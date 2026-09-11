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Lá dứa nếp có gì đặc biệt? Những lợi ích ít người biết

Thứ Sáu, 11:22, 11/09/2026
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VOV.VN - Lá dứa nếp không chỉ tạo hương thơm cho món ăn mà còn chứa flavonoid và chất chống oxy hóa, được quan tâm về một số lợi ích tiềm năng cho sức khỏe. Tuy nhiên, không nên xem loại lá này là phương pháp điều trị bệnh.

Công dụng bất ngờ của lá dứa nếp với sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy lá dứa có thể hỗ trợ chuyển hóa glucose và kiểm soát đường huyết, nhưng chưa đủ bằng chứng để thay thế thuốc điều trị. Người mắc đái tháo đường vẫn cần tuân thủ phác đồ và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá dứa thường xuyên.

Hỗ trợ giảm đau do viêm khớp

Trong y học dân gian, lá dứa được sử dụng với mục đích hỗ trợ giảm cảm giác đau nhức, khó chịu liên quan đến xương khớp. Một số hợp chất thực vật trong lá được cho là có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Tuy nhiên, những bằng chứng về hiệu quả giảm đau, chống viêm của lá dứa trên người còn hạn chế. Vì vậy, người mắc bệnh xương khớp không nên sử dụng lá dứa để thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định.

Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lá dứa chứa một số hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid. Các chất này có khả năng chống lại tác động của gốc tự do, qua đó góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

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Lá dứa nếp không chỉ tạo hương thơm cho món ăn mà còn chứa flavonoid và chất chống oxy hóa

Việc sử dụng lá dứa trong chế độ ăn có thể được xem là một phần của lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, để bảo vệ tim mạch, cần ưu tiên chế độ ăn cân đối, hạn chế muối và chất béo bão hòa, duy trì vận động thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hỗ trợ chăm sóc răng miệng

Hương thơm tự nhiên của lá dứa giúp hơi thở dễ chịu hơn và trong dân gian được dùng để chăm sóc răng miệng. Một số nghiên cứu ghi nhận chiết xuất lá dứa có tiềm năng kháng khuẩn, nhưng chưa đủ bằng chứng về khả năng điều trị viêm nướu hay chảy máu chân răng. Vì vậy, vẫn cần đánh răng, làm sạch kẽ răng và khám nha khoa định kỳ.

Làm dịu da khi bị bỏng nhẹ

Theo kinh nghiệm dân gian, lá dứa có thể được giã hoặc nghiền nhỏ để sử dụng ngoài da nhằm làm dịu cảm giác nóng rát khi bị cháy nắng hoặc bỏng nhẹ.

Tuy nhiên, không nên tùy tiện đắp lá hoặc các nguyên liệu chưa được xử lý lên vùng da bị bỏng vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Với trường hợp bỏng, đặc biệt là bỏng diện rộng, bỏng sâu hoặc xuất hiện phồng rộp nhiều, cần sơ cứu đúng cách và đi khám khi cần thiết.

Hỗ trợ giải cảm

Trà lá dứa được nhiều người sử dụng như một loại đồ uống có hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn khi cơ thể mệt mỏi. Một số hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa trong lá cũng được quan tâm về khả năng hỗ trợ sức khỏe.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy lá dứa có thể điều trị cảm cúm hoặc rút ngắn thời gian mắc bệnh. Khi bị cảm, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước và điều trị triệu chứng phù hợp.

Giúp giảm căng thẳng và thư giãn

Mùi thơm đặc trưng là một trong những điểm khiến lá dứa được yêu thích. Một tách trà lá dứa có thể tạo cảm giác dễ chịu, thư thái nhờ hương thơm tự nhiên.

Tuy nhiên, tác dụng thư giãn không đồng nghĩa với khả năng điều trị các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Nếu tình trạng căng thẳng, lo âu kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia y tế.

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy một số hợp chất trong chiết xuất lá dứa có khả năng chống oxy hóa và tác động đến một số dòng tế bào ung thư. Tuy nhiên, những kết quả này chủ yếu mới được ghi nhận trong nghiên cứu tiền lâm sàng.

Do chưa có đủ bằng chứng trên người, chưa thể khẳng định lá dứa có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Người mắc ung thư tuyệt đối không nên dùng lá dứa thay thế các phương pháp điều trị chuyên khoa.

Hỗ trợ kháng khuẩn tự nhiên

Lá dứa chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid, alkaloid, phenolic và terpenoid. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá có khả năng ức chế một số loại vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, hiệu quả kháng khuẩn khi sử dụng lá dứa theo cách thông thường chưa được xác định đầy đủ. Vì vậy, loại lá này chỉ nên được xem là nguồn thực vật có tiềm năng hỗ trợ, không thể thay thế thuốc kháng sinh hoặc thuốc điều trị khi có chỉ định.

Những điều cần biết khi sử dụng lá dứa nếp

Lá dứa khá phổ biến và thường được dùng làm nguyên liệu thực phẩm, nhưng cần chọn lá tươi, sạch, rửa kỹ trước khi sử dụng và không lạm dụng. Người có cơ địa dị ứng nên dùng thử lượng nhỏ; phụ nữ mang thai, cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu sử dụng thường xuyên. Không dùng lá dứa thay thuốc điều trị và ngừng sử dụng nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, tiêu chảy, phát ban, ngứa hoặc khó thở.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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