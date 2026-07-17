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Thứ nhiều người chê ở lợn, có thể chống lão hoá, bổ não, dưỡng xương khớp

Thứ Sáu, 14:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Bì lợn (da heo) là một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc trong ẩm thực Việt. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại và y học cổ truyền, nếu được chế biến đúng cách, món ăn bình dân này lại đem lại những công dụng vô cùng bất ngờ.

Chống lão hóa, nuôi dưỡng làn da

Lợi ích nổi bật nhất của bì lợn chính là hàm lượng collagen đậm đặc. Khi bước qua tuổi 25, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể suy giảm gây ra nếp nhăn và chảy xệ. Thường xuyên bổ sung bì lợn giúp cung cấp nguyên liệu để cơ thể tổng hợp collagen. Giúp làn da duy trì độ đàn hồi, căng mịn, giữ nước tốt hơn và làm chậm quá trình lão hóa da rõ rệt.

Thúc đẩy xương khớp chắc khỏe, dẻo dai

Collagen không chỉ có trong da mà còn chiếm tỷ lệ lớn trong cấu trúc của xương, sụn và dây chằng. Việc ăn bì lợn giúp bổ sung chất nhầy tự nhiên cho các khớp kết nối, làm giảm tình trạng khô khớp, đau nhức xương khớp và tăng cường độ dẻo dai cho hệ vận động ở người trưởng thành.

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Bì lợn (da heo) là một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc trong ẩm thực Việt. (Ảnh minh hoạ: VTC News)

Hỗ trợ sự phát triển của tóc, móng và gân

Các axit amin có trong protein của bì lợn là thành phần thiết yếu để nuôi dưỡng nang tóc và tế bào móng. Những người có mái tóc dễ gãy rụng, móng tay giòn hoặc gân cốt yếu có thể cải thiện tình trạng này bằng cách bổ sung các món ăn từ da heo một cách hợp lý.

Tăng cường hệ miễn dịch và xây dựng cơ bắp

Bì lợn chứa hàm lượng đạm khá cao. Khối lượng đạm này sau khi chuyển hóa sẽ cung cấp các axit amin cần thiết để xây dựng và sửa chữa các mô cơ bắp bị tổn thương sau khi vận động mạnh. Đồng thời, protein cũng giúp kích thích sản sinh các kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Hỗ trợ điều trị thiếu máu và hoạt huyết

Theo Đông y, bì lợn có tính mát, vị ngọt, có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết. Hàm lượng sắt dồi dào trong bì lợn kích thích quá trình sản sinh hồng cầu, giúp cải thiện các chứng bệnh do thiếu máu gây ra như chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi hay sắc mặt xanh xao.

Hỗ trợ cải thiện tâm trạng và giấc ngủ

Trong bì lợn chứa một lượng axit amin glycine. Nhiều nghiên cứu y khoa hiện đại đã chứng minh rằng glycine hoạt động như một chất ức chế thần kinh tự nhiên, giúp làm dịu não bộ, giảm căng thẳng (stress) và hỗ trợ bạn đi vào giấc ngủ sâu, ngon giấc hơn.

Hỗ trợ trí nhớ

Thực phẩm này chứa một lượng vitamin B12. Đây là dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh và quá trình tạo máu. Việc bổ sung vitamin B12 hỗ trợ chức năng não bộ, góp phần giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Mặc dù bì lợn có thể đêm lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhưng đây không phải là thực phẩm có thể ăn "vô tội vạ". Để tránh phản tác dụng và bảo vệ sức khỏe, bạn cần lưu ý những nguyên tắc quan trọng sau đây:

  • Bì lợn lại chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol khá cao (đặc biệt là phần mỡ dưới da nếu không được lọc kỹ). Do đó, người bị mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, hoặc bệnh tim mạch, người thừa cân, béo phì, người có hệ tiêu hoá kém cần hạn chế ăn bì lợn
  • Chỉ mua bì lợn từ heo khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, không mua bì từ heo ốm, heo tai xanh hoặc bị bệnh dịch. Lọc bỏ hoàn toàn lớp mỡ bám dưới da để giảm tối đa lượng chất béo xấu nạp vào cơ thể.
CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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