp đa dạng thực phẩm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả
Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

VOV.VN - Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các vitamin thiết yếu, khoai mỡ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả vóc dáng lẫn sức khỏe bên trong.

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

VOV.VN - Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các vitamin thiết yếu, khoai mỡ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả vóc dáng lẫn sức khỏe bên trong.

5 loại quả được mệnh danh là “vua dưỡng thận” cứ ra chợ là thấy
5 loại quả được mệnh danh là “vua dưỡng thận” cứ ra chợ là thấy

VOV.VN - Thận đóng vai trò như "bộ máy lọc" vĩ đại của cơ thể, giúp đào thải độc tố và duy trì cân bằng nội môi. Tin vui là ngay tại Việt Nam, thiên đường của các loại trái cây nhiệt đới có những loại quả được ví như "vua dưỡng thận" giúp bạn bảo vệ cơ quan này một cách tự nhiên và hiệu quả.

5 loại quả được mệnh danh là “vua dưỡng thận” cứ ra chợ là thấy

5 loại quả được mệnh danh là “vua dưỡng thận” cứ ra chợ là thấy

VOV.VN - Thận đóng vai trò như "bộ máy lọc" vĩ đại của cơ thể, giúp đào thải độc tố và duy trì cân bằng nội môi. Tin vui là ngay tại Việt Nam, thiên đường của các loại trái cây nhiệt đới có những loại quả được ví như "vua dưỡng thận" giúp bạn bảo vệ cơ quan này một cách tự nhiên và hiệu quả.

Loại củ được mệnh danh là "vựa vitamin C", cực tốt cho tim mạch và huyết áp
Loại củ được mệnh danh là "vựa vitamin C", cực tốt cho tim mạch và huyết áp

VOV.VN - Khoai mỡ với vẻ ngoài xù xì lại, không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai mỡ còn được xem như “thần dược” cho sức khỏe đặc biệt là đối với hệ tim mạch và huyết áp. 

Loại củ được mệnh danh là "vựa vitamin C", cực tốt cho tim mạch và huyết áp

Loại củ được mệnh danh là "vựa vitamin C", cực tốt cho tim mạch và huyết áp

VOV.VN - Khoai mỡ với vẻ ngoài xù xì lại, không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai mỡ còn được xem như “thần dược” cho sức khỏe đặc biệt là đối với hệ tim mạch và huyết áp. 

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe