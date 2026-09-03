Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng ai không nên ăn quá nhiều?

Theo y học cổ truyền, khoai mỡ có vị ngọt, tính bình và thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa, bổ tỳ. Dưới góc độ dinh dưỡng, khoai mỡ cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng một số protein, chất béo, kali, canxi, sắt, đồng, mangan và vitamin như A, C.

Ăn khoai mỡ mang đến lợi ích gì cho sức khỏe?

Khoai mỡ tốt cho người tiểu đường

Khoai mỡ chứa carbohydrate và một lượng tinh bột kháng nhất định. Tinh bột kháng được tiêu hóa chậm hơn so với một số loại carbohydrate thông thường, vì vậy có thể giúp hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn so với những thực phẩm chứa carbohydrate hấp thu nhanh.

Tuy nhiên, khoai mỡ vẫn là thực phẩm giàu tinh bột. Người mắc đái tháo đường cần tính lượng khoai vào tổng carbohydrate của bữa ăn và kiểm soát khẩu phần phù hợp.

Khoai mỡ giàu tinh bột, chất xơ và nhiều dưỡng chất, thường được dùng để nấu canh, cháo hoặc làm bánh

Khoai mỡ hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Khoai mỡ cung cấp chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi được sử dụng thay thế một phần các nguồn tinh bột tinh chế trong khẩu phần, loại củ này có thể góp phần giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Dù vậy, khoai mỡ vẫn cung cấp năng lượng, do đó ăn với số lượng lớn hoặc chế biến cùng nhiều đường, dầu, chất béo có thể làm tăng tổng lượng calo của bữa ăn.

Khoai mỡ tốt cho huyết áp và tim mạch

Khoai mỡ cung cấp kali, một khoáng chất đóng vai trò trong việc duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Chất xơ trong khoai cũng góp phần vào chế độ ăn có lợi cho việc kiểm soát cholesterol khi kết hợp với khẩu phần lành mạnh.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, nên ăn khoai mỡ cùng nhiều rau củ, nguồn protein phù hợp và hạn chế các món chế biến nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa.

Ăn khoai mỡ tốt cho chức năng gan, ruột

Khoai mỡ chứa chất xơ và một lượng tinh bột kháng, những thành phần có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tinh bột kháng không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non và có thể trở thành nguồn thức ăn cho một số vi khuẩn có lợi trong đại tràng.

Bên cạnh đó, khoai mỡ còn chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Một chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ và thực phẩm có nguồn gốc thực vật nói chung có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Khoai mỡ tốt cho thần kinh và não bộ

Khoai mỡ chứa một số hợp chất thực vật như diosgenin. Các nghiên cứu về những hợp chất này đang được quan tâm vì khả năng tác động đến tế bào thần kinh và sức khỏe não bộ.

Tuy nhiên, những bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định ăn khoai mỡ có thể trực tiếp cải thiện trí nhớ hay khả năng học tập. Vì vậy, không nên xem khoai mỡ như một thực phẩm có tác dụng đặc biệt đối với não bộ.

Khoai mỡ tốt cho sức khỏe nữ giới

Khoai mỡ chứa diosgenin nhưng cơ thể không tự chuyển chất này thành progesterone. Hiện chưa đủ bằng chứng cho thấy ăn khoai mỡ làm tăng estrogen hay cải thiện triệu chứng mãn kinh. Loại củ này vẫn cung cấp kali, mangan, canxi, đồng, sắt và vitamin C, tốt cho xương, tạo máu và miễn dịch.

Ăn nhiều khoai mỡ có tốt không?

Khoai mỡ giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn vừa phải. Ăn quá nhiều có thể tăng lượng calo, gây mất cân đối khẩu phần và đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Người mắc đái tháo đường cũng cần kiểm soát lượng khoai do loại củ này vẫn chứa carbohydrate và có thể làm tăng đường huyết. Vì vậy, nên ăn với khẩu phần phù hợp, chế biến đơn giản và kết hợp đa dạng thực phẩm.