English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại củ giá rẻ được ví như nhân sâm trắng, dưỡng gan thận, lại tốt cho tim mạch

Thứ Bảy, 05:45, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ lâu củ cải trắng đã là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh, kho hay muối chua của gia đình Việt. Thế nhưng, ít ai biết rằng loại củ bình dân, dễ mua này lại được ví von là "nhân sâm trắng" nhờ kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá mà nó mang lại cho cơ thể.

"Trợ thủ" đắc lực cho hệ tiêu hóa

Nếu bạn thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu thì củ cải trắng chính là giải pháp. Các enzyme như diastase, amylase và esterase có trong củ cải giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa, phân hủy carbohydrate, chất đạm và chất béo. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào trong củ cải cũng giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Hàm lượng Vitamin C cực cao trong củ cải trắng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của virus và vi khuẩn. Bên cạnh đó, Vitamin C còn kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da mịn màng, ngăn ngừa thâm nám và lão hóa sớm.

loai cu gia re duoc vi nhu nhan sam trang, duong gan than, lai tot cho tim mach hinh anh 1
Củ cải trắng được ví von là "nhân sâm trắng" nhờ kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá mà nó mang lại cho cơ thể. (Ảnh minh họa: VTC News)

Giúp giải độc, bảo vệ gan và thận

Củ cải trắng được xem là một chất thanh lọc tự nhiên (detox) cho cơ thể. Nó có đặc tính lợi tiểu, giúp kích thích đào thải độc tố, canxi dư thừa qua đường tiết niệu, ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Đối với gan, củ cải hỗ trợ kiểm soát các enzyme gan, giảm các tổn thương do độc tố tích tụ.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Củ cải trắng là nguồn cung cấp Kali dồi dào - một khoáng chất quan trọng giúp làm giãn mạch máu, điều hòa lưu lượng máu và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. Ngoài ra, các hợp chất anthocyanin có trong củ cải giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Củ cải trắng thuộc nhóm rau củ nổi tiếng với khả năng kháng ung thư. Khi chúng ta nhai củ cải, chất glucosinolate sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate. Đây là hoạt chất có khả năng ức chế sự hình thành khối u, tiêu diệt các tế bào ung thư mà không làm ảnh hưởng đến tế bào khỏe mạnh.

Giúp giảm cân, giữ dáng an toàn

Với hàm lượng nước lớn, giàu chất xơ nhưng calo và chất béo lại gần như bằng không, củ cải trắng là thực phẩm "vàng" cho thực đơn siết cân. Ăn củ cải giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ vi chất cho cơ thể.

Củ cải trắng không chỉ là nguyên liệu giúp món ăn thêm ngọt thanh mà còn là "vị thuốc quý" chăm sóc sức khỏe toàn diện từ hệ hô hấp, tiêu hóa cho đến vóc dáng. Hãy bổ sung củ cải trắng vào thực đơn hàng tuần một cách hợp lý và khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gan dễ tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn 6 thực phẩm này
Gan dễ tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn 6 thực phẩm này

VOV.VN - Không chỉ rượu bia, nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ uống nhiều đường cũng có thể khiến gan phải hoạt động quá tải nếu tiêu thụ thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và suy giảm chức năng gan.

Gan dễ tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn 6 thực phẩm này

Gan dễ tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn 6 thực phẩm này

VOV.VN - Không chỉ rượu bia, nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ uống nhiều đường cũng có thể khiến gan phải hoạt động quá tải nếu tiêu thụ thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và suy giảm chức năng gan.

Thứ nhiều người chê ở lợn, có thể chống lão hoá, bổ não, dưỡng xương khớp
Thứ nhiều người chê ở lợn, có thể chống lão hoá, bổ não, dưỡng xương khớp

VOV.VN - Bì lợn (da heo) là một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc trong ẩm thực Việt. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại và y học cổ truyền, nếu được chế biến đúng cách, món ăn bình dân này lại đem lại những công dụng vô cùng bất ngờ.

Thứ nhiều người chê ở lợn, có thể chống lão hoá, bổ não, dưỡng xương khớp

Thứ nhiều người chê ở lợn, có thể chống lão hoá, bổ não, dưỡng xương khớp

VOV.VN - Bì lợn (da heo) là một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc trong ẩm thực Việt. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại và y học cổ truyền, nếu được chế biến đúng cách, món ăn bình dân này lại đem lại những công dụng vô cùng bất ngờ.

6 tác hại của việc ăn quá nhiều bí đỏ mà nhiều người bỏ qua
6 tác hại của việc ăn quá nhiều bí đỏ mà nhiều người bỏ qua

VOV.VN - Bí đỏ giàu vitamin và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe khi ăn điều độ. Tuy nhiên, lạm dụng hoặc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể gây ra một số tác động không mong muốn.

6 tác hại của việc ăn quá nhiều bí đỏ mà nhiều người bỏ qua

6 tác hại của việc ăn quá nhiều bí đỏ mà nhiều người bỏ qua

VOV.VN - Bí đỏ giàu vitamin và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe khi ăn điều độ. Tuy nhiên, lạm dụng hoặc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể gây ra một số tác động không mong muốn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe